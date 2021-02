Pasaporte de vacunación. ¿El documento que nace de la pandemia?

NUEVA YORK (The New York Times).– Un nuevo término ha entrado en el vocabulario de los gobiernos y de quienes trabajan en la industria de los viajes: el pasaporte de vacunación.

Una orden ejecutiva del presidente estadounidense, Joe Biden, dirigida a frenar la pandemia solicita a las agencias gubernamentales que “evalúen la factibilidad” de vincular los certificados de vacunación contra el Covid-19 con otros documentos de vacunación y realizar versiones digitales de ellos. El gobierno de Dinamarca dijo que en los próximos tres o cuatro meses distribuirá un pasaporte digital que permitirá a sus ciudadanos demostrar que han sido vacunados.

Los gobiernos no son los únicos que sugieren los pasaportes de vacunación. Dentro de algunas semanas, Etihad Airways y Emirates comenzarán a usar un pase de viaje digital, desarrollado por la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA, por sus siglas en inglés), para ayudar a los pasajeros con sus planes de viaje y proporcionar a las aerolíneas y los gobiernos documentos que prueben que han recibido la vacuna o que se han hecho una prueba para detectar el Covid-19.

El desafío en este momento es crear un documento o aplicación que se acepte en todo el mundo, que proteja la privacidad y que sea asequible para cualquier persona sin importar su nivel económico ni si tiene acceso a teléfonos inteligentes. A continuación presentamos lo que sabemos sobre el estatus actual de los pasaportes de vacunación digitales.

¿Qué es un pase o pasaporte de vacunación?

Es un documento que prueba que has sido vacunado contra el Covid-19. Algunas versiones también permitirán a las personas demostrar que han dado negativo al coronavirus y, por consiguiente, pueden viajar con mayor facilidad. Las versiones que aerolíneas, grupos industriales, organizaciones sin fines de lucro y compañías tecnológicas están desarrollando en la actualidad serán algo que puedas abrir en tu teléfono móvil como una aplicación o como parte de tu billetera digital.

“Se intenta digitalizar un proceso que ya se realiza en la actualidad y convertirlo en algo más armónico y simple, que facilite que las personas viajen de un país a otro sin tener que mostrar papeles diferentes en cada país ni documentos diferentes en cada punto de revisión distinto”, dijo Nick Careen, vicepresidente sénior de aeropuertos, pasajeros, carga y seguridad de IATA. Careen ha estado dirigiendo la iniciativa del pase de viaje de IATA.

IATA es una de varias organizaciones que han estado trabajando desde hace años para encontrar soluciones digitales que simplifiquen el proceso de credencialización para viajes; durante la pandemia, estos grupos se han concentrado en incluir el estatus de vacunación. La idea es que si tienes toda la información pertinente en tu celular, se ahorrará una cantidad significativa de tiempo.

Además de IATA, IBM ha estado desarrollando su propio Digital Health Pass (pase sanitario digital), el cual daría a los individuos la capacidad de presentar pruebas de vacunación o de una prueba negativa para poder ingresar a establecimientos públicos, tales como estadios deportivos, aviones, universidades o lugares de trabajo. Este pase, basado en la tecnología de cadena de bloques (o blockchain) de IBM, puede utilizar múltiples tipos de datos, incluyendo revisiones de la temperatura, notificaciones de exposición al virus, resultados de pruebas y estatus de vacunación. El Foro Económico Mundial y The Commons Project Foundation, una organización sin fines de lucro suiza, han estado probando un pasaporte sanitario digital llamado CommonPass, el cual permitiría a los viajeros acceder a información de pruebas o de vacunación. El pase generaría un código QR que se mostraría a las autoridades.

¿Por qué necesitaría un pase o pasaporte de vacunación?

A medida que más personas sean inoculadas, probablemente habrá aspectos de la vida pública en los cuales solo las personas que hayan sido vacunadas podrán participar. Por ejemplo, el Supertazón LV, donde una porción significativa de los asistentes fueron trabajadores de la salud que han recibido la vacuna. (Careen de IATA dijo que las organizaciones deportivas, los recintos de conciertos y las agencias de turismo se han puesto en contacto para recibir soporte tecnológico para las identificaciones).

Para viajes internacionales, el gobierno y las autoridades sanitarias necesitarán saber si te has vacunado o has dado negativo en el virus. Muchos países ya requieren documentos que demuestren un resultado negativo en una prueba para poder ingresar. Los pases podrían ser esenciales para reabrir la industria turística, dijo Zurab Pololikashvili, secretario general de la Organización Mundial del Turismo.

“Un elemento clave que es vital para el reinicio del turismo es la regularidad y la armonización de las reglas y protocolos relacionados con los viajes internacionales”, señaló en un correo electrónico. “Esto puede ofrecerlo una evidencia de vacunación mediante la introducción coordinada de lo que podríamos llamar ‘pasaportes de salud’, por ejemplo. Estos pasaportes también pueden eliminar la necesidad de estar en cuarentena al llegar, una política que también obstaculiza el regreso del turismo internacional”.

Dakota Gruener, directora ejecutiva de ID2020, una asociación público-privada global, dijo que hay tres posibles caminos para la credencialización digital en respuesta al coronavirus. El primero, que en gran medida está descartado, es la creación de certificados de inmunidad, los cuales son documentos que mostrarían que las personas han desarrollado cierto grado de inmunidad al virus. El segundo es poder probar que has salido negativo en el virus. El tercero es poder de demostrar que has sido vacunado. Los expertos están de acuerdo en que estos últimos dos son los más importantes para poner en marcha de nuevo a la industria de los viajes.

“Estamos viendo mucho interés por parte de las aerolíneas, los grupos de la industria aérea, las agencias de aduanas y de control de fronteras y los viajeros, todos diciendo: ‘¿cómo puedo subir a un avión de forma segura o como condición para entrar en un país, subir a un tren, sea cual sea el caso, y demostrar que me he sometido a las pruebas o he sido vacunado?’”, dijo Gruener, una de las expertas de un grupo patrocinado por la Organización Mundial de la Salud encargado de establecer normas mundiales para los certificados digitales de vacunación.

