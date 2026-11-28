Michelle Masson es una de esas personas que impactan por su belleza, sorprenden con su discurso y, además, son coherentes. Es modelo, actriz, comunicadora y licenciada en Trabajo Social. “Me subo a una pasarela, un árbol o un techo con la misma naturalidad”, dice la chica de apellido francés criada en un barrio sencillo que un día quiso ser monja y hoy brilla como actriz.

Tenía 16 años cuando comentó en su familia que deseaba probarse, trabajar, comerse el mundo. Y fue su padre quien la incentivó para que incursionara en el modelaje. Al tiempo llegó la actuación, su paso por el Cantando 2020, algunos videoclips, teatro y finalmente el universo Cris Morena, interpretando a Blue en la segunda temporada de Margarita.

Mientras tanto participa en el reality de talentos musicales Es mi sueño, acaba de terminar Cláusula 7 en el Microteatro y sus redes crecen rápidamente con contenidos de trabajo y solidaridad. Porque si bien nunca entró al convento, ella sigue misionando y trabajando con chicos vulnerables.

-¿Cómo fue tu infancia?

-Nací en el policlínico bancario porque mi mamá fue bancaria toda su vida. De Almagro, hija de padre y madre que siguen juntos. Mi sueño de chica, incluso el regalo que le pedía a Papá Noel todos los años, era tener un hermanito. Y un día se me dio. Mi hermana nació el mismo día que yo, pero diez años después. Ambas del 6 de octubre. Yo tengo 28 años y ella 18, así que durante mucho tiempo fui como una segunda madre. Yo siento que llegó porque la manifesté. Tanto la pensaba como regalo que llegó el día de mi cumple. La cuidé como una muñeca y nos llevamos increíble. Ella también tiene inquietudes artísticas y ese sentimiento compartido de que nos guste todo.

-No mucha gente conoce tu faceta solidaria, y cuánto te involucrás.

-Sí. Desde muy chica me importó, me involucré y estuve avocada a lo social. En ese entonces no lo podía poner en palabras, pero hacía lo mío en la cotidianidad. Pensé que sería buena maestra jardinera, pero mi mamá se dio cuenta de que a mí me sucedía otra cosa, que necesitaba tratar con chicos en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto hice la carrera de licenciatura en Trabajo Social. Siempre me interesó involucrarme con lo que es pobreza, marginalidad, penales, adolescencia, niñez, derechos humanos. Era una carrera que contenía todo lo que siempre me había atraído: psicología, abogacía, filosofía. Estaba viviendo un proceso muy profundo, incluso pensé en ser monja.

Michelle junto a su familia, el día que se recibió

-Bueno, la búsqueda espiritual estaba llevándote bastante lejos... ¿Qué pasó que no elegiste ese camino?

-Estaba misionando mucho y la idea no se me iba. Quería ser monja misionera. No me veía adentro de un convento. Yo quería seguir siendo inquieta, ver las situaciones cara a cara, entrar en ese mundo. Pero por otro lado siempre fui muy Susanita. La idea de la familia y la maternidad siempre estuvo en mí. Por lo tanto, no digo conflicto, pero fueron tiempos de mucha charla, de intentar visualizarme y entender cuál sería el mejor camino. Mis padres lo tomaron bien y me ayudaron a pensar. Y entendí que podía encontrar una manera de vivir esa vocación de servicio y entrega sin necesariamente consagrarme a la vida religiosa.

-Por eso hiciste viajes misionando.

-Sí, mientras estudiaba, una compañera me contó que lo hacía. Le pedí que me guiara, que por favor me sumara, y terminamos yendo a Lima, en el partido de Zárate. Queda a una hora y media de Capital y era un lugar donde había mucho para hacer. Comenzamos visitando familias y luego dimos con una casa muy precaria, repleta de chicos que necesitaban de todo. Claro, eran los que yo veía en la plaza. Todos pertenecían a ese lugar. Había criaturas de siete años y chicos de 20. Bueno, se transformó en mi faro. Hace ocho años que no paro de ir.

-Y ahora, trabajando sin parar, ¿cómo te organizás?

-Si querés, podés. Recién ahora logré movilidad propia porque antes no tenía auto. Llego y es una fiesta porque los conozco a todos. Los vi crecer, han venido a casa para las vacaciones de verano o invierno. Ahora que vivo sola hago programas en casa. Pero al principio, cuando estaba en lo de mis viejos, iban ahí.

-¿Te cuesta llevarlos nuevamente al Hogar?

-Los amo con mi vida entera, pero no. Es así la cosa. Hay que tratar de no pensar en uno. Es mejor concentrarse en las colectas navideñas, que cada chico tenga su regalo.

Michelle en una de sus jornadas solidarias

-Dijiste la palabra colecta: ¿qué pensás de los escándalos que a veces surgen cuando se recaudan grandes cantidades de dinero?

-Hacerlo trae muchos beneficios personales, como la satisfacción de poder cumplir un sueño y conectar con gente hermosa, que agradece. Pero también genera cosas en la gente; hay una tendencia a creer en las malas intenciones. Qué se yo. Yo elijo hablar de mí.

-Si te invitaran a participar, ¿te involucrarías en alguna colecta millonaria?

-Sí, ¿por qué no? Me encantaría hacer algo enorme por una causa alucinante, que se viralice. Yo ya le hubiera construído una súper casa a toda esa familia que visito.

-¿Te ofrecieron hacer política?

-Ay, sí. Pero no me interesa. Demasiada corrupción. Yo no le pongo la carita a nadie. Además no coincido con la mayoría de los discursos ni creo en la meritocracia de un nene que nace en una situación de vulnerabilidad absoluta. No existe la meritocracia en un lugar donde no elegís nacer. Yo tengo muy clara mi postura. Odio el fanatismo político y descreo de los superhéroes. No todos hacen todo mal; tampoco están los que hacen todo bien.

-¿Es verdad que, por tu parecido, creían que eras la hija de Valeria Mazza?

-Sí [risas] y ahora trabajo con Benicio, su hijo, que es un amor. A veces nos cruzamos en familia y me dice divertida: “¡Mi hija!" Hacemos chistes, ella me parece divina. Y además es súper solidaria. Lo que colabora con el Departamento Materno Infantil del Hospital Universitario Austral es espectacular.

En la famosa mesa de "La noche de Mirtha"

-Empezaste como modelo pero enseguida dejaste, a pesar de haber viajado bastante.

-Laburé en China, México, Chile, Uruguay y Paraguay. Había más propuestas, pero sentía que quería ser actriz. Y justo hice el casting de Cris Morena, ¡y quedé! Fue el combo perfecto, lo que soñaba. Me tocó empezar con la mejor. A mí me fascina Cris por esa cosa que toca algo y es un éxito. Me producen admiración las personas mágicas, trabajadoras, creativas. Las que están presentes y delegan poco.

Con sus compañeros de la serie "Margarita"

-¿Novio?

-Hay. Lo conocí a los 17 en una discoteca en Bariloche, en medio del viaje de egresados. Después dejé de verlo y una década después regresó al país. Habíamos quedado como amigos, pero el reencuentro, entre mate y mate, reseteó el flechazo de la adolescencia. Estamos felices. El me súper acompaña. Se llama Francisco (Basile) y entre muchas otras cosas también es modelo. Me hace mucho bien.

Con su novio, Francisco Basile, se conocen desde los 17 años

-¿Te gustaría hacer un papel marginal en alguna serie?

-Me encantaría. Hice algunos castings y no quedé, pero insistiré. Si hay algo que no me da vergüenza es eso: ir detrás de los sueños.