El rincón de América Latina que aparece entre los 8 mejores destinos de playa del mundo

La palabra “playa” probablemente evoca imágenes de soleadas extensiones de arena. Pero una infinidad de paisajes fantásticos alrededor del mundo merecen ese título, desde acantilados imponentes hasta costas de arena blanca y litorales volcánicos salpicados de guijarros.

Cada año, los editores de la BBC viajan por todo el mundo y aquí comparten las escapadas a la playa que más les marcaron. Sus experiencias reflejan la fascinante diversidad de las costas del planeta y podrían cambiar tu idea de las vacaciones perfectas en la playa.

1. Las islas Andamán, India

Las islas Andamán ofrecen una vacación serena y respetuosa con el medio ambiente (Foto: BBC)

Aunque mi corazón es mediterráneo, debo decir que la mejor playa del mundo está en las Islas Andamán. En concreto, la pequeña playa junto al café Full Moon en la isla Havelock.

El agua poco profunda y luminosa, la belleza irreal de la arena blanca y el brillo surrealista de la luna por la noche. Absolutamente serena.

Pero también, el café, una cabaña de bambú regentada por sus dueños entre las palmeras, que sirve un menú muy sofisticado. Cuando la visité, ofrecían su propia versión de la tarta de limón de Massimo Bottura; frescura servida con cariño.

Además, se nota una gran atención al medio ambiente. Allí conocí a jóvenes que trabajan para evitar que el plástico llegara a las islas.

Una amiga escritora me habló de esta playa, diciéndome que allí empezó a escribir su novela, que resultó ser un éxito de ventas.

Así que diría que esta es la mejor playa del mundo en cuanto a agua, luna, árboles, serenidad general y conciencia ambiental, pero también, y esto es crucial, por sus pequeñas mesas y sus grandes conversaciones.

Anna Bressanin

2. Icacos, Puerto Rico

Vive tu fantasía de isla desierta en las apartadas costas de Icacos, Puerto Rico (Foto: BBC)

La isla deshabitada de Icacos es el epítome de la playa idílica: aguas turquesas, arena blanca, olas tentadoras y sol radiante.

Situada mucho más cerca de Puerto Rico continental que las turísticas Culebra o Vieques, ofrece una experiencia muy alejada de lo común.

Un viaje en barco de 20 minutos desde Fajardo te deja varado en la orilla, donde tendrás que vivir como un Robinson Crusoe durante cuatro horas hasta que un barco regrese a recogerte, con la piel salada pero completamente relajado.

Puede que te encuentres con algunas familias o grupos de amigos, pero no hay ruido ni multitudes, ni negocios ni baños. Necesitarás llevar comida, agua, protector solar y una sombrilla o tienda de campaña.

Sin exagerar: no encontrarás ni un segundo de sombra hasta que desembarques de vuelta en el pueblo. Pero la experiencia de pasar un día entero en un pequeño trozo de playa virgen compensa con creces los días de aplicación de aloe vera que puedan venir después.

Laura Norkin

3. La Baia di Ieranto, Península Sorrentina, Italia

La Baia di Ieranto es una cala apartada que, según se dice, fue el hogar de las sirenas de Homero (Foto: BBC)

La mayoría de los turistas que visitan la Costa Amalfitana se imaginan playas de arena, pero se encuentran con que suelen ser escarpadas y salpicadas de guijarros afilados. Para mí, esa naturaleza salvaje es su encanto.

La Costa Amalfitana y la vecina Península Sorrentina se asientan sobre una caldera volcánica, lo que da como resultado una topografía llena de calas espectaculares donde los bañistas extienden sus toallas y el ambiente es de alegría pura y desenfrenada.

Me encanta La Baia di Ieranto, una bahía apartada a la que se accede por un sendero de 2,5 km desde el pueblo de Nerano. La subida es empinada (lleven agua y salgan temprano), pero la recompensa es un panorama sublime de aguas azul profundo e intenso, acantilados verdes y cielo cerúleo.

Las leyendas homéricas rigen el sur de Italia; se dice que la bahía fue el hogar de las traicioneras sirenas que tentaron a Ulises con su canto.

Simplemente relájate junto al agua, lánzate desde el promontorio del acantilado y disfruta de un panino caprese, repleto de mozzarella de búfala, albahaca y tomates.

La orilla es de guijarros, así que lleva calzado acuático. Vale la pena.

Eva Sandoval

4. Bahía de los Fuegos, Tasmania

Visitar la Bahía de los Fuegos de Tasmania es como aventurarse al fin del mundo (Foto: BBC)

Australia se caracteriza por sus playas, por lo que puede parecer extraño que haya elegido una en Tasmania. Pero me enamoré de este lugar por la sensación de estar en el fin del mundo.

La Bahía de los Fuegos se extiende a lo largo de 50 km por la costa noreste de la isla, donde la arena blanca infinita está salpicada de rocas de granito teñidas de un naranja intenso y enmarcada por aguas turquesas.

Caminé durante horas casi sin ver a nadie más, solo el romper de las olas que llegaban del mar de Tasmania, el viento aullando en la playa y un albatros planeando sobre mi cabeza.

En un momento dado, me adentré en el agua -tan fría que me dejó sin aliento- y luego regresé a la orilla, donde la planta autóctona Pigface se arrastraba por la arena en brillantes manchas rosas y las algas estaban esparcidas a lo largo de la línea de marea.

Recuerdo estar allí, exultante, sabiendo que no había nada más allá que océano abierto durante miles de kilómetros, y pensando en lo poco que queda del mundo que se siente tan virgen.

Ellie Cobb

5. El Nido, Filipinas

El Nido, en Filipinas, cuenta con numerosas playas espectaculares, perfectas para practicar deportes acuáticos y realizar excursiones en barco (Foto: BBC)

¿Por qué elegir solo una? En El Nido, en la isla de Palawan, hay numerosas playas en las islas y archipiélagos donde la arena mojada se desliza suavemente entre los dedos.

Mi familia, mis amigos y yo reservamos una excursión con una tripulación local de lancha rápida y pasamos el día navegando por las cristalinas aguas azules de la bahía de Bacuit en busca de playas y lagunas apartadas.

Entre estos grupos de islas de piedra caliza, nadamos, hicimos kayak y snorkel antes de anclar en una cala solitaria donde nuestros guías nos prepararon una comida con platos tradicionales filipinos de carne y mariscos.

Puedes reservar una excursión de isla en isla con una lancha rápida, un catamarán o una bangka filipina (embarcaciones de tamaño mediano a grande con balancín) conducidas por guías locales.

Después de un largo día en el mar, puedes explorar otras playas de arena blanca en tierra firme como Las Cabanas, Lio o Corong Corong. No hay nada como abrir una botella fría de cerveza y contemplar el cielo rojo intenso y dorado al atardecer.

Francis Agustin

6. Playa de Achmelvich, Escocia

La playa de Achmelvich es inesperada pero impresionante en la costa de las Tierras Altas occidentales de Escocia (Foto: BBC)

Escocia no es el primer lugar que se te viene a la mente para unas vacaciones de playa, pero la escarpada costa de las Tierras Altas Occidentales es una de las más espectaculares del mundo.

Escondida entre sus numerosas calas, se encuentra la playa de Achmelvich, enclavada en una bahía. En un buen día, podrás disfrutar de aguas turquesas que rivalizan con las del Mediterráneo y de un glorioso y tranquilo tramo de 200 metros de arena blanca que parece fuera de lugar en medio del paisaje rocoso.

En pleno verano, puede que veas a algunas familias chapoteando (o incluso nadando) en las aguas poco profundas y frescas del océano Atlántico, pero en primavera y otoño no es raro tener la bahía para uno solo.

El clima puede cambiar rápidamente: en una visita que hice hace unos años, el cielo estaba azul y el agua era de un verde esmeralda, pero esa noche nuestra tienda de campaña se vino abajo por una tormenta terrible.

Junto con el espectacular paisaje escocés durante el trayecto por sus zonas montañosas, merece la pena visitar esta joya escondida (puedes ir en transporte público, pero prepárate para un viaje mucho más largo).

Haz una parada en la famosa pastelería de Lochinver antes de emprender el viaje de 20 minutos hasta la playa.

Cerca de allí, también puedes visitar el Castillo del Ermitaño (el más pequeño de Europa). Recuerda llevar sombrero y chubasquero, por si acaso.

Richard Gray

7. Playa Grand Case, St. Maarten

La playa de Grand Case en St. Maarten ofrece paisajes increíbles y una oferta gastronómica excepcional (Foto: BBC)

Toda gran playa tiene tres ingredientes principales: arena suave, agua cristalina y un paisaje idílico.

Grand Case Beach los tiene todos, y sus cálidas y tranquilas aguas turquesas permanecen en mis sueños durante meses después de regresar al asfalto de Nueva York.

Y justo al lado de la playa se encuentra la verdadera joya.

A poca distancia de Grand Case se puede disfrutar de una de las gastronomías franco-caribeñas más diversas del mundo: desde cenas elegantes en restaurantes de alta cocina con manteles blancos, como hígado de pato y bullabesa, hasta langosta caribeña servida en un chiringuito.

Geoffrey Rogow

8. Playa Brighton, Nueva York

La playa de Brighton en Brooklyn es en parte una experiencia de natación y en parte una inmersión cultural (Foto: BBC)

Puede que Coney Island sea sinónimo de los veranos de Brooklyn, pero si sigues el paseo marítimo hacia el este, descubrirás una auténtica cápsula del tiempo de la ciudad de Nueva York: Brighton Beach.

Apodado “Pequeña Odessa” por la gran cantidad de inmigrantes rusos y ucranianos que se asentaron aquí en la década de 1970, este barrio costero, con su mezcla de antiguos colonos soviéticos y comunidades centroasiáticas más recientes, es sin duda el mejor lugar de Nueva York para vislumbrar la historia migratoria de la ciudad.

Además, su pintoresco paseo marítimo de tablones de madera y su costa arenosa ofrecen una de las mejores oportunidades para observar a la gente en Nueva York.

Abuelas con el pelo rosa fuman sin parar mientras pasean a sus pomeranias, grupos folclóricos con acordeón interpretan polka ucraniana y vendedores uigures ofrecen empanadillas caseras.

Después de nadar, disfruta de un recorrido gastronómico por la cocina eslava, caucásica y turca en lugares como Kashkar Cafe, Little Georgia, Beyti Turkish Kebab y Tashkent Supermarket.

Luego, diríjete a Tatiana o SET Lounge para disfrutar de un espectáculo inspirado en el Cirque du Soleil por la noche.

Eliot Stein