Cuando Fermín Couto llegó a Nueva York no imaginaba que terminaría construyendo una comunidad alrededor de uno de los platos más emblemáticos de la cocina argentina. Instalado en Williamsburg, Brooklyn, el cocinero y emprendedor creó Milasburg, un proyecto gastronómico nacido de manera artesanal que hoy organiza pop-ups de milanesas en distintas ciudades del mundo. Lo que comenzó como una idea para acercar un sabor familiar a los argentinos que viven lejos de casa se transformó con el tiempo en una propuesta que ya pisa fuerte en los Estados Unidos.

Cocinando una Focaccia

-Fermín, ¿cómo nació tu vínculo con la cocina?

-Mi abuela cocinaba increíble, pero yo lo mamé más de mi mamá. El primer plato que aprendí a hacer fue tortilla de papa. Mientras ella usaba el cuchillo grande, yo tenía uno de plástico y cortaba las papas para ayudar. Mi mamá cocinaba muchísimo. Había fines de semana en los que estaba con dos sartenes al mismo tiempo haciendo milanesas porque venían todos los amigos de mi hermano. La cocina siempre estuvo presente en casa.

-Pero la gastronomía no fue tu primera opción laboral.

-No, como les pasó a muchos de mi generación, terminé el colegio con la idea de que había que seguir una carrera tradicional. Arranqué estudiando Abogacía, después probé distintos caminos e incluso trabajé vendiendo seguros de autos, pero sentía que nada terminaba de cerrar del todo. La cocina siempre estaba ahí, era algo que me gustaba y que disfrutaba, aunque en ese momento todavía no la veía como una profesión.

-¿Qué lugar ocupan esos famosos jueves de milanesas de los que hablás cada vez que contás tu historia?

-Fueron muy importantes. En el Club Liceo Naval, donde jugaba al rugby, me tocaba encargarme de las compras y de toda la logística de esos jueves de milanesas para el plantel superior. Hacíamos alrededor de 220 milanesas con puré para todo el grupo. Una locura. Ahí apareció el gustito por cocinar, pero también por brindar un servicio. Me gustaba ver a la gente disfrutando algo que había hecho yo.

Su clásica milanesa con puré

-¿Cuándo sentiste que la gastronomía podía convertirse en una profesión?

-El cambio vino cuando dejé el mundo corporativo y armé un catering de pizzas con amigos del club. Al mismo tiempo empecé a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía. Ahí ya no paré más.

-¿Qué lugar ocupa Agustín Mallmann dentro de tu carrera?

-Con Agustín viajé muchos años haciendo eventos. Estuvimos en Escocia, en Inglaterra, cocinamos varias veces para el Kun Agüero. Fueron años de muchísimo aprendizaje. Creo que ahí entendí que podía vivir de esto. Que realmente podía construir una carrera vinculada a la gastronomía.

-Hace cinco años decidiste mudarte a Estados Unidos. ¿Cómo fue ese proceso?

-Durísimo. Me mudé junto a mi exmujer, pero llegar a Nueva York nunca es fácil. Es una ciudad muy cara. Entre encontrar dónde vivir, acomodarte, conseguir trabajo y empezar de nuevo, cuesta muchísimo. Tardé unos tres años en acomodarme, mucho más de lo que pensaba. Durante ese período trabajé en distintos restaurantes mientras intentaba desarrollar mis propios proyectos. Había momentos en los que trabajaba un montón de horas y cuando terminaba me iba a cortar milanesas. Después hacía eventos los fines de semana para completar ingresos porque había que pagar el alquiler.

-¿Y cuándo aparece la idea de Milasburg?

-Todo el mundo me decía que hiciera empanadas, pero ya había muchos argentinos haciendo eso y no quise ir por ahí. Entonces me pregunté qué era lo que realmente me gustaba a mí. Y la respuesta fue inmediata: las milanesas. Así nació Milasburg, una combinación entre milanesa y Williamsburg, el barrio de Brooklyn donde vivo.

Un imagen de su local, Milasburg

-¿Cómo fueron los comienzos?

-Completamente caseros. Trabajaba en un restaurante, llegaba a casa, cortábamos la carne, la marinábamos, la apanábamos y la congelábamos. Después la vendíamos entre amigos. Cada vez más gente quería comprar. Hubo estudiantes argentinos de la Universidad de Columbia que empezaron a organizar pedidos y de golpe ya estábamos entregando muchísima mercadería. Con el tiempo alquilamos una cocina de producción y profesionalizamos el proyecto.

-Para alguien que nunca escuchó hablar de Milasburg, ¿cómo lo definirías?

-Es una forma de llevarte un ratito de vuelta a la Argentina.

-¿Cuándo sentiste que la milanesa estaba generando algo más que una experiencia gastronómica?

-Una vez invité gente a comer milanesa con puré antes de salir. Había una chica que llevaba ocho años viviendo en Nueva York. Cuando terminó de comer me dijo que era la primera vez en muchísimo tiempo que sentía que estaba nuevamente en su casa. Ahí entendí que una comida puede generar algo muy fuerte.

-Hoy hacés pop-ups en distintas ciudades. ¿Qué encontrás en esas experiencias?

-Aprendizaje. Si hago un pop-up en una cafetería, aprendo cómo funciona una cafetería. Si lo hago en una panadería, lo mismo. Siempre me llevo algo.

-Además de Milasburg, desarrollás Trabajos Gastro. ¿Por qué decidiste involucrarte en ese proyecto?

-Porque creo que la gastronomía tiene que cambiar algunas cosas. Trabajos Gastro arrancó hace unos años casi con un teléfono y muchas ganas de ayudar a conectar restaurantes con gente que busca trabajo. Hoy el proyecto creció muchísimo y lo llevamos adelante junto a Brenda Navoni, que es mi mejor amiga y la pata tecnológica del proyecto. Ella fue fundamental para profesionalizarlo y hacerlo crecer. Hay muchos chicos que estudian gastronomía y no quieren trabajar en restaurantes porque históricamente hubo jornadas muy largas, malos tratos y dinámicas que hoy ya no funcionan. Si cuidás a tu equipo, el equipo responde. Para mí, el capital más importante de cualquier restaurante es la gente. Desde Trabajos Gastro tratamos de impulsar esa mirada.

Fermin con su socia y amiga, Brenda Navoni

-¿Qué viene ahora para Milasburg?

-Me encantaría seguir creciendo en Nueva York, potenciar la parte de congelados y algún día abrir un local. También me gustaría desarrollar más cosas en la Argentina porque siempre siento que voy a estar conectado entre Nueva York y Buenos Aires.

-¿Qué cambió entre la primera milanesa que hiciste y las que hacés hoy?

-La receta mejoró un poco, aprendimos muchas cosas y profesionalizamos un montón de procesos. Pero lo que nunca perdí fueron las ganas de seguir cortando milanesas.