Paris Fashion Week: todo lo que tenés que saber sobre las tendencias Primavera-Verano 2027, desde la primera fila

PARÍS.- Esta temporada primavera-verano 2027 en París, arrancó con días de sol y lluvia, caos, y glamour. Corriendo de un desfile a otro, presentaciones, cócteles, eventos y comidas alrededor de las grandes marcas internacionales que presentan sus nuevas colecciones en la ciudad. La Semana de la Moda de París es el resultado de meses de preparación para unos minutos de show. La colección va acompañada de la puesta en escena, junto a periodistas, editores de revistas y modelos: todos se ponen en acción y crean, por unos minutos, un mundo de ensueño.

Chanel

Chanel es uno de los desfiles más esperados y lo sentíamos entrando al Grand Palais. Se percibía una expectativa especial: fotógrafos esperando a las celebridades, invitados bajo la enorme cúpula y esa sensación de que, una vez más, estábamos a punto de ver uno de los grandes momentos de la semana. Adentro, la puesta en escena terminaba de construir esa expectativa. Una enorme luna, estrellas y una bandada de gaviotas luminosas flotaban sobre la pasarela, mientras el piso de resina, en tonos naranja y verde, reflejaba las luces. La campaña fotografiada por David Bailey mostró ese universo de pájaros, plumas y movimiento, que volvió a aparecer en la colección. El primer look, un vestido blanco con transparencia llevaba el 2.55 original de Gabrielle Chanel perteneciente al archivo de la maison. El mismo bolso volvería a verse al final, cerrando un desfile.

Chanel, uno de los desfiles más esperados JULIEN DE ROSA - AFP

El tweed apareció en múltiples versiones, combinado con transparencias, gasa, seda y brillos JULIEN DE ROSA - AFP

El tweed apareció en múltiples versiones, combinado con transparencias, gasa, seda y brillos. Se destacaron las faldas de tweed reversionadas en minis de tiro bajo que dejaban la panza al descubierto con detalles impecables como botones que parecían de alta costura, chaquetas cropped, faldas plisadas y vestidos con estampas de cielo y nubes. Mientras las faldas transparentes estaban trabajadas con flores y pequeñas cuentas. Unas 80 modelos en pasarela conformaron un casting heterogéneo que dio un tono realista y moderno a la colección. La paleta de color empezó en blanco y fue incorporando gris, verde, azul, amarillo, rosa, rojo y negro.

Sofía Achaval, desde la primera fila

Las prendas parecían moverse con ellas. Mis looks preferidos fueron un conjunto de tweed rojo y blanco con un estampado que recordaba al pelaje de un tigre. Un vestido con falda transparente que parecía de ballet. Una salida con falda tableada corta y chaqueta cropped, que dejaba la cintura al descubierto. Los zapatos jugaron con otro de los clásicos de la maison: los pumps bicolor, esta vez en versiones de leopardo y tigre. Entre los accesorios, la bijou parecía llegada de otro planeta: piezas plateadas y de formas casi galácticas acompañaban algunos de los vestidos de gran volumen en gasa Lo peinados eran simples, desatados, y algunas modelos llevaban un recogido grande de inspiración de los años 40 como las fotos de la campaña de David Bailey. La música fue gran protagonista: violines y sonidos de golondrinas se mezclaron con canciones de los años 80, entre ellas “Take On Me” del grupo A-ha. Y para el final, cuando Blazy salió a saludar, sonó “Gimme More”, de Britney Spears. En la pasarela estuvieron Mona Tougaard, Mariacarla Boscono, Natasha Poly, Anne Vyalitsyna y Stephanie Cavalli, entre otras modelos. En primera fila, Dua Lipa, Nicole Kidman —que llegó junto a su hija, Faith Margaret—, Pedro Pascal, Alexa Demie, John Malkovich, Olivia Wilde, Marion Cotillard , Ayo Edebiri, Alexa Demie y Adèle Exarchopoulos fueron algunos de los nombres que concentraron los flashes. Una vez mas, Blazy nos dio una colección impecable, de un trabajo que parecía alta costura y con mucha emoción.

Dior

Este fue otro de los desfiles mas esperados. Dior presentó su colección en el Jardin des Tuileries, sobre el Bassin Octogonal. Entre los árboles y una bruma que envolvía la pasarela, Jonathan Anderson se lució con una colección que vuelve a mirar el archivo de la maison, pero con una actitud mucho más liviana. Las transparencias fueron uno de los grandes recursos. Aparecieron en faldas que dejaban las piernas al descubierto, vestidos construidos en capas y prendas interiores que pasaban a formar parte del look. También la sastrería perdió rigidez: sacos abiertos, camisas relajadas y chaquetas sobre prendas ligeras hicieron que los códigos clásicos de Dior se sintieran más actuales.

Mica Arganaraz lució las faldas de Dior Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Flores, omnipresentes Thomas Padilla - AP

Las flores aparecieron por todas partes, aunque no como un simple estampado. Anderson las llevó a tres dimensiones, con pétalos que cubrían chaquetas y faldas, acompañados por flecos, plumas y volados que daban movimiento a las prendas. También recuperó La Cigale y la chaqueta Bar, dos referencias al archivo de la casa, reinterpretadas con materiales más suaves. Me gustó especialmente el juego de estampas: una camisa de rayas con una falda de volumen y una chaqueta de cuadros fue uno de mis looks favoritos. También los pantalones metálicos, en dorado y plata, combinados con blusas transparentes y sastrería marfil.

Entre los árboles, Jonathan Anderson se lució con una colección que vuelve a mirar el archivo de la maison Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

La sastrería perdió rigidez con sacos abiertos, camisas relajadas y chaquetas sobre prendas ligeras Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

En primera fila estuvieron Anya Taylor-Joy, Jennifer Lawrence, Rihanna y Rosalía. Pero el momento más emotivo para todos fue que la colección estuvo dedicada a Mathilde Favier, histórica directora de relaciones públicas de Dior, fallecida en agosto de 2026.

Faldas con volumen, un must de la firma Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Saint Laurent

Una vez más, Saint Laurent eligió la explanada del Trocadéro y la Torre Eiffel como el escenario de un desfile casi teatral, con grandes candelabros suspendidos sobre la pasarela. Anthony Vaccarello llevo el color dorado a su máxima expresión en faldas tubo, trajes y vestidos de cóctel, implementado en diferentes texturas y textiles. Los hombros marcados, las siluetas de inspiración aviador y los grandes volúmenes reforzaron ese costado dramático que Vaccarello viene construyendo en Saint Laurent. Las sandalias doradas de diseño elaborado completaron los looks junto con los cinturones tipo faja, la biju XXL y los grandes botones completaron el estilismo.

Vaccarello apostó a un costado dramático en el desfile de Saint Laurent Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Y entonces apareció el negro. Anja Rubik abrió una nueva secuencia con un traje de falda de terciopelo y hombros marcados. Después de tantos looks dorados, el cambio fue un gran contraste. La música terminó de darle clima a la noche: fragmentos del Soneto 116 de Shakespeare acompañaron las salidas y, para el cierre, Charlotte Gainsbourg apareció en la pasarela con una gran performance.

A model wears a creation as part of the Saint Laurent Womenswear Spring Summer 2027 collection presented in Paris, France, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Teresa Suarez) Teresa Suarez - AP

Hombros marcados y grandes volúmenes Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

El dorado en su máxima expresión en faldas tubo, trajes y vestidos de cóctel Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Al terminar, se abrazó con Vaccarello frente a una ovación. En primera fila estuvieron Hailey Bieber, Rosé de BLACKPINK, Zoë Kravitz, Kate Moss, Rami Malek, Catherine Deneuve, Post Malone, Donatella Versace y Pierpaolo Piccioli, entre otros.

Stella McCartney

Stella McCartney presentó su colección en el jardín de la residencia del embajador británico y, como si el clima quisiera sumarse al desfile, llovió durante buena parte de la presentación. Antes de entrar, todos peleábamos un poco con los paraguas, tratando de llegar secos a nuestros lugares. Y ahí apareció uno de esos pequeños guiños de Stella: en la entrada había una especie de fotomatón con criaturas marinas, una mezcla de humor y naturaleza propia de la diseñadora.

La colección de McCartney partió de la preocupación por la sobrepesca y el cambio climático Aurelien Morissard - AP

La colección partió de la preocupación por la sobrepesca y el cambio climático. La voz de David Attenborough abrió el desfile y, a partir de ahí, aparecieron ballenas, tiburones y delfines en estampas y pequeños detalles. Los bolsos transparentes llevaban criaturas marinas en su interior y algunas prendas reproducían el movimiento de las olas. Hubo pantalones de tiro bajo con ondas bordadas sobre las caderas, tops con grandes volúmenes de burbuja, prendas transparentes y vestidos livianos en aguamarina, azul y coral. Los blazers oversize se ajustaban mediante cordones en la cintura.

Los blazers oversize se ajustan mediante cordones en la cintura Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Ballenas, tiburones y delfines en estampas y pequeños detalles Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Algunas prendas reproducen el movimiento de las olas Victor VIRGILE - Gamma-Rapho

Me gustaron especialmente los vestidos de silueta escultórica, con el torso ceñido y un volumen tipo burbuja alrededor de las caderas. También los contrastes entre las prendas más estructuradas y otras casi etéreas. Y hubo un regreso inesperado: Miranda Kerr volvió a desfilar después de casi una década, con un vestido verde espuma de mar y hombros marcados. En primera fila, Jennifer Lopez, que llegó con un velo negro de malla.

Balenciaga

Pierpaolo Piccioli presentó su tercera colección al frente de Balenciaga en el Tennis Club de París, en un escenario blanco y luminoso que funcionó como contrapunto para una colección inspirada en los corales. El punto de partida fue “Los corales de la libertad”, una obra de la artista francesa Aude Franjou y una enorme escultura textil en tonos anaranjados ocupó el centro de la puesta. El coral apareció también en la ropa: vestidos completamente naranjas, algunos cubiertos de flores de organza, convivieron con rosas, azules y amarillos sobre una base dominada por el blanco y el negro. Piccioli trabajó los volúmenes con vestidos, capas, bombers de cintura marcada y pantalones cargo con múltiples pliegues. Me gustó especialmente el contraste entre lo delicado y lo contundente. Un vestido de encaje blanco con una falda de plumas de avestruz aparecía combinado con botas militares negras, mientras otro vestido naranja, cubierto de flores de organza, llevaba la idea del coral a una versión casi escultórica. Los flecos también aportaron movimiento: un top blanco de escote asimétrico se transformaba con cada paso de las modelos. Los accesorios siguieron una línea más suave, con bolsos grandes y flexibles en verde, naranja y azul, sin logos visibles. El calzado fue plano y minimalista: sandalias de tiras y la nueva Lounge Sneaker. Lauryn Hill estuvo en primera fila y “Ready or Not”, de The Fugees, sonó durante la presentación.

Pierpaolo Piccioli presentó su tercera colección al frente de Balenciaga en el Tennis Club de París Estrop - Getty Images Europe

La cantante se convirtió casi en parte de la puesta. Entre los invitados también estuvieron Sarah Pidgeon, Shailene Woodley, Isabelle Huppert, Gemma Chan, Nicola Peltz y Brooklyn Beckham.

La base, dominada por negros y blancos Estrop - Getty Images Europe

Una colección inspirada en los corales: vestidos completamente naranjas, cubiertos de flores de organza, convivieron con rosas, azules y amarillos Estrop - Getty Images Europe

Isabel Marant

Kim Bekker llevó un poco de Los Ángeles a París. En Place Colette, con el piso cubierto de color arena, presentó la primavera-verano 2027 con una colección inspirada en las fotografías de Sam Haskins de los años 60: imágenes de luz difusa, mujeres sensuales y una cierta libertad que atravesó toda la colección. Los estampados paisley recuperados del archivo de la casa aparecieron sobre tejidos livianos, junto a jeans de tiro bajo, encajes, crochet, macramé y minivestidos bordados. Inspirados en un día de verano los looks estaban compuestos por camisas abiertas, transparencias, capas superpuestas y prendas que dejaban ver la piel sin sentirse demasiado pensadas.

Me gustó especialmente esa mezcla entre lo romántico y lo cotidiano. Bermudas aparecían confeccionadas en encaje y lino de aspecto antiguo, mientras pantalones militares se combinaban con pequeños tops de lencería bordados. Para la noche, Mona Tougaard cerró el desfile con un minivestido de lentejuelas sobre pantalones capri negros de crochet y una chaqueta relajada. Los accesorios terminaron de construir ese imaginario: cinturones de mariposas, pequeños detalles de piedras de colores y biju plateada. En primera fila estuvieron Katie Holmes junto a Jason Bard Yarmosky, Iris Law, Natasha Lyonne y Lou Doillon, entre otros invitados.

Vivienne Westwood

El desfile empezó con la voz de Vivienne Westwood. Antes de que apareciera la primera modelo, una grabación de la diseñadora llenó la sala y marcó el tono de Body & Soul, la colección primavera-verano 2027 de Andreas Kronthaler. Fue una manera sutil de hacerla presente, casi cuatro años después de su muerte. Kronthaler volvió a hacer lo que mejor conoce: tomar los códigos de la casa y llevarlos un poco más lejos. Leopardo, gingham, encaje, transparencias, plumas y corsetería convivieron sin demasiadas reglas. Hubo hombres con blusas y vestidos de seda, pantalones enormes y zapatos tipo Mary Jane, mientras las mujeres llevaban minifaldas, corsés y sastrería oversized.

Las proporciones cambiaban constantemente: hombros exagerados, caderas pronunciadas, prendas que parecían haber sido construidas para otro cuerpo. Mi look favorito fue el que uso Farida Khelfa en la apertura del show, compuesto por un traje de falda de leopardo con una remera que decía “Open yo all”. Yasmin Wijnaldum cerró el desfile con ese último look, mientras Kronthaler salió junto a ella para el saludo final. Además, Natasha Lyonne caminó por la pasarela con su pelo rojo, una chaqueta estampada y una minifalda de leopardo. En primera fila, Heidi Klum, Jaden Smith, Paris Jackson y Lou Samuel fueron algunos de los invitados.

Y así terminó otra Semana de la Moda de París. Una ciudad que, una vez más, demostró por qué sigue siendo una de las capitales indiscutidas de la moda.