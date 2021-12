“¿Me prestás 100 dólares?”: ahora los chicos piden plata para jugar y ganar criptos en los videojuegos

Cuando todavía muchos padres estaban intentando entender el fenómeno de los E-sports y la fascinación que despiertan entre sus hijos títulos como Fortnite o Clash Royale aparecieron los Play to Earn (PTE) para complicar aún más las cosas. Sí, el mundo de los videojuegos evoluciona a un ritmo tan vertiginoso, que los que superan los 30 años no son capaces de seguirles el paso. La última gran novedad tiene que ver con los Play to Earn (jugar para ganar recompensas) y el pedido de varios niños y adolescentes de dólares para “entrar”, jugar a Axie Infinity (parecido al Pókemon) o Thethan Arena y ganar criptomonedas, que en cualquier momento pueden cambiarse a dólares. Pero, ¿realmente es así? ¿Se puede ganar plata jugando a estos juegos? ¿Cuánto?

“Yo era entrenador de Clash Royale tenía alumnos en España, en México y viví muchas años de ese juego, he viajado a varios lugares a competir. Pero lo interesante de los PTE es que no necesitás ir a competencias para ganar dinero. En los E-sports los que ganan plata son los mejores, en estos PTE cualquiera puede ganar plata. Al ser en dólares es una oportunidad enorme. Está entrando mucha gente que no es del palo. Obviamente cuanto mejor seas, más plata vas a ganar”, dice Neyén Arjona, más conocido como Hincha RC, cada vez más lejos de los E-sports y más cerca de los PTE.

Los gamers dicen que como mínimo, jugando pocas horas por día se pueden sacar casi 100 dólares (18 mil pesos) por mes. Pero eso es solo para un aficionado que recién comienza: la mayoría afirma que puede ganar unos 200 dólares (40.000 pesos). Los más optimistas hablan de 330 dólares (66.000 pesos), solo por jugar solamente a un juego. Cabe aclarar que cada juego genera su propia criptomoneda. Axie Infinity tiene dos criptos propias del juego: una es como acciones para “invertir” en el juego y la otra es la recompensa, que es la que se puede cambiar a dólares. Thethan también tiene dos monedas con el mismo concepto. “Hay que tener en cuenta que las cripto son volubles: suben y bajan todo el tiempo”, advierte Neyén, que aunque sigue metido en los E-sports la mayor parte del tiempo lo dedica a los juegos PTE.

Si bien los E-sports siguen mandando (impulsados por grandes empresas que arman sus equipos para competir en distintos torneos), los PTE empezaron a tomar fuerza hace unos meses, primero con juegos muy sencillos y luego con algunos más sofisticados, que suponen un desafío para el que lo juega. “El primer juego bueno fue el Axie Infinity y hace unas semanas salió el Thetan Arena, es el que más jugadores tiene en este momento. Los primeros PTE eran muy simples, solo había que hacer un clic en la web y te daba una recompensa –describe–. La gente solo entraba para ganar plata, pero muchos de esos juegos desaparecieron porque eran aburridos. Estar dos horas clickeando te termina cansando”, dice Neyén.

El dinamismo propio de este sector hace que todo el tiempo haya nuevas propuestas que atraen a un público deseoso de probar lo último. Y la recompensa en criptomonedas hoy es la zanahoria para los gamers de todas las edades. “Mi hijo vino un día y me pidió que le preste 100 dólares para ganar plata en algún jueguito de estos. Me dijo que todos sus amigos lo jugaban. Me quedé helado, tiene 13 años, nunca había escuchado algo así”, dice un padre, alarmado por esta nueva moda.

Para empezar a jugar, es necesario tener una billetera virtual con criptomonedas. “Si no tenés criptos lo primero sería comprar con el dólar que todos conocemos, dólar cripto (usdt es el más común y su cotización es la misma, aunque cobran una comisión de entre 1,5 y 3%), a través de alguna plataforma como Binance, que es una billetera virtual -explica Neyén-. Después teniendo ese dólar cripto, podés comprar la moneda que vos quieras y arrancar la inversión. En el caso de Axie Infinity, por ejemplo sería comprar Eht, que es la moneda que se utiliza para comprar los personajes para poder empezar a jugar.”

Axie Infinity, uno de los juegos PTE más populares

Neyén asegura que para “entrar” en la mayoría de estos juegos 100 dólares es la inversión habitual, pero aclara que hay un riesgo. “La mayoría no son juegos, sino sitios para hacer clics que a la larga te terminan aburriendo. Y si los jugadores se van, el juego se pincha, desaparece y perdiste lo que habías invertido o ganado –advierte–. Los únicos que son juegos que platean un desafío son el Axie Infinity y el Thetan Arena. Son divertidos y la gente no está ahí solo por la plata, sino porque les gusta. Las chances de que el juego perdure y recuperes la inversión son altas porque tienen menos riesgo de desaparecer que los demás. Pero para entrar necesitás unos 750 dólares. Y se tarda unos tres meses en recuperar lo que invertiste jugando dos horas todos los días. Y es todos los días, literal, de domingo a domingo. Si no jugás es plata que estás perdiendo”, asegura.

.Los juegos hace mucho dejaron de ser solo juegos.