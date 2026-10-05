Huella propia

Cada 4 de octubre, el calendario reserva un lugar para los amigos más fieles. El Día Mundial de los Animales coincide con la festividad de San Francisco de Asís, patrono de los animales, y con los años se convirtió en una buena excusa para mimar a esos compañeros que ya forman parte de la familia.

Nutrican resuelve lo cotidiano en un solo lugar. Con quince locales, reúne alimento balanceado de marcas como Royal Canin, Pro Plan, Eukanuba, Old Prince y Fawna, con opciones para cachorros, adultos, seniors y dietas especiales. La sección de accesorios es ideal para renovar lo que el uso fue gastando, con camas, comederos, rascadores, correas y hasta chapitas identificatorias.

Por su parte, Wellvet es un hospital veterinario de mediana y alta complejidad que funciona las 24 horas. Sus 800 metros cuadrados albergan seis consultorios, dos quirófanos, laboratorio, diagnóstico por imágenes y 30 plazas de internación, además de salas de espera separadas para perros y gatos, un detalle que agradecen los más nerviosos. El equipo supera los 60 profesionales y cubre más de 20 especialidades, lo que permite resolver desde un control de rutina hasta una cirugía compleja en el mismo lugar.

Finalmente, Hoteles de Gatos Mishmosos llega como respuesta para quienes ya piensan en las vacaciones y se preguntan con quién dejar a su compañero. La historia empezó en 2013, cuando Virginia Vallejo, estudiante de Veterinaria llegada desde Trelew, empezó a cuidar gatos en su departamento para sumar algunos ingresos. Hoy la cadena tiene sedes en Parque Chas y Vicente López, con habitaciones individuales y compartidas, y en esta última, cinco salas que recrean paisajes argentinos como la selva misionera o las salinas del norte, equipadas con escondites, hamacas y puentes colgantes para trepar a gusto.

Los animales tienen su día en el calendario, pero el cuidado se renueva en cada jornada. Club LA NACION acompaña a darles lo mejor.

Todo para ellos

Mi Vet Shop

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Isondú

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