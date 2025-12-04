Nuevo tinto estrella: el vino argentino que no para de ganar premios y por el que cada vez pagan más en el exterior

Pocas cosas puedan dar cuenta de un crecimiento sostenido de más de 10 años en la Argentina. El Cabernet Franc es una de ellas. El más reciente informe sobre esta variedad, difundido ayer por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), revela que la superficie plantada se incrementó un 131,6% desde 2015, y que incluso creció un 7,1% en el último año.

En este mismo período, sus exportaciones crecieron a la par e incluso su precio en el exterior se incrementó muy por arriba del promedio que obtienen otros vinos argentinos. En la actualidad, su precio promedio de exportación es de 7,38 dólares por litro, cuando la media de todos los varietales de vino argentino exportados en 2024 fue de 3,55 dólares.

Racimo de Cabernet Franc (Fuente: Instagram/@cordonblanco)

A nivel del consumidor, el Cabernet Franc pasó de ser una variedad desconocida a brillar en las etiquetas de algunos de los vinos más interesantes y demandados de la Argentina. Como si esto fuera poco, es uno de los preferidos de la crítica internacional, a tal punto que varias de sus etiquetas locales han cosechado 100 puntos en los últimos años.

¿Por Qué? ¿Cuál es su secreto?

Estilo Franc argento

“Creo que hay dos razones por las cuales ha tenido tanto éxito en el exterior y en Argentina -señala Javier Lo Forte, enólogo de la bodega mendocina Pulenta Estate-. La primera es que es una variedad que logró afincarse de manera excepcional en Argentina. Y la segunda es que cada uno de los enólogos supo interpretar la variedad y producir vinos con una diversidad muy interesante pero dentro de un estilo muy particular: el estilo Cabernet Franc Argentino”.

Viñedos de Luján de Cuyo, al pie del Cordón del Plata, en Mendoza

“Todo lo que aprendimos con el Malbec nos permitió entender mejor los lugares. Ese mismo camino hoy lo recorre el Cabernet Franc, que se convirtió en la variedad más transparente para mostrar las bondades de un terroir”, agrega Germán Di Cesare, director de enología de Bodega Trivento, haciendo referencia a la capacidad de esta cepa para ofrecer distintos perfiles aromáticos y gustativos, según el suelo y el clima particulares en donde sea cultivado.

Y agrega: “El mapa global del vino atraviesa una transformación silenciosa: el público y los sommeliers buscan tintos más frescos, expresivos y con menor intervención, que hablen del lugar donde nacen. En esa sintonía, el Cabernet Franc se consolida como una de las variedades más seductoras del momento: elegante, aromática y con una identidad que hoy despierta interés en todo el mundo”.

Hoja de ruta

Para los que quieren conocer las bondades de esta variedad, hoy hay mucho para probar y en distintas franjas de precio. Aunque es cierto que el precio de entrada del Cabernet Franc suele ser más alto que el de otras tintas, como el Malbec o el Cabernet Sauvignon.

El Cabernet Franc no para de sumar hectáreas en la Argentina shutterstock - Shutterstock

Dos o tres cuestiones a tener en cuenta: el Franc tiende a resultar en la copa una versión ligeramente menos estructurada que su pariente, el Cabernet Sauvignon; sus aromas suman al especiado y a las notas de morrón que comparte que el recién citado, frescas notas mentoladas muy amables.

En la puerta de entrada a esta variedad hay un puñado de etiquetas por debajo de los 25.000 pesos muy recomendables. Cuatro mendocinos: el clásico de clásicos Salentein Numina Cabernet Franc; el Franc de Martino Wines; el recién llegado Sangre de Júpiter, de Universo Paralelo, que incluso cuenta con un poquito de Sangiovese que aporta cuerpo y complejidad; y el Trivento Golden Reserve Malbec-Cabernet Franc, en el que el Malbec aporta su parte de fruta.

Un peldaño arriba en precio, entre los 25.000 y los 35.000 pesos, hay un par de buenos exponentes de los Valles Calchaquíes, que permiten apreciar el peso de ese terroir en el Franc: Amalaya Single Vineyard Cabernet Franc, de Cafayate, y Almandino Cabernet Franc, que produce Bodega Dal Borgo en Animaná.

Subiendo en precio (empezando en los $35.000), pero también en potencial de guarda y complejidad, algunos grandes exponentes son el Angélica Zapata de Catena, el Particular de Bodegas Bianchi, el Pequeñas Producciones de Escorihuela Gascón y el Gran Dante de Dante Robino.

Finalmente, los íconos. Aquí hay cuatro etiquetas indispensables: el Pulenta Estate Gran Cabernet, el Rutini Single Vineyard Gualtallary Cabernet Franc, el Antisynthesis Parcela Río Seco (que incluye una pizca de suavignon Blanc) y toda la línea Gran Enemigo, algunos de cuyos exponentes lograron 100 puntos de la critica internacional, abriendo la puerta al mundo al Cabernet Franc estilo argentino.