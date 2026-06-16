Mundo BLACK

Hay personas que eligen con criterio dónde comer, qué ponerse, cómo viajar. Que no dejan el fin de semana librado al azar ni reservan el primer restaurante que aparece en el buscador. Para ellas, la categoría BLACK de Club LA NACION tiene algo concreto: beneficios pensados para acompañar cada decisión, desde la fragancia que se elige antes de salir hasta la cobertura de un viaje. A continuación, un universo de descuentos pensados para disfrutar la buena vida.

Una de esas decisiones lleva a Cucina D’Onore, en Puerto Madero, donde la cocina italiana se toma en serio sin ponerse solemne. Pastas artesanales y frutos de mar son los protagonistas de una carta que se acompaña con vinos propios, madurados en barricas de roble francés. Terraza con vista al río, salón VIP y una cava que vale la pena conocer.

Para quienes eligen el perfume con el mismo criterio con el que eligen un restaurante, Blind Fragrances tiene una propuesta que merece ser explorada. Se trata de la primera casa perfumista argentina en desarrollar fragancias de lujo sin género ni reglas: cada perfume es un mix de acordes sensoriales inspirados en ritmos musicales latinoamericanos, 100% veganos y con certificación PETA. Nada de etiquetas por familia olfativa ni por género, sino composiciones de autor elaboradas en cantidades finitas para quienes buscan algo distinto.

Y para cuando los planes cruzan una frontera, Europ Assistance se encarga de lo que nadie quiere tener que resolver en el exterior. Con más de 60 años de trayectoria y presencia mundial, es una de las referencias en asistencia al viajero y ofrece cobertura médica ante accidentes o enfermedades, telemedicina disponible las 24 horas, asistencia ante equipaje perdido o demorado y acompañamiento legal desde cualquier parte del mundo.

Gastronomía, fragancias, cobertura de viaje: el segmento BLACK tiene una respuesta para cada parte de la buena vida.

Puro disfrute

Cucina D’Onore

20% para socios BLACK en almuerzos y cenas todos los días

www.cucinadonore.com

Blind Fragrances

30% y hasta seis cuotas sin interés para socios BLACK todos los días

www.blindfragrances.com

Europ Assistance

15% para socios BLACK en compra online acumulable con promociones todos los días

www.europ-assistance.lat

Colonia Express

25% para socios BLACK en compra online o presencial de pasajes con tarifa Súper Económica, Express o Clásica todos los días

www.coloniaexpress.com/ar

Alamesa

20% para socios BLACK de miércoles a viernes

www.instagram.com/alamesaresto

Avon

15% para socios BLACK en compra online acumulable con promociones todos los días

www.avon.com.ar

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