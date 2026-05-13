Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya en el Teatro Colón: cuándo tocan y cómo comprar las entradas en cuotas sin interés

El recital abre la temporada 2026 del Ciclo Aura en la Sala Principal; las localidades se venden online, con precios desde $15.000
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Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya se presentarán el lunes 18 de mayo de 2026 a las 20 en la Sala Principal del Teatro Colón, en el concierto de apertura de la temporada 2026 del Ciclo Aura.
La fecha marca el regreso del ciclo al Teatro Colón con una programación de cuatro conciertos a lo largo del año, centrada en figuras internacionales de la música clásica. La propuesta es una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP.
Quiénes son Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya
Maxim Vengerov esuno de los violinistas centrales de la escena clásica contemporánea. Debutó en público a los cinco años y desarrolló una carrera internacional con más de 3000 conciertos en algunas de las principales salas del mundo. Su repertorio se inscribe en la tradición de las escuelas franco-belga y rusa, con influencias de Fritz Kreisler, Eugène Ysaÿe, George Enescu, David Oistrakh y Jascha Heifetz. Habitualmente interpreta el Stradivarius “Kreutzer” de 1727, instrumento que lo acompaña desde 1998, y también desarrolló una carrera como director de orquesta.
Polina Osetinskaya, también de origen ruso, es una pianista reconocida por la intensidad expresiva de sus interpretaciones y por una identidad artística asociada a la profundidad musical y el refinamiento técnico. Su trayectoria internacional incluye presentaciones en salas de Europa y un repertorio que combina tradición y exploración contemporánea.
Qué programa interpretarán en el Teatro Colón
El programa estará integrado por obras de Franz Schubert, Dmitri Shostakovich y Johannes Brahms.
- Franz Schubert: Sonata para violín y piano en sol menor, D. 408
- I. Allegro giusto
- II. Andante
- III. Menuetto – Trio
- IV. Allegro moderato
- Dmitri Shostakovich: Sonata para violín y piano, op. 134
- I. Andante
- II. Allegretto
- III. Largo – Andante
- Johannes Brahms: Sonata para violín y piano n.º 3 en re menor, op. 108
- I. Allegro
- II. Adagio
- III. Un poco presto e con sentimento
- IV. Presto agitato
Cuándo es el concierto de Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya
- Cuándo: lunes 18 de mayo de 2026
- Horario: 20
- Dónde: Teatro Colón, Sala Principal
- Dirección: Tucumán 1171, CABA
- Ciclo: Aura
- Entradas: venta online por TuEntrada
Precios de entradas para Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya
Las entradas para el concierto tienen valores desde $15.000 hasta $245.000, según la ticketera oficial. Algunas ubicaciones figuran como agotadas, por lo que la disponibilidad puede cambiar durante la venta. (TuEntrada)
- Platea fila 1 a 14: $245.000
- Platea balcón: $230.000
- Palco bajo centro: $230.000
- Palco bajo lateral: $220.000
- Palco balcón centro: $210.000
- Platea fila 15 a 22: $210.000
- Palco balcón lateral: $186.000
- Palco alto centro: $180.000
- Cazuela 1° fila centro: $150.000 — agotada
- Cazuela 2° fila centro: $130.000 — agotada
- Cazuela 3° fila centro: $120.000 — agotada
- Palco cazuela: $110.000
- Tertulia 1° fila centro: $110.000 — agotada
- Tertulia 2° fila centro: $100.000 — agotada
- Cazuela 1° fila lateral: $90.000 — agotada
- Tertulia 3° fila centro: $90.000 — agotada
- Cazuela 2° fila lateral: $80.000
- Cazuela 3° fila lateral: $75.000
- Tertulia 1° fila 1° lateral: $75.000 — agotada
- Galería centro: $75.000 — agotada
- Tertulia 2° fila 1° lateral: $70.000
- Tertulia 3° fila 1° lateral: $65.000
- Galería 1° lateral: $55.000
- Delantera de paraíso: $45.000
- Tertulia 1° fila 2° lateral: $25.000 — agotada
- Tertulia de pie: $21.000
- Tertulia 2° fila 2° lateral: $21.000 — agotada
- Galería 1° fila 2° lateral: $21.000 — agotada
- Galería 2° fila 2° lateral: $21.000 — agotada
- Galería 3° fila 2° lateral: $21.000 — agotada
- Cazuela de pie: $21.000 — agotada
- Tertulia 3° fila 2° lateral: $20.000 — agotada
- Paraíso de pie: $15.000
Cuotas y beneficios para comprar entradas
La venta es exclusivamente online. El Teatro Colón informa financiación de 3 cuotas sin interés con Santander y 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad. La venta general comenzó el 25 de marzo, después de una preventa exclusiva Santander realizada el 23 y 24 de marzo.
Cómo comprar entradas para Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya: paso a paso
- Entrar al sitio oficial del Teatro Colón (Teatro Colón) o a la página del Ciclo Aura en TuEntrada.
- Seleccionar el concierto Maxim Vengerov (violín) / Polina Osetinskaya (piano).
- Elegir la función del lunes 18 de mayo a las 20.
- Seleccionar las ubicaciones disponibles en el mapa de la sala.
- Revisar el precio del sector elegido.
- Iniciar sesión o crear una cuenta en TuEntrada.
- Cargar los datos solicitados.
- Elegir el medio de pago.
- Seleccionar la financiación disponible, si corresponde.
- Confirmar la compra.
Próximos conciertos del Ciclo Aura 2026
Después de la apertura con Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya, el Ciclo Aura continuará con otras tres fechas en el Teatro Colón.
- 3 de agosto: Gala Lírica con Xabier Anduaga y Hera Hyesang Park, junto a la Orquesta del Ciclo Aura, con dirección de Constantine Orbelian.
- 28 de septiembre: Pinchas Zukerman y Amanda Forsyth, junto al Ensamble Musical de Buenos Aires, con dirección de Gustavo Fontana.
- 26 de octubre: Gala Lírica con Freddie De Tommaso y Nadine Sierra como artista invitada, junto a la Orquesta del Ciclo Aura, con dirección de Constantine Orbelian.
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