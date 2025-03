Leonora Balcarce comparte sus secretos de estilo

Leonora Balcarce es una actriz y modelo argentina con una carrera que combina cine, televisión y moda. Se hizo conocida en la década del 90 y participó en películas icónicas como La ciénaga, de Lucrecia Martel, además de trabajar en series como Verano del 98 y Epitafios. En 2024, volvió a la pantalla con Envidiosa, la serie protagonizada por Griselda Siciliani. Dueña de un estilo único y con una fuerte presencia en la escena artística, publicó recientemente la novela Una perla en la arena (en cuya adaptación al cine trabaja) y está terminando de editar su segundo libro. Aquí, un cuestionario para conocerla mejor.

¿QUÉ ES LO QUE MÁS TE GUSTA DE LA MODA?

Lo único.

¿Y LO QUE MENOS TE GUSTA?

Cuando algo es tendencia y está en todos lados.

NUNCA SALÍS DE TU CASA SIN…

Las llaves.

¿DISEÑADOR FAVORITO?

Varios: Dries Van Noten, Elsa Schiaparelli, Vivienne Westwood y Rick Owens.

Un vestido de Vivienne Westwood, una de sus diseñadoras favoritas getty - PA Images

¿LO ÚLTIMO QUE TE COMPRASTE?

Un tapado usado en un viaje, un traje de baño y unos anteojos.

¿LO MÁS POLÉMICO QUE USASTE PORQUE TE ENCANTABA?

Todo lo que uso me gusta, si no, no me lo pongo.

¿UNA TENDENCIA QUE NUNCA PASA DE MODA?

Jean con jean.

Jean con jean, la tendencia que nunca pasa de moda freepik

¿ESA PRENDA QUE TENÉS EN TU PLACARD HACE TIEMPO Y NO PODÉS DEJAR IR?

Un tapado de Jessica Trosman que lo cuido como oro.

¿QUÉ NO PUEDE FALTAR EN TU VALIJA?

Un jean grande cómodo y zapatillas.

¿ALGUNA PERSONA QUE TE INSPIRE EN LA MODA?

Julieta López Acosta, que es estilista y diseñadora.

¿EL COLOR QUE NUNCA USÁS?

Uso muy poco negro.

¿COLECCIONÁS ALGO?

Papeles que no sirven para nada.

¿UN LUGAR EN EL MUNDO?

Cualquier lugar donde haya naturaleza: montaña o mar.

Su lugar en el mundo: cualquier destino con mar o montañas Tripadvisor

¿LA MUJER MEJOR VESTIDA DE LA ARGENTINA?

Dos: Rossella y Patricia Della Giovampaola.

¿ALGÚN CONSEJO QUE TE DIERON DE MODA QUE TE HAYA MARCADO?

No buscar ser igual a todos.

¿UNA PERSONALIDAD DE LA MODA CON LA QUE TE GUSTARÍA CENAR?

John Galliano.

¿COMPRÁS ONLINE O EN PERSONA?

En persona.

¿ALGÚN ACCESORIO QUE NUNCA TE FALTE?

Algún anillo y aros.

¿UN ÍCONO DE MODA?

Rihanna.

¿TU OUTFIT FAVORITO?

Básico: un jean y unas zapatillas.

Su outfit favorito es un básico: jean y zapatillas shutterstock - Shutterstock

¿UN CONJUNTO QUE NO PODÉS CREER QUE USASTE?

Miles que ya no me pondría porque no me quedarían bien.

¿PERSONAJE DE FICCIÓN MÁS ELEGANTE?

Elvira (Michelle Pfeiffer en Scarface).

LA NACION