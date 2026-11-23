La escena del sushi porteño vive una transformación silenciosa. Desde su llegada a la ciudad, los rolls dominaron las cartas y moldearon el gusto local con sus múltiples combinaciones de pescados, salsas y toppings. Pero en los últimos tiempos apareció un competidor que gana adeptos a fuerza de simplicidad: el handroll, una pieza individual que tiene la particularidad de que se prepara y consume al instante.

¿Son rivales? ¿Representan dos filosofías distintas? Para responderlo, María García Calvo, socia fundadora de Norimoto, uno de los pioneros del formato handroll en la Argentina, y Cindy Higa, chef ejecutiva de Osaka Argentina, analizan las virtudes de cada propuesta.

Handroll: frescura en estado puro

Handroll de Norimoto

Para María García Calvo, el principal atractivo del handroll radica en la experiencia inmediata. Conocido en Japón como temaki, este formato consiste en una pieza alargada con forma de cilindro, en la que el alga nori recubre un relleno de arroz, pescados y distintos ingredientes, y que se come directamente con las manos.

“El handroll no vino a reemplazar al roll tradicional, sino a ofrecer una alternativa donde la frescura, la inmediatez y la interacción con el itamae son protagonistas”, sostiene García Calvo. Además, “todo sucede muy rápido. Podés sentarte y, a los pocos segundos, ya estar comiendo tu primer handroll, recién preparado y directamente con la mano”.

Handroll en plena preparación, aún no cerrado

Según explica, una de las claves para disfrutarlo está justamente en el tiempo en que pasa de manos del itamae al consumidor. García Calvo recomienda consumir cada pieza dentro de los primeros 30 segundos de preparada para preservar la textura crocante del alga, una característica que es esencial en esta preparación.

La propuesta también modifica la relación entre cocinero y comensal. El sushi se arma frente al cliente, que observa el proceso, conversa con el itamae y recibe cada pieza apenas terminada. “No queríamos ofrecer simplemente otro tipo de sushi, sino una nueva forma de comerlo”, resume García Calvo.

Rolls: versatilidad y equilibrio

Del otro lado de la barra, Cindy Higa defiende el atractivo de los rolls tradicionales. Para la chef de Osaka Argentina, el formato destaca por su capacidad para combinar ingredientes, texturas y sabores en una misma pieza.

Cindy Higa, chef de Osaka

“Considero que un roll es la preparación más versátil dentro del mundo del sushi porque permite jugar con una variedad de ingredientes, sabores, texturas, temperaturas y presentaciones”, explica.

Higa señala que el desafío consiste en alcanzar un equilibrio preciso entre arroz, relleno y condimentos para que ningún componente domine sobre el resto. Allí, afirma, se refleja el trabajo técnico del itamae, desde el corte hasta la construcción final de la pieza.

Rolls con presentaciones muy elaboradas

Además, destaca que los rolls admiten propuestas más elaboradas desde el punto de vista visual: “Toda decoración siempre entra por los ojos, entonces tiene que ser algo que tú digas: ¡Guau, qué lindo, me da pena comerlo! Porque está tan delicado, está tan bien presentado, que algunas personas siempre dicen: Ay, no me lo quiero comer, pero le sacan un montón de fotos porque ven que la presentación es hermosa".

El duelo de la versatilidad

La capacidad de adaptarse a diferentes sabores es uno de los pocos terrenos donde ambos coinciden en reclamar superioridad.

Para García Calvo, el handroll ofrece un gran margen creativo, aunque exige precisión extrema. Las proporciones entre arroz, relleno y alga deben ser exactas y el margen para errores es mínimo. “Permite mucha creatividad en los sabores, pero muy poca improvisación en su ejecución”, asegura.

Handrolls con distintos rellenos

Higa responde desde la otra vereda. Considera que el roll es el formato más flexible porque admite múltiples ingredientes, influencias y niveles de complejidad sin abandonar la técnica tradicional. Incluso permite incorporar sabores de otras cocinas, como la peruana, manteniendo la esencia del sushi.

¿Con cuál quedarse?

Quienes privilegian la experiencia directa, la preparación al momento y el protagonismo del producto encontrarán en el handroll una propuesta difícil de igualar. En cambio, quienes disfrutan de combinaciones complejas, presentaciones más elaboradas y una mayor variedad de sabores posiblemente se inclinen por los rolls.

A diferencia de los handrolls, los rolls no se comen con la mano, sino con palitos

En algo sí coinciden García Calvo e Higa: ninguno busca desplazar al otro. Más que una competencia, handrolls y rolls representan dos formas complementarias de acercarse al sushi. Una apuesta por la inmediatez; la otra, por la diversidad y la complejidad. Y en esa convivencia parece estar hoy la riqueza de la cocina japonesa contemporánea.