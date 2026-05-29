Sin vinagre ni bicarbonato: el truco que no falla para limpiar sartenes y ollas y dejarlas como nuevas

El hábito de descartar las cáscaras de papa en la basura cambia de paradigma al descubrir su utilidad como agente limpiador para ollas y sartenes. Este recurso doméstico, a menudo ignorado, facilita la eliminación de grasa, manchas oscuras y restos de comida quemada. La eficacia de este método reside en la composición química del tubérculo, ya que contiene almidón. Esta sustancia ablanda la suciedad acumulada, mientras que la estructura física de la cáscara actúa como un elemento abrasivo suave. De esta manera, el usuario logra restaurar el estado original del menaje sin dañar el material con químicos corrosivos o elementos metálicos agresivos.

El hábito de descartar las cáscaras de papa en la basura cambia de paradigma al descubrir su utilidad como agente limpiador para ollas y sartenes

El procedimiento es sencillo y requiere pocos insumos. Se precisan las cáscaras de dos o tres papas frescas, agua caliente y una cucharada de sal gruesa, la cual potencia el efecto de limpieza en casos de manchas muy persistentes. Según los datos del material analizado, este truco funciona con mayor éxito en ollas de acero inoxidable, aluminio común y hierro. Por el contrario, el uso de este método queda desaconsejado en superficies con recubrimiento de teflón o antiadherente, donde la sal gruesa y el roce pueden rayar o deteriorar el material sensible. En esos casos, la recomendación técnica es optar por detergente suave y esponjas blandas.

Las cáscaras de papa funcionan con mayor éxito para quitar la grasa en ollas de acero inoxidable, aluminio común y hierro

Para aplicar esta técnica, es necesario recolectar las cáscaras durante la preparación de alimentos. Si el fondo de la olla presenta quemaduras, se llena con agua y se añaden los restos de papa para hervirlos durante quince minutos. Este tiempo es suficiente para que el almidón pase al agua y actúe sobre los residuos pegados. Tras el hervor, se apaga el fuego, se deja que el agua entibie y se retira el líquido. Luego, se toma un puñado de cáscaras frescas, las cuales se utilizan como esponja mediante movimientos circulares sobre las manchas. Si la suciedad persiste, hay que añadir la sal gruesa para intensificar la fricción necesaria.

Ni vinagre, ni bicarbonato, ni limón: cómo limpiar sartenes y ollas para recuperar su brillo Shutterstock

Una vez terminada la limpieza, enjuagar la pieza con agua caliente y aplicar un poco de detergente con una esponja suave para quitar los excedentes. Un paso fundamental para la durabilidad del utensilio es el secado inmediato con un paño limpio, lo cual previene la aparición de marcas de agua o procesos de oxidación. Como consejo adicional para mejorar el brillo, se puede sumar gotas de limón al agua de hervor, lo cual aporta un efecto desengrasante superior. Los especialistas sugieren ejecutar este proceso una vez al mes en aquellas ollas de uso frecuente para conservar el estado óptimo de las superficies sin recurrir a esponjas de metal que dañan el material a largo plazo. Así, un residuo orgánico común se transforma en una herramienta de mantenimiento eficiente para el hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA