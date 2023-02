Nevado y accesible: el centro de esquí de la costa este de Estados Unidos, que sorprende desde la cima de una montaña

Para los que buscan calzarse los esquíes en contratemporada sin gastar tanto, Snowshoe es el resort más importante de la región sudeste, a 1680 kilómetros de Miami; tiene servicios de primer nivel, tres montañas y garantiza buenas pistas todo el invierno

Lucila Marti Garro PARA LA NACION

SNOWSHOE.– Las últimas dos horas son algo aburridas. Tanto que aparecen las sospechas. Casas viejas salpicadas a lo largo de campos, una escuela ¿abandonada?, una iglesia vacía, un camino sin vida. ¿Será realmente por acá? Casi no hay autos, y muy poca señal de celular. Después de una intersección de caminos y una estación de servicio, aparece el cartel con la flecha que estábamos esperando: Ski resort. Es ahí cuando se sube la montaña, durante unos 10 minutos, y aparecen de golpe autos, gigantescos hoteles, mucha nieve, una iglesia, un minimercado, y micros que van y vienen llevando esquiadores. Estamos en Snowshoe, una villa en el estado de West Virginia, a 1680 kilómetros de Miami, Estados Unidos. No solo es el centro de esquí más grande viniendo desde el sureste. Es el mejor.

A diferencia de la mayoría de los resorts, Snowshoe está ubicado en la cima de la montaña en lugar de la base. Esto permite entrar y salir esquiando desde muchas de las propiedades, por lo que el camino en auto es algo sinuoso en los últimos minutos, pero con calles seguras y no demasiado empinadas.

36 hoteles y edificios de departamentos, 15 medios de elevación, más de 60 pistas, y 20 restaurantes se distribuyen a lo largo y ancho de las 405 hectáreas de esta cordillera. Es el segundo punto más alto del estado con una elevación de casi 1500 metros. Tiene un promedio anual de nevadas de más de 3,80 metros, pero si la naturaleza no ayuda, la nieve también se fabrica. Por eso cuenta con la garantía de “la mejor nieve de la región”, donde su próximo día de esquí es gratis si otro centro turístico en la zona ofrece más terreno para esquiar.

El resort ofrece más de 60 pistas y 15 medios de elevación Chris McLennan

La villa se parece a una ciudad de esquí europea, con un centro peatonal de adoquines que se extiende a lo largo del equivalente a tres canchas de fútbol. Está cercada por restaurantes y tiendas, y salida a las pistas. En verano funciona la tirolesa y es escenario de recitales, casamientos y reuniones de ciclistas. Pero en invierno, es el camino para ir a tomar un café caliente a Starbucks, comer un bife en Foxfire Grill, o algo rápido en Cheat Mountain Pizza. Por el centro también se llega a Split Rock, una pileta ambientada como si fuese un gran pozo para nadar, con un sector cubierto y otro a la intemperie, que permite admirar las montañas y el paisaje sumergido en el agua climatizada. Tiene un tobogán y jacuzzi, ideal para relajarse.

Para usarla, se requiere estar hospedado en un hotel de Snowshoe que se haya reservado en la web del resort, ya que hay dueños que reservan sus unidades también por Airbnb. En este caso, la pileta tiene un costo de 15 dólares por día.

Hay hospedajes sobre la villa con salida directa a las pistas (Allegheny el más pintoresco, también Expedition Station o los departamentos de Mountain Lodge, entre otros), y townhomes o casas que miran sobre las pistas pero están a unos minutos a pie del centrito. Lo ideal es evitar fechas pico, sobretodo Navidad y Año nuevo, ya que allí puede haber media hora de fila en los medios de elevación. La temporada se extiende hasta marzo.

Tres montañas

Snowshoe está dividido en 3 montañas. La primera y principal, tiene 37 pistas y 2 terrenos de salto, con 7 aerosillas y una caída de 245 metros. Es donde está la villa y la mayoría de los hospedajes.

Las pistas están bien señalizadas por color: círculo verde las más fáciles, cuadrado azul las intermedias, y rombo negro las avanzadas. La montaña principal ofrece de las 3, y las pistas centrales llegan abajo al Boathouse, un restaurante asentado sobre un lago usualmente congelado para clavar los esquíes en la nieve y comer una hamburguesa o pancho con mesas adentro y afuera.

Tomando desde allí la aerosilla Powder Monkey, se puede ir a la segunda montaña. Hace falta bajar del medio de elevación en la cima y cruzar una calle con los esquíes al hombro. Así se arriba a Western Territory. Es solo para expertos, se considera entre las caídas más avanzadas de la zona. Tiene una aerosilla que distribuye esquiadores en 3 pistas, con 457 m de pendientes en 2450 m de bajada. Una de ellas está llena de montículos de nieve: salvo superexpertos, ¡abstenerse!

Por último está Silver Creek. Desde el centro de Snowshoe se debe tomar un micro gratuito que transporta a los huéspedes a lo largo de 6 minutos a la montaña vecina, la que ofrece esquí nocturno. Porque a diferencia de las otras montañas, que cierran a las 16.30 cuando el sol empieza a apaciguarse, Silver Creek abre por la mañana pero cierra a las 21. Es más pequeña pero con el encanto de disponer de 12 pistas para esquiar bajo las estrellas, 3 terrenos de salto, seis aerosillas y el Coca Cola Park, un lugar para hacer tubing.

Silver Creek cuenta con La Guarida del Oso (The Bear’s Den), un espacio de juego cerrado con realidad virtual, juegos electrónicos, mesa de billar, toro mecánico, y algo para comer. También tiene su propio hotel.

La amplitud de la montaña es superior a los centros de esquí considerados “del sur”, que se asientan en North Carolina, a 2 y 3 horas de Snowshoe. Es más grande, con pistas más largas, más infraestructura y más nieve. Sin embargo, es más pequeña que los gigantes de Colorado o Utah.

Por ese motivo también tiene precios más accesibles que sus competidores del noroeste. Mientras en Vail (Colorado), un pase de 3 días para un adulto cuesta de US$ 600 a US$ 900, y en Park City (Utah) entre US$ 530 y US$ 630; en este centro de esquí de West Virginia el ticket de 3 días va de los US$ 250 a los US$ 440. En marzo, cuando se acerca el cierre de temporada, los pases rondan entre US$80 y US$ 50 el día.

Consejos

◗ La mayoría de los hospedajes tiene cocina. Es recomendable llevar provisiones si se quiere ahorrar alguna comida.

Viniendo desde el sur, la última ciudad importante es Lewisburg, a dos horas de Snowshoe. Allí hay un Walmart al lado de la autopista para hacer las compras.

◗ Desde Lewisburg en adelante, se pierde señal de celular que sólo se recupera cada tanto. Conviene descargar el mapa completo para poder prescindir de internet por las próximas dos horas de recorrido.

◗ En Snowshoe hay una proveeduría. Es más caro que un supermercado común pero tiene elementos de primera necesidad.

◗ Los lunes y martes los pases de ski son más baratos. Si la idea es sacar un pase de varios días, lo ideal es que abarque estos días para abaratar costos.