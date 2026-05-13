Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya en el Teatro Colón: cuándo tocan y cómo comprar las entradas en cuotas sin interés

Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya se presentarán el lunes 18 de mayo de 2026 a las 20 en la Sala Principal del Teatro Colón, en el concierto de apertura de la temporada 2026 del Ciclo Aura.

La fecha marca el regreso del ciclo al Teatro Colón con una programación de cuatro conciertos a lo largo del año, centrada en figuras internacionales de la música clásica. La propuesta es una coproducción entre el Teatro Colón, Mama Hungara Live y Elisa Wagner ICP.

Quiénes son Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya

Maxim Vengerov esuno de los violinistas centrales de la escena clásica contemporánea. Debutó en público a los cinco años y desarrolló una carrera internacional con más de 3000 conciertos en algunas de las principales salas del mundo. Su repertorio se inscribe en la tradición de las escuelas franco-belga y rusa, con influencias de Fritz Kreisler, Eugène Ysaÿe, George Enescu, David Oistrakh y Jascha Heifetz. Habitualmente interpreta el Stradivarius “Kreutzer” de 1727, instrumento que lo acompaña desde 1998, y también desarrolló una carrera como director de orquesta.

Maxim Vengerov debutó en público a los cinco años y desarrolló una carrera internacional con más de 3000 conciertos en algunas de las principales salas del mundo Gentileza

Polina Osetinskaya, también de origen ruso, es una pianista reconocida por la intensidad expresiva de sus interpretaciones y por una identidad artística asociada a la profundidad musical y el refinamiento técnico. Su trayectoria internacional incluye presentaciones en salas de Europa y un repertorio que combina tradición y exploración contemporánea.

Polina Osetinskaya es reconocida por la intensidad expresiva de sus interpretaciones y por una identidad artística asociada a la profundidad musical y el refinamiento técnico Gentileza

Qué programa interpretarán en el Teatro Colón

El programa estará integrado por obras de Franz Schubert, Dmitri Shostakovich y Johannes Brahms.

Franz Schubert: Sonata para violín y piano en sol menor, D. 408

Sonata para violín y piano en sol menor, D. 408 I. Allegro giusto



II. Andante



III. Menuetto – Trio



IV. Allegro moderato

Dmitri Shostakovich: Sonata para violín y piano, op. 134

Sonata para violín y piano, op. 134 I. Andante



II. Allegretto



III. Largo – Andante

Johannes Brahms: Sonata para violín y piano n.º 3 en re menor, op. 108

Sonata para violín y piano n.º 3 en re menor, op. 108 I. Allegro



II. Adagio



III. Un poco presto e con sentimento



IV. Presto agitato

Cuándo es el concierto de Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya

Cuándo: lunes 18 de mayo de 2026

lunes 18 de mayo de 2026 Horario: 20

20 Dónde: Teatro Colón, Sala Principal

Teatro Colón, Sala Principal Dirección: Tucumán 1171, CABA

Tucumán 1171, CABA Ciclo: Aura

Aura Entradas: venta online por TuEntrada

Precios de entradas para Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya

Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya en el Teatro Colón: cuándo tocan y cómo comprarlas en cuotas sin interés Gentileza

Las entradas para el concierto tienen valores desde $15.000 hasta $245.000, según la ticketera oficial. Algunas ubicaciones figuran como agotadas, por lo que la disponibilidad puede cambiar durante la venta. (TuEntrada)

Platea fila 1 a 14: $245.000

$245.000 Platea balcón: $230.000

$230.000 Palco bajo centro: $230.000

$230.000 Palco bajo lateral: $220.000

$220.000 Palco balcón centro: $210.000

$210.000 Platea fila 15 a 22: $210.000

$210.000 Palco balcón lateral: $186.000

$186.000 Palco alto centro: $180.000

$180.000 Cazuela 1° fila centro: $150.000 — agotada

$150.000 — agotada Cazuela 2° fila centro: $130.000 — agotada

$130.000 — agotada Cazuela 3° fila centro: $120.000 — agotada

$120.000 — agotada Palco cazuela: $110.000

$110.000 Tertulia 1° fila centro: $110.000 — agotada

$110.000 — agotada Tertulia 2° fila centro: $100.000 — agotada

$100.000 — agotada Cazuela 1° fila lateral: $90.000 — agotada

$90.000 — agotada Tertulia 3° fila centro: $90.000 — agotada

$90.000 — agotada Cazuela 2° fila lateral: $80.000

$80.000 Cazuela 3° fila lateral: $75.000

$75.000 Tertulia 1° fila 1° lateral: $75.000 — agotada

$75.000 — agotada Galería centro: $75.000 — agotada

$75.000 — agotada Tertulia 2° fila 1° lateral: $70.000

$70.000 Tertulia 3° fila 1° lateral: $65.000

$65.000 Galería 1° lateral: $55.000

$55.000 Delantera de paraíso: $45.000

$45.000 Tertulia 1° fila 2° lateral: $25.000 — agotada

$25.000 — agotada Tertulia de pie: $21.000

$21.000 Tertulia 2° fila 2° lateral: $21.000 — agotada

$21.000 — agotada Galería 1° fila 2° lateral: $21.000 — agotada

$21.000 — agotada Galería 2° fila 2° lateral: $21.000 — agotada

$21.000 — agotada Galería 3° fila 2° lateral: $21.000 — agotada

$21.000 — agotada Cazuela de pie: $21.000 — agotada

$21.000 — agotada Tertulia 3° fila 2° lateral: $20.000 — agotada

$20.000 — agotada Paraíso de pie: $15.000

Cuotas y beneficios para comprar entradas

La venta es exclusivamente online. El Teatro Colón informa financiación de 3 cuotas sin interés con Santander y 6 cuotas sin interés con Banco Ciudad. La venta general comenzó el 25 de marzo, después de una preventa exclusiva Santander realizada el 23 y 24 de marzo.

Cómo comprar entradas para Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya: paso a paso

Entrar al sitio oficial del Teatro Colón (Teatro Colón) o a la página del Ciclo Aura en TuEntrada.

(Teatro Colón) o a la página del en TuEntrada. Seleccionar el concierto Maxim Vengerov (violín) / Polina Osetinskaya (piano) .

. Elegir la función del lunes 18 de mayo a las 20 .

. Seleccionar las ubicaciones disponibles en el mapa de la sala.

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Próximos conciertos del Ciclo Aura 2026

Después de la apertura con Maxim Vengerov y Polina Osetinskaya, el Ciclo Aura continuará con otras tres fechas en el Teatro Colón.