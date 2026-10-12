¿Son efectivos los baños en agua helada y las botas de compresión después de entrenar?

Para muchos runners, incluso para aquellos que se encuentran bien entrenados, el día después de una carrera en la que la búsqueda de un mejor tiempo o de una mayor distancia de aquella en la que se sienten cómodos genera una demanda de alta intensidad puede ser un poco cuesta arriba. Lo mismo ocurre con muchas de las actividades que se realizan bajo techo en el gimnasio. Es por eso que cada son más las opciones que la tecnología en torno al fitness ofrece para lograr una mejor recuperación post competencia.

“En los últimos años, la industria del fitness comenzó a adoptar una mirada mucho más integral del bienestar. Hoy existe un consenso cada vez mayor de que el ejercicio físico, por sí solo, no alcanza. La alimentación, el bienestar emocional, el descanso y la recuperación son pilares igualmente importantes para mejorar la salud, el rendimiento y la calidad de vida. En ese contexto, el recovery dejó de ser un servicio complementario para convertirse en un componente estratégico de la propuesta de valor de los gimnasios”, comenta Guillermo Vélez, director de la publicación especializada Mercado Fitness, que días atrás realizó su Expo anual en La Rural.

El resultado de este cambio de enfoque, agrega, es que “cada vez más gimnasios incorporan espacios y servicios de recovery, con propuestas como crioterapia, saunas, terapias de luz roja o sillones de masaje, entre otras”. Pero, ¿cuáles son los beneficios de las distintas técnicas de recuperación que se ofrecen en la actualidad?

Quien responde esta pregunta es Jorge Gastón Rodríguez Prado, profesor de educación física y consultor en wellness, experto en la materia, que enumera los beneficios (junto con precauciones y contraindicaciones) de algunas de las más efectivas.

Ice bath

Los estudios médicos muestran que la inmersión en agua fría (a temperaturas de entre 3° a 5°) es efectiva para reducir el dolor muscular tardío y mejorar la sensación de recuperación tras esfuerzos intensos. En otras palabras, brinda alivio a la fatiga muscular post actividad física. Y es especialmente útil cuando uno quiere volver a competir pronto. Sin embargo, quizás no sea el método de recuperación de elección para quienes hacen musculación, ya que aplicarla en forma habitual justo después de entrenar fuerza puede atenuar el crecimiento muscular por la inhibición de algunas partículas señalizadoras del crecimiento muscular.

Quienes temen el shock frío puede recurrir a técnicas de respiración. Ya que si bien en los primeros minutos posteriores a la inmersión en agua fría se activa el sistema nervioso de alerta, con una buena gestión de la respiración consciente los siguientes minutos favorecen la relajación y mitigan esa sensación de shock. El resultado final, luego de atravesar la barrera inicial, es una profunda sensación de alivio (analgesia) y ralentizamiento del sistema nervioso.

Además, la producción de endorfinas aumenta de forma significativa con la inmersión en agua fría, lo que se traduce en las horas posteriores en un estado de atención y foco mayor, y a la hora de dormir en una mayor facilidad para inducir el sueño. Hay que tener presente que este métoco no es recomendado en personas con cardiópatas o con trastornos de hipertiroides.

Sauna infrarrojo

El calor ha demostrado ofrecer una pausa corporal que muchas personas perciben como relajante. Estudios han mostrado que incluso de cabinas de sauna infrarrojo, en las que el calor se origina en paneles de luz, se traduce en menor dolor muscular y una menor caída del rendimiento al día siguiente. Se requieren al menos 15 minutos, que es el tiempo necesario para que el organismo elimine elementos tóxicos y para favorecer la vasodilatación circulatoria.

El mayor tránsito sanguíneo resultante del uso del sauna infrarrojo actúa como una estimulación cardiovascular sin movimiento. A este efecto se suma otro que nace del calor, y que es una mayor estimulación mitocondrial (organelos responsables de la respiración de las células), que mejora el funcionamiento de distintos sistemas, entre ellos el muscular.

Botas de compresión neumática

Estas botas que no solo cubren los pies, sino también las piernas por completan, poseen en su interior cámaras que se inflan cámaras de manera secuencial alrededor de las piernas (pueden empezar primera inflando las cámaras que envuelven los pies y luego las pantorrillas, por ejemplo), y brindan un alivio a la sensación de pesadez tras correr, pedalear o entrenar.

Una revisión de estudios médicos realizados con estas botas encontró efectos variables sobre el dolor y beneficios pequeños o mínimos en la función muscular. De ahí que su verdadera utilidad está sobre todo en el confort, sabiendo que sentirse mejor no garantiza haber recuperado plenamente el rendimiento