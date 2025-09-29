LA NACION

Fiesta en el Hipódromo. Bonvivir celebró su 15°aniversario con un blend especial

Reunió a más de 600 invitados en un evento realizado el miércoles en el Hipódromo de Palermo

  2 minutos de lectura
Sebastián A. Ríos
Teresa García Santillán, brand ambassador de Bonvivir, y Manuel Lanús, CEO de Colomé, durante la presentación del vino aniversario
Teresa García Santillán, brand ambassador de Bonvivir, y Manuel Lanús, CEO de Colomé, durante la presentación del vino aniversarioHernan Zenteno - La Nacion
El evento contó con la participación de 47 bodegas
El evento contó con la participación de 47 bodegasHernan Zenteno - La Nacion

La Tribuna Carlos Pellegrini del Hipódromo de Palermo fue el escenario del Bonvivir Wine Experience, en el que el reconocido club de vinos celebró sus 15 años con el lanzamiento de un blend tinto muy especial. Más de 600 personas –entre socios, invitados y personalidades del mundo del vino– se dieron cita en el evento que contó con la participación de 47 destacadas bodegas.

Los asistentes pudieron charlar con destacados enólogos (abajo izq.): José Morales (Huentala Wines), Juan Pablo Michelini (Altar Uco), Alejandro Sejanovich (Mil Suelos) y Karim Mussi (Karim Mussi Wines)
Los asistentes pudieron charlar con destacados enólogos (abajo izq.): José Morales (Huentala Wines), Juan Pablo Michelini (Altar Uco), Alejandro Sejanovich (Mil Suelos) y Karim Mussi (Karim Mussi Wines)Hernan Zenteno - La Nacion

“Este 15° aniversario consolida a Bonvivir como referente del vino argentino –comentó Alejandra Rodríguez Denis, cofundadora y gerente de Negocios de Bonvivir–. Celebrarlo con una edición creada junto a Colomé es una forma de proyectar nuestra misión y demostrar nuestro compromiso para ofrecer siempre lo mejor de la vitivinicultura argentina”.

Una de las distintas actividades que se ofrecieron a los participantes
Una de las distintas actividades que se ofrecieron a los participantesHernan Zenteno - La Nacion

Un vino de altura

El blend aniversario que nace a 2300 metros de altura en los Valles Calchaquíes fue elaborado por el enólogo Thibaut Delmotte junto al panel de sommeliers de Bonvivir, integrado desde 2010 por Teresa García Santillán, Verónica Gurisatti y Alejandro Iglesias.

El equipo de Bonvivir
El equipo de BonvivirHernan Zenteno - La Nacion

“Cada aniversario es una oportunidad para crear una joya irrepetible. Esta vez logramos un corte que refleja la identidad de los Valles Calchaquíes y la misión de Bonvivir de sorprender a sus socios desde los mejores terroirs del país”, destacó Teresa García Santillán, cofundadora y Brand Ambassador de Bonvivir.

El evento se realizó en la Tribuna Carlos Pellegrini, del Hipódromo de Palermo
El evento se realizó en la Tribuna Carlos Pellegrini, del Hipódromo de PalermoHernan Zenteno - La Nacion

En la actualidad, este club nacido en 2010 cuenta con más de 25.000 suscriptores y cerca de 1.500.000 botellas entregadas anualmente a sus miembros de todo el país. Desde su creación, Bonvivir se propuso acercar a los socios vinos diferentes, únicos, a partir de los cuales pudieran conocer distintos tipos de variedades, métodos de elaboración y terroirs de la Argentina.

Hernan Zenteno - La Nacion
Por Sebastián A. Ríos
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
