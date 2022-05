Día Mundial del Whisky. Todos los récords: el más grande, el más caro, el más vendido, el más añejo y el más alcohólico

El tercer sábado de mayo es el día en que se celebra el Día Mundial del Whisky, fecha en que los amantes de la bebida brindan al grito de Sláinte! (salud en gaélico). El whisky en sus diferentes formas -single malt, blend- y procedencias -Escocia, Irlanda, Estados Unidos y Japón, principalmente- se cuenta dentro de los spirits con más historia, pero no hay dudas de que es el aspiracional de todo amante de las bebidas, lo que da lugar a precios desmesurados y presentaciones pretenciosas a más no poder.

Ahí hace foco esta lista de whiskies que se destacan no solo por ser los más buscados, sino por ser también aquellos con los que sueñan los fanáticos de este destilado que siempre tiene algo nuevo que contar. Pasen y vean.

El más grande

Este 25 de mayo, a las 12, en la casa de remates Lyon & Turnbull, de Edimburgo, se subastará The Intrepid (el intrépido), la botella de whisky más grande del mundo, según ha certificado la organización Guinness World Records. Con su 1,8 metros de alto, esta botella que contiene 311 litros del single malt escocés The Macallan 1989 ha superado a la botella de 83 litros de The Famous Grouse, que mantenía el título desde 2012.

Un whisky de tan solo... 1,8 metros de altura

Se estima que la botella récord será rematada por un valor que rondará los US$1.845.000 . Algunas de las curiosidades difundidas en torno al remate señalan que su llenado realizado el 9 de septiembre de 2021 en Duncan Taylor Scotch Whisky demandó más de una hora, ya que la botella equivale a 444 botellas estándar de 750 ml. Otro cálculo curioso es que si uno bebiera una copa de 25 ml todos los días necesitaría 34 años para terminarse la botella.

En lo que respecta al single malt 1989 elegido para The Intrepid, el especialista Charles MacLean lo describió de la siguiente forma: “tiene notas de manzana asada, asociadas a las de peras en almíbar y almendras. Su textura es suave, y su sabor predominante es dulce, con algo de pimienta en su cálido final, y cierta sugestión a tarta de manzana francesa”.

El más caro

No es el whisky, sino la botella en sí. Isabella’s Islay es, con un precio de US$ 6.200.000, el whisky más caro del mundo. La botella tiene la forma de un decantador con una cubierta que está realizada en cristal inglés sobre el que se disponen unos 8500 diamantes, junto con 300 rubíes con los cuales el comprador puede personalizar el nombre que llevará la botella; el decantador es de oro blanco y cada uno insume un volumen equivalente a dos lingotes.

Cubierta exterior con diamantes y decanter en oro blanco

En cuanto al whisky, si bien sabemos que es un single malt que proviene la región de Islay, en Escocia, y que es elaborado por la firma británica de lujo The Luxury Beverage Company, no hay mucho más que decir al respecto, ya que toda la comunicación en torno a este whisky se ha centrado siempre en la botella que lo contiene. ¡Ah! Sus creadores destacan que, una vez consumido el spirit, la botella puede ser rellenada...

Ahora, si dejamos objetos de puro lujo a un lado, el whisky estándar más caro del mundo en este momento -según la plataforma global de bebidas Wine Searcher- es japonés: The Yamazaki 55 Year Old Single Malt Whisky se vende a un precio promedio de 949.275 dólares la botella.

El más añejo

En materia de whisky, el tiempo hace la diferencia. Los años o décadas que duerme el spirit en barrica (no en botella) son los dan lugar a su evolución y a la aparición de una diversidad de aromas que suman complejidad. De ahí que el anuncio de que el año pasado fue embotellado un escocés con 81 años de crianza sea una gran noticia para los amantes de la bebida .

Este sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial ha sido apodado Reach, y es un single malt de la destilería The Macallan que acaba de superar en edad a The Glenlivet 80 Years. Ambos fueron puestos en barrica en 1940, pero el Macallan estuvo un año más allí antes de ser embotellado. Son solo 288 botellas las que conforman la partida de Reach, que salen a la venta con el precio de 125.000 dólares.

The Macallan Reach viene dentro de una escultura de bronce

Como era de esperar, el packaging de Reach es una obra de arte. Consta de una escultura de bronce que lleva la firma de la artista plástica Saskia Robinson en la que tres manos de bronce sostienen la botella; la escultura y la botella vienen dentro de una barrica de roble.

El más vendido

Los últimos registros señalan que el top seller a nivel global es un Tennessee Whiskey, uno cuya etiqueta es ubicua y puede verse en locales de bebidas, pero también en remeras y en múltiples elementos de merchandising. El International Wine & Spirits Report 2020 (IWSR 2020), publicado en junio de 2021, destaca al norteamericano Jack Daniel´s como el número uno, ya que en 2020 la suma de todas sus etiquetas representó una venta global de 16,4 millones de cajas.

Old N°7, la etiqueta icónica de la marca más famosa de whiskey de Tennessee

En el segundo puesto se encuentra el escocés Johnnie Walker, con 14,5 millones de cajas vendidas en 2020 (los datos de 2021 se conocerán en unas pocas semanas), y que el año anterior había sido número uno con 18,4 millones de cajas. El whisky del caminante es, junto con VAT 69, el más vendido en la Argentina, según los registros de 2020.

El más alcohólico

La graduación alcohólica del whisky suele ubicarse unos grados por arriba de 40, usualmente en los 43°, lo que hace que esta bebida se encuentre en el tercer puesto del ranking de bebidas alcohólicas, por debajo del absenta y del gin. Sin embargo, hay whiskies más alcohólicos... Aunque lo habitual es realizar dos procesos de destilado, de los que se obtiene un spirit con una graduación alcohólica de entre 60 y 70°, que luego es rebajada con agua para obtener la graduación final, hay whiskies que pasan por alto esa dilución o la llevan a cabo en forma más acotada.

Un ejemplar único en su tipo, con 92% de graduación alcohólica