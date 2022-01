Rock sustentable. Cómo será el recital ecológico de Coldplay

En noviembre de 2019 Chris Martin, el carismático líder de Coldplay, dejó perplejos a sus seguidores –y a la industria del espectáculo– al anunciar que la banda británica no daría más conciertos por el impacto ambiental que generaban sus giras. “Nos tomaremos un tiempo para encontrar la forma de que nuestra gira pueda ser ambientalmente sustentable”, dijo el cantante durante la presentación de Everyday Life, su octavo álbum de estudio, aquejado por la contaminación que dejaban a su paso sus multitudinarios recitales alrededor del planeta.

Casi dos años más tarde, parecen haberla encontrado: recientemente Coldplay presentó las fechas latinoamericanas de su flamante gira mundial, con la particularidad de que tendrá a la sustentabilidad como bandera principal.

El world tour ecológico, que contará con un capítulo argentino cuando desembarque en el Estadio Monumental el 25 de octubre, fue diseñado por expertos para mitigar la considerable huella ambiental de este tipo de eventos masivos. Bajo las consignas de “reducir, reinventar y restaurar”, la banda presentó en su web los 12 ejes que llevará a cabo:

Energía. El escenario funcionará casi enteramente con energías renovables.

Transporte. Se minimizarán los vuelos y la banda volará en aviones comerciales.

Escenario. Priorizarán materiales naturales y locales como estructuras de bambú además de usar otros recursos renovables y locales. Las pulseritas LED serán reutilizables y el papel picado, biodegradable.

Fans. Premiarán a los fanáticos sustentables que reduzcan su huella de carbono para ir al show.

Agua. Habrá agua potable gratuita para que el público recargue sus botellas reutilizables.

Residuos. Se invitará a reducir, reutilizar y reciclar a todos los proveedores y asistentes.

Comida. Alternativas plant based, productos locales y carne sintética protagonizarán el menú.

Merchandising. Todos los souvenirs serán 100% libre de plástico.

Buenas causas. Cómo viene haciendo hace años, la banda dona el 10% de sus ingresos para apoyar a organizaciones ambientalistas y humanitarias.

Naturaleza. Entre otras iniciativas, se comprometen a plantar un árbol por cada ticket vendido.

Transparencia. El impacto ambiental de la gira será medido y publicado online.

Con la música como puente, esta apuesta sustentable de Coldplay tuvo su correlato en Buenos Aires, más precisamente en el Campo Argentino de Polo. Gracias Totales, la serie de recitales que Charly Alberti y Zeta Bosio brindaron para homenajear a Gustavo Cerati y a Soda Stereo –y de la que entre otros participó el propio Chris Martin con una versión de “De Música Ligera” vía pantalla gigante–, se convirtió en la primera gira no contaminante de una banda latina, ya que compensó su huella de carbono plantando árboles nativos en la Patagonia.

Según Valentín Abella, socio y productor general de la Bioferia, el evento de sustentabilidad más convocante de Latinoamérica que tiene ediciones en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, los consumidores conscientes empiezan a exigir experiencias que estén alineadas a sus valores y eso eleva la vara en la industria del entretenimiento. “El público incorpora conceptos como la trazabilidad y se pregunta: ¿cómo llegó este escenario enorme hasta acá, qué impacto ambiental tiene este festival, qué pasa con los residuos cuando se apagan las luces?”.

Si bien son cada vez más los esfuerzos de artistas ilustres –Radiohead y Billie Eilish también se sumaron a la causa–, lo cierto es que la mayor parte de los grandes festivales y de las giras mundiales todavía están lejos de ser amigables con el medio ambiente. “Los festivales de música son como mini ciudades que se montan durante varios días y que tienen sus propias leyes y sus códigos de conducta, pero la sustentabilidad siempre suele ser algo secundario y no principal”, sostiene Gabriel Balan, creador de Camping, uno de los reductos más originales y conscientes que surgieron en los últimos años en Buenos Aires.

En la misma línea se expresa la activista y especialista en consumo responsable Dafna Nudelman, también conocida como @lalocadeltaper en redes sociales, quien fue una de las protagonistas de Espíritu Verde, un modesto espacio con charlas y stands que la versión local del Lollapalooza destina a los interesados en un estilo de vida saludable y consciente. “Como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Son pocas las grandes bandas que hacen una apuesta importante porque sus líderes están tomando conciencia, pero no son la norma”. Aun así, de a poco, la sustentabilidad está empezando a sonar en los recitales. Para muchos todavía no es prioridad. Para otros, es música para sus oídos.