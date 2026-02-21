Laura Laprida, íntima, habla del cáncer que superó y de su flamante maternidad

Actriz, modelo y radióloga de profesión, logró despegarse de las etiquetas familiares para construir su camino en la actuación. Desde sus comienzos en publicidades y desfiles, el paso por la factoría Cris Morena en Casi Ángeles, su impactante participación en Historia de un clan, en 2015, hasta sus incursiones en cine y su consolidación en series internacionales como Sagrada Familia y Hay algo en el bosque, Laura Laprida no para de crecer. Después de perder a su hermana Geñi e involucrarse en la crianza de sus sobrinos [un tema del que, aclara, prefiere no hablar por el momento], conversa sobre su presente en Madrid, los desafíos de la maternidad, el cáncer de piel que superó, la relación con su pareja, el fotógrafo Eugenio Levis, y los proyectos para 2026.

Un recuerdo del día de su casamiento con Eugenio Levis Captura Instagram

–¿Qué planes tenés para este año?

–Seguir creciendo en mi carrera, profundizar mi camino profesional, pero también crecer a nivel personal. Hoy mi foco está puesto en encontrar un equilibrio entre mi rol como actriz, como pareja y como madre. También hay un deseo muy fuerte de expansión en un sentido más amplio: expandir proyectos, espacios y horizontes. Me encantaría mudarme a un lugar un poco más grande, sentir que mi vida acompaña ese crecimiento interno que estoy viviendo. Siento que este 2026 es un año para eso: para expandirme, ordenar, construir y seguir apostando a lo que amo.

–¿Te sentís cómoda viviendo en Madrid, ahora que tenés un hijo?

–Sí, porque estoy volviendo a una rutina que ya conozco acá. Volví a mis cursos, a mis espacios de formación y a una dinámica más activa, obviamente con un bebé, pero con una organización que me permite no cancelarme como persona ni dejar de hacer lo que me nutre. Los tiempos son más acotados, eso es real, pero también aprendí a valorarlos más: aprovecho cada espacio y lo exprimo al máximo. En cuanto a los vínculos, se transformaron. Me estoy encontrando mucho con amigas que también son madres, muchas con bebés de edades similares, y es muy lindo ver cómo Otto interactúa con otros bebés, cómo se estimula, cómo disfruta. Es una etapa de mucho intercambio, de comunidad, de acompañarnos entre mujeres, y eso también hace que mis días sean más plenos y amorosos.

Laura compartió en redes las primeras imágenes de su bebé, Otto, que nació en agosto de 2025

–Hablemos de tu partida a España: ¿por qué te fuiste?

–Vivir en el exterior y trabajar de lo que amo fue siempre uno de mis grandes sueños, y lo pude cumplir. En un primer momento, mi idea era irme a vivir a los Estados Unidos, que sigue siendo un deseo muy fuerte para mí. Pero por una cuestión burocrática y de papeles, ya que tengo ciudadanía europea y familiares en Madrid, España apareció como la opción más amigable para dar un salto tan grande. Vine con la idea de probar un año y ya pasaron seis. Me quedé porque no solo crecí profesionalmente, sino que también armé una vida que me gusta mucho. Más allá de la carrera, construí una cotidianidad que me representa y me hace bien. En lo profesional, me gusta asumir riesgos y no quedarme en el molde. Siempre me moví desde ese lugar y lo sigo haciendo. Hoy Madrid es mi base, pero mi próximo sueño es vivir en Londres y trabajar en inglés, abrir ese nuevo desafío. Mientras tanto, desde acá sigo tocando puertas y generando redes internacionales.

Laura con Otto. "Me estoy encontrando mucho con amigas que también son madres, muchas con bebés de edades similares, y es muy lindo ver cómo Otto interactúa con otros bebés, cómo se estimula, cómo disfruta", dice Eugenio Levis

–¿En algún momente te dan ganas de volver a la Argentina?

–Volver a mi país siempre es tentador y es algo que siempre está presente. Igualmente, yo tengo la enorme suerte de poder viajar varias veces al año y de que mi familia venga a visitarme a España, así que no siento un corte tan abrupto. Pero soy muy consciente de lo afortunada que soy en ese sentido.

–¿Tu familia fue un ejemplo a la hora de construir tu maternidad?

–En realidad no tanto, porque el hecho de vivir lejos de mi familia, que es muy numerosa y con mucha experiencia en maternidad, me obligó de alguna manera a encontrar mis propias reglas, mis tiempos y mi forma de maternar. Y eso es algo que valoro mucho.

–¿Cómo fue y es crecer en una familia de mujeres tan emblemáticas para toda una generación como las Trillizas de Oro?

–¡Ay, ya hablé tanto de eso! ¡Contesté cosas de las trillizas 400 millones de veces! ¿No podemos pasar a otra pregunta? [risas]

Laura es hija de María Eugenia, una de las Trillizas de Oro Instagran: @lulilaprida

–Ok, algo un poco más serio: hace poco compartiste en redes sociales que atravesaste un cáncer de piel. ¿Por qué decidiste contarlo?

–Porque sentí que era importante ser honesta. En mi caso, estos pequeños carcinomas aparecían en la cara y dejaban cicatrices visibles, y mi comunidad, desde un lugar muy sano y respetuoso, me preguntaba qué estaba pasando. Al tener un canal de comunicación tan amplio como las redes sociales, me pareció justo decir la verdad. Yo uso las redes principalmente para entretener y compartir cosas lindas, pero también creo en la honestidad. Cuando hay momentos que no son tan divertidos, también vale la pena comunicarlos. Sobre todo porque, en este caso, sentí que podía servir para generar conciencia. El cáncer de piel es algo muy presente hoy, es más común de lo que creemos, y es importante que la gente esté atenta, se cuide y consulte a tiempo. Hoy estoy tranquila. Hace bastante que no vuelven a aparecer esos carcinomas y siento que es una etapa ya atravesada. Lo vivo como algo del pasado, con mucho aprendizaje, y con la sensación de que haberlo compartido tuvo un sentido positivo.

"Cuando hay momentos que no son tan divertidos, también vale la pena comunicarlos" Eugenio Levis

–¿Y cómo te llevás con el mundo de las redes sociales, con los comentarios de la gente?

–No tengo mucha constancia con las redes la verdad, las uso más por entretenimiento y la mayoría de las veces para adquirir información. Hay mucho contenido y ahora con el tema de la inteligencia artificial cada vez se hace menos confiable... Por otro lado, no me afectan los comentarios negativos como antes, al inicio de las redes sociales. Creo que maduré o crecí, o tal vez simplemente me aburrí.