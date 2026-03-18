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¿Qué es el amazake? La bebida japonesa fermentada que está repleta de nutrientes y bacterias beneficiosas para el cuerpo

Este líquido, que se crea a base de arroz, agua y koji, ayuda a aliviar la resaca, mejora los ciclos del sueño y favorece el sistema digestivo

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El amazake está compuesto de arroz, agua y koji
El amazake está compuesto de arroz, agua y kojikazoka - Shutterstock

El amazake es una bebida tradicional japonesa de arroz dulce fermentado que tiene miles de años de historia, gracias a los beneficios que ofrece para el cuerpo. Este líquido dulce y cremoso se puede servir frío o caliente.

Esta bebida se elabora mediante una técnica de fermentación y conservación de alimentos, que consiste en hervir arroz, agua y koji. Estos hongos también se utilizan en otros fermentos de la cocina asiática, como el miso, el natto o la salsa de soja, según el portal especializado, Okinawa.

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De acuerdo con el portal, luego de un periodo de entre ocho a diez horas, esta bebida ya queda lista. Aunque sus ingredientes son sencillos, son ricos en nutrientes, como glucosa, aminoácidos y vitaminas del complejo B.

Asimismo, es ideal para mejorar la salud intestinal y ayudar a blanquear la piel, por lo que este líquido no puede faltar en los hogares japoneses.

Sus ingredientes son ricos en nutrientes como glucosa, aminoácidos y vitaminas del complejo B
Sus ingredientes son ricos en nutrientes como glucosa, aminoácidos y vitaminas del complejo Bnorikko - Shutterstock

“El grupo de vitaminas B que contiene el amazake está relacionado con el metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, así como con la salud de la piel y el cabello. Por lo tanto, se esperan efectos positivos en la belleza. El amazake también contiene un ingrediente llamado ergotioneína, un antioxidante que inhibe el envejecimiento de la piel”, explicó Misaki, modelo y embajadora de Spa LaQua en Tokio, a la BBC.

El amazake es tan popular que fue registrado en el libro histórico Nihon Shoki, que constituye una de las historias oficiales más antiguas de Japón.

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Por otro lado, Adam Yee, científico alimentario y presentador del podcast My Food Job Rocks, coincide en que los minerales y las vitaminas que posee esta bebida mejoran la apariencia de la piel y el cabello si se consumen en cantidades adecuadas.

Este producto es tan popular en Japón que se puede encontrar en cafeterías y tiendas, donde no solo los locales pueden consumirlo, sino también los turistas, ya que no tiene ninguna restricción.

Otro de los beneficios que suele tener el amazake es que ayuda a la resaca, mejora los ciclos del sueño y favorece el sistema digestivo. Asimismo, contiene ácido fólico, ácido ferúlico y fibra.

Es tan popular en Japón que se puede encontrar en cafeterías y tiendas
Es tan popular en Japón que se puede encontrar en cafeterías y tiendasNishihama - Shutterstock
Por El Tiempo/Colombia
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