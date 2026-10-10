Micaela Tinelli, renovada, habla del vínculo con su padre y cómo lleva la exposición familiar

Ella es conocida como “la hija mayor”. Cree en la astrología, las energías y en esas señales que, dice, ayudan a entender lo que nos pasa. Sensible desde chica, también cuenta que siempre pensó en el trabajo como un modo de independencia, de construir su propio camino.

Micaela Tinelli, que pocas veces tiene un exabrupto, que fundó una marca de ropa exitosa, que ama a los perros y se siente siamesa de su hermana Candelaria, habla con entusiasmo de casi todo. “Soy empática, me encanta sentir que puedo ponerme en la piel del otro y no tengo problemas con nadie. Lo del reality [la segunda temporada de Los Tinelli acaba de estrenarse por Prime Video] es un show y, como tal, necesita sus condimentos. Fue una linda experiencia y, aunque parezca superficial, también te obliga a bucear en ciertos aspectos y situaciones que terminan ayudándote a sanar”, asegura.

-¿Por ejemplo?

-Mi rol de hija mayor. En uno de los capítulos me tocó constelar. Lo hice con una terapeuta, Jazmín, que me resultó alucinante. Tratamos un tema muy profundo. Porque yo en realidad no soy la hija mayor. Antes de mi nacimiento, mi mamá [Soledad Aquino] perdió un embarazo de ocho meses. Era un varón, Santiago. Entonces entendí que, si bien siempre me moví así y tomé un rol materno con mis hermanos, no soy lo que en un punto creía ser. Yo me cargaba un rol al hombro que tal vez era innecesario. No estaba reconociendo el lugar de él. Es fuerte, tampoco es que a partir de ahí cambiás tu modo de relacionarte en la vida. Pero me gustó, me sirvió y tengo ganas de volver a hacerlo sin cámaras.

Una postal de infancia junto a su hermana, Candelaria, y su madre, Soledad Aquino

-¿Y la astrología cómo llegó a tu vida?

-Llegó cuando yo era muy chica. Primero a través de mi mamá, que consultaba a un astrólogo chileno buenísimo, y yo la espiaba. Siempre me atrajo lo esotérico; me atrapó ese mundo. No sé si será mi ascendente en Piscis, la Luna en la Casa 12 o qué, pero todo lo oculto y misterioso me encanta. Y aprendí mucho con Waldo Casal, mi astrólogo de cabecera, amigo muy querido, que también participa en el reality.

-¿Cómo nació la Micaela empresaria, el proyecto de moda?

-Siempre fui inquieta. Cuando estaba en quinto año me puse a hacer ropa con un novio. Hacíamos remeras, buzos. Yo estaba feliz porque podía entrenar mi lado creativo. También puse un restaurante con mi ex, a todo pulmón, que se llamaba Bartola. Pinté los muebles, las cartas. Y un día me levanté con la idea de hacer Ginebra, mi marca de ropa, que ya lleva 13 años. Eso superó mis expectativas.

-¿Y ahora qué se viene?

-Con respecto al trabajo, a mi marca, ya estoy pensando en dar un volantazo y no descarto que el próximo proyecto lleve mi nombre. En realidad siento que ya cumplí una etapa, que me queda poco para aportar. Cuando tenés una marca que empieza a crecer tanto, en un punto te come. Los shoppings te llevan a una cosa más masiva, y yo siempre me sentí cómoda con la idea de una boutique chica, de pocas prendas, un poco artesanal. Me encanta lo que hice hasta ahora, pero en este momento no me está representando tanto.

Micaela asegura que llegó la hora de "dar un volantazo" con respecto a su propia marca Gerardo Viercovich - LA NACION

-¿Querés volver a las bases?

-Exacto. Algo más chico, exclusivo. Me gusta volver a ilusionarme. Igual no es que ya me fui; sigo teniendo mi parte. Pero lo estoy procesando. Creo mucho en el final de los ciclos y nunca me quedo en los lugares seguros por comodidad. Cuando ya no hay felicidad plena, me voy.

-¿Lo mismo en el amor?

-Sí. Y me gusta quedar bien con la gente que compartió proyectos conmigo. A mi ex, por ejemplo, lo amo. Me sigo hablando con él y su madre. Pero bueno, no funcionó. Fueron muchos años a la distancia y eso desgasta un montón. De los seis años de relación, tres fueron con él viviendo en diferentes países. Viajé, sí. Pero tampoco quise dejar mi vida. Me llevó puesta la distancia. Es muy difícil.

-¿Y ahora?

-Sola, relajada, fluyendo, sin apuro. No es que no quiera nada, pero estamos en un momento en que los vínculos están muy complicados. Ya aparecerá la persona; con mis amigas coincidimos en que el mundo se está poniendo demasiado raro. Y no me interesa estar con alguien por estar. Me separé hace un año y pico. Cero apuro.

-¿No se te pasa por la cabeza el tema maternidad?

-Tengo 37, pero no los siento. Igual no me voy a hacer la distraida. Existe el reloj biológico y en mi caso no me es indiferente. Evalué congelar óvulos y seguro lo haré. No tendría un hijo sola porque me gusta el proyecto de a dos, el concepto de familia. Pero igual uno nunca sabe.

-Tenés fama de hipocondríaca...

-En algunos momentos de la vida tuve mucha ansiedad, pero lo estoy llevando bien. De chica tuve ataques de pánico, así que uno nunca se relaja del todo. Y después están los miedos: a enfermarme, a que se enfermen mis seres queridos, al sufrimiento. Incluso me vuelvo loca con mis perros, que los amo con locura: Rosa y Romeo son mi familia. Tuve dos chihuahuas que se murieron de viejitos. Esta es la segunda camada.

-Alguna vez dijiste que tu hermana Candelaria es como tu gemela.

-Es más que eso, es mi otra mitad. Es impresionante la conexión que tenemos. Creo que ya es una cosa telepática. A veces me da impresión.

"Mi hermana es mi otra mitad. Es impresionante la conexión que tenemos. Creo que ya es una cosa telepática"

-¿Y con Juanita, tu otra hermana? Con ella hubo cortocircuitos que se hicieron públicos.

-Yo siempre digo que Juani está en una edad complicada. Y no para justificarla, pero es así. Tampoco es una cuestión de ser hijos de una madre o la otra. Con Francisco tenemos una relación increíble. Es un santo, divino. Pero volviendo a Juani, vamos a trabajar eso de estar más unidas. Porque cuando estamos juntas el vínculo es re lindo.

-¿Entonces no generó una pelea la situación del año pasado, cuando ella hizo un comunicado en el que se refirió a una situación delicada que involucraba a tu padre?

-No, solo tomé distancia de una situación que no entendía ni me parecía justa. Es que a partir de eso nació un hostigamiento hacia mi papá que, obviamente, no me gustó mucho. A veces poner distancia es sano. Y en este momento todo está súper. Me llevo re bien.

-¿También seguís en contacto con las ex de tu papá?

-A Paula [Robles] le tengo mucho cariño porque es la mamá de mis hermanos, a quienes amo. A Guille [Valdés] me la cruzo bastante en el gimnasio y es súper cariñosa. No nos escribimos, pero hay buena onda. Y Milett, la última pareja de papá, no tenía mucho que ver con nosotras. Pero estoy lejos de odiarla como puede llegar a verse en el reality, que obviamente está editado para que sea más picante. Además somos cero celosas. ¡Si la gente supiera la cantidad de novias que le hemos conocido a nuestro padre! Y siempre estuvo todo bien.

El clan Tinelli, a pleno

-¿Qué te pasa cuando cuestionan a tu padre o directamente lo atacan en redes?

-Siento impotencia. Hay mucho odio en las calles y ni qué hablar en el mundo virtual. Pero cuando lo bardean, yo sé cómo son las cosas. Hago oídos sordos y me quedo tranquila porque sé bien quién es él. Lo que vale es poder dormir tranquilo, y eso pasa en la familia. No podemos solucionar esta tendencia mundial que son los odiadores seriales.

Con sus hermanas Juana y Candelaria y su padre, Marcelo Tinelli

-¿Cómo te pegó el caso Tini? Tu padre y el suyo pasaron de amigos a enemigos.

-Ese tema me mata porque siempre me llevé bárbaro con ella. Ni siquiera me enojé cuando me llamó para decirme que cantaría la famosa canción en contra de mi viejo. Yo no sabía, desde ya, que después iba a pasar todo lo que está pasando. Es loco cómo la vida acomoda las cosas. Pero no me alegra la situación. Le escribí a Tini para darle mi apoyo. Entendí que ella se subió a un relato que escuchó toda la vida en su familia.

-Entonces no hay rencor.

-Cero, al revés. Debe ser horrible lo que está pasando. Ella es buena persona, talentosa y trabajadora. Todo me parece muy injusto.

-¿Algún sueño pendiente?

-Miles. Pero ahora se me ocurre volver a Machu Picchu, sin cámaras. Más que sueños siempre hay deseos, y es salud. Para todos; especialmente para mi mamá, que amo y es el personaje más genial de la familia. Ella no sabe fingir. Es así, lo que ven. La persona más graciosa y sin filtro que hay.