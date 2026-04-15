La Noche de las Vinotecas 2026: cuándo es y qué promociones hay en más de 600 comercios de todo el país

La Noche de las Vinotecas ya tiene fecha confirmada y volverá a desplegarse con formato federal: será el viernes 17 de abril de 2026, de 20 a 0, en vinotecas adheridas de todo el país. En la Ciudad de Buenos Aires, el evento se distribuirá en distintos puntos y el mapa oficial permite consultar los locales participantes y la propuesta de cada uno.

La edición 2026 estará dedicada especialmente al Malbec, la variedad emblemática de la vitivinicultura argentina. La convocatoria busca reunir a más de 600 vinotecas en una misma noche, con experiencias pensadas para descubrir etiquetas, estilos y terruños de distintas regiones.

Organizada por la Cámara Argentina de Vinotecas y Afines, con apoyo de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar) y del Fondo Vitivinícola Mendoza, la propuesta se realiza desde 2023 con dos ediciones por año: una en abril, enfocada en el Malbec, y otra en noviembre, dedicada al Vino Argentino Bebida Nacional.

Cuándo y dónde es La Noche de las Vinotecas

Cuándo: viernes 17 de abril de 2026.

viernes 17 de abril de 2026. Horario: de 20 a 0 .

de . Dónde: en vinotecas adheridas de todo el país.

en vinotecas adheridas de todo el país. En CABA: en distintos puntos de la Ciudad.

en distintos puntos de la Ciudad. Cómo consultar los locales: a través del mapa oficial del evento.

Qué promociones y propuestas hay en La Noche de las Vinotecas

El evento no se apoya solo en la compra de botellas: la mayoría de las acciones combina descuentos, degustaciones, catas guiadas, copas por estación, maridajes, música en vivo y sorteos o beneficios especiales. En muchos casos, la salida suma además propuestas gastronómicas pensadas para acompañar el recorrido.

Esta edición incluirá descuentos de hasta el 50% en etiquetas seleccionadas. En la práctica, el mapa deja ver una tendencia clara de promociones directas como formatos como 2x1 o 3x2, reintegros aplicados al consumo y experiencias que convierten a la vinoteca en un punto de encuentro para pasar la noche.

El mapa interactivo de La Noche de las VinotecasLa Noche de las Vinotecas

Por qué se hace el 17 de abril

La fecha no es casual. El 17 de abril de 1853 se presentó en Mendoza el proyecto para fundar una Quinta Normal y una Escuela de Agricultura, un antecedente que quedó ligado a la introducción del Malbec en la Argentina. El Instituto Nacional de Vitivinicultura recuerda ese hito y lo vincula con la tarea del agrónomo francés Michel Aimé Pouget, quien introdujo distintas cepas europeas, entre ellas el Malbec.

Con el tiempo, esa variedad se consolidó como emblema local y el 17 de abril quedó instalado como el Día Internacional del Malbec. Para el INV, se trata de la variedad emblemática de la producción vitivinícola argentina.

Qué conviene saber antes de ir

No hay una sede única: la experiencia se reparte entre vinotecas adheridas.

Cada local arma su propia propuesta, por lo que no todas las promociones ni actividades son iguales.

Puede haber opciones gratuitas y otras con reserva previa, ticket o consumición.

El foco de esta edición está puesto en el Malbec , por lo que buena parte de la programación gira alrededor de esa cepa.

, por lo que buena parte de la programación gira alrededor de esa cepa. Antes de salir, conviene revisar el mapa oficial para comparar zonas, formatos y beneficios disponibles.