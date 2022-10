Desde el Puerto de Buenos Aires: los precios para tomar un crucero, que siguen a valores similares a los de hace tres años

Después de dos años, este verano vuelven los grandes barcos a la terminal porteña, con itinerarios por Brasil, la Patagonia y la Antártida; sin aéreos y con la posibilidad de disfrutar tarifas prepandemia, que todavía no se recuperaron en dólares

Los cruceros están de regreso. Después de dos veranos vuelven los grandes barcos al puerto de Buenos Aires, en una temporada que se presenta auspiciosa, similar a la prepandemia. Con barcos que harán itinerarios a las playas de Brasil y también con más alternativas para navegar hacia el sur y llegar a la Antártida, una de las regiones más buscadas, especialmente por extranjeros. Si bien la temporada pasada llegaron algunos cruceros, estuvo lejos del movimiento al que la terminal porteña está acostumbrada: el Covid y la prohibición brasileña a las embarcaciones provenientes del exterior jugaron en contra. Esta vez, las cosas son diferentes. Ya no corren más las incómodas restricciones a bordo, como la suspensión del servicio de buffet o los aforos limitados en salones y cubiertas. De manera sorprendente, todo volvió a la normalidad y los cruceros, de los más castigados por la pandemia, sacaron a relucir su poder de resiliencia.

Tampoco la crisis económica argentina desalentó la llegada de barcos. Para la temporada que se extiende entre octubre y abril, está prevista la recalada de 129 cruceros, muchos con itinerarios circulares, que comienzan y terminan en Buenos Aires. También llegarán nueve barcos por primera vez al puerto, como el National Geographic Endurance, Oosterdam, Sapphire Princess, Silver Wind y Fridtjof Nansen, que harán itinerarios hacia el sur. El MSC Seaview, MSC Preziosa, Silver Moon y Seabourn Ventura, que pondrán proa hacia las costas de Brasil y Uruguay. Se estima que por la terminal de cruceros de Buenos Aires pasarán 410.000 pasajeros. Los puertos de Madryn y Ushuaia también funcionarán a pleno, con más recaladas que en las temporadas previas al coronavirus.

Los cruceros, después de dos años, están de vuelta en la región, sin los incómodos protocolos del Covid

“Como empresa global, nos adaptamos a cada mercado, hay que aprender a operar con los problemas de cada país. El sudamericano y especialmente el argentino son muy importantes, tienen un valor alto para nosotros, porque Buenos Aires fue el primer destino al que llegó un buque de Costa cuando partió de Génova en 1948″, explica Fernando Joselevich, Country Manager de Costa Cruceros para la Argentina sobre la apuesta de la naviera a realizar la temporada más extensa de su historia en la región (entre principio de diciembre y abril). Además, agrega: “Estamos sorprendidos, hay una demanda reprimida, vamos a tener niveles de ocupación similar a la prepandemia”.

“Mucha gente quiere tomar un crucero de Buenos Aires y evitar los costos de los aviones. Además, hay mucha demanda por descubrir la Antártida, que registra un crecimiento meteórico, por extranjeros y también por argentinos, que cada vez muestran más interés”, cuenta, por su parte, Joaquín Salgueiro, director comercial de Organfur, que representa, entre otras navieras a Celebrity Cruises y Royal Caribbean en la Argentina.

La buena noticia es que las tarifas para tomar un crucero, si bien están dolarizadas, no sufrieron aumentos, como los pasajes de avión: los valores son similares a la prepandemia

La buena noticia es que las tarifas para tomar un crucero, si bien están dolarizadas, no sufrieron aumentos, como sucedió con los pasajes de avión: los valores son similares a la prepandemia. “Los cruceros siguen bajo en precios, las tarifas no se recuperaron todavía y, además, como se ofrece servicio all inclusive y se puede pagar en pesos antes del viaje, se congela el precio y se sabe de antemano cuánto se va a gastar”, continúan Salgueiro.

Todas las tarifas, barco por barco

A continuación, un muestrario de las rutas y tarifas de los buques que salen y regresan a Buenos Aires. Las tarifas son por persona en base a una ocupación doble.

Costa Fortuna. Ofrecerá recorridos con escalas en Río de Janeiro, Ilha Grande, Ilhabela, Buzios y Montevideo, con itinerarios de cuatro y ocho noches entre el 9 de diciembre y el 18 de marzo. El barco cuenta con 5 restaurantes, 10 bares, piscinas, una con un tobogán gigante, teatro, casino, pista multideportiva, club para niños y un centro de bienestar con gimnasio, spa con salas de tratamientos, sauna y solarium de rayos UVA. Tarifa: desde US$ 737, más US$ 108 de tasas (salida del 10 de marzo), en cabina interna.

Uno de los salones del Costa Fortuna, que realizará salidas a Brasil

MSC Música. Realizará itinerarios de 7, 8, 9 y 10 noches con salida y regreso a Buenos Aires y escalas en Montevideo, Ilhabela, Búzios, Río de Janeiro, Cabo Frío e Ilha Grande, según cada salida. La tarifa para la salida de 8 noches del 15 de enero en cabina con balcón cuesta US$ 1567 (en pesos 405.909 pesos). Además, también llegará el MSC Armonia que ofrecerá, desde Buenos Aires salidas de 7 noches por el sur de Brasil, visitando Ilhabela, Itajai y Punta del este, desde el 26 de diciembre.

Norwegian Star. El buque, que fue completamente remodelado en 2018, vuelve a estas latitudes para realizar su primera temporada en la Antártida. Con salida y regreso desde Buenos Aires, realizará 4 salidas al Continente Blanco de 14 noches, entre enero y febrero. El itinerario incluye escalas en Puerto Madryn, Punta Arenas, Ushuaia, Islas Malvinas y Montevideo, más la navegación panorámica por la Antártida.

Tarifas desde US$ 1796 en cabina interna (más impuestos). Por US$480 extras se accede a la experiencia all inclusive, que contempla bebidas, restaurantes especializados y wifi. Además, realiza una salida hacia Chile, desde Buenos Aires.

El Norwegian Star por primera vez, desde Buenos Aires, navegará por aguas antárticas

Celebrity Infinity. El Infinity, que ya vino varias temporadas a la Argentina, incursionará esta vez en las heladas aguas antárticas con 4 recorridos de 14 días que comienzan y finalizan en Buenos Aires. La ruta de este barco, con capacidad para 2046 pasajeros, incluye escalas en Ushuaia, Islas Malvinas, Puerto Madryn, Montevideo y navegación por Cabo de Hornos, Canal Schollart, Bahía Paraíso, Estrecho de Gerlache en la Antártida. Salidas 14 y 28 de enero y 11 y 25 de febrero. Desde US$1950 (más impuestos).

La piscina cubierta del Celebrity Infinity, que vuelve a la región con itinerarios por la Patagonia, Malvinas y Antártida Michel Verdure

Sapphire Princess. Por primera vez en nuestras costas, el barco cuenta con más de 700 cabinas con balcón privado, ofrece restaurantes gourmet, teatro, casino, spa y grandes espacios al aire libre, como un cine bajo las estrellas. Desde Buenos Aires, combina dos itinerarios, que finalizan en el puerto de San Antonio, cercano a Santiago de Chile (y viceversa). La diferencia es que uno es de 14 noches y el otro suma dos días y navega por las aguas de la Península Antártica. Las dos rutas hacen escalas en Montevideo, Ushuaia, Islas Malvinas y Punta Arenas. Tarifas desde US$ 1519 por persona, en base doble (más impuestos; promedio por noche U$S 108). Paquete opcional Princess Plus: WiFi, bebidas, propinas: US$50 diarios por persona.

El Sapphire Princess llegará por primera vez a la Antártida null

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project