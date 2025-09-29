Fiesta en el Hipódromo. Bonvivir celebró su 15°aniversario con un blend especial

Reunió a más de 600 invitados en un evento realizado el miércoles en el Hipódromo de Palermo
La Tribuna Carlos Pellegrini del Hipódromo de Palermo fue el escenario del Bonvivir Wine Experience, en el que el reconocido club de vinos celebró sus 15 años con el lanzamiento de un blend tinto muy especial. Más de 600 personas –entre socios, invitados y personalidades del mundo del vino– se dieron cita en el evento que contó con la participación de 47 destacadas bodegas.
“Este 15° aniversario consolida a Bonvivir como referente del vino argentino –comentó Alejandra Rodríguez Denis, cofundadora y gerente de Negocios de Bonvivir–. Celebrarlo con una edición creada junto a Colomé es una forma de proyectar nuestra misión y demostrar nuestro compromiso para ofrecer siempre lo mejor de la vitivinicultura argentina”.
Un vino de altura
El blend aniversario que nace a 2300 metros de altura en los Valles Calchaquíes fue elaborado por el enólogo Thibaut Delmotte junto al panel de sommeliers de Bonvivir, integrado desde 2010 por Teresa García Santillán, Verónica Gurisatti y Alejandro Iglesias.
“Cada aniversario es una oportunidad para crear una joya irrepetible. Esta vez logramos un corte que refleja la identidad de los Valles Calchaquíes y la misión de Bonvivir de sorprender a sus socios desde los mejores terroirs del país”, destacó Teresa García Santillán, cofundadora y Brand Ambassador de Bonvivir.
En la actualidad, este club nacido en 2010 cuenta con más de 25.000 suscriptores y cerca de 1.500.000 botellas entregadas anualmente a sus miembros de todo el país. Desde su creación, Bonvivir se propuso acercar a los socios vinos diferentes, únicos, a partir de los cuales pudieran conocer distintos tipos de variedades, métodos de elaboración y terroirs de la Argentina.
