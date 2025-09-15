Falleció Germán Torres, destacado panadero y cocreador de La Valiente y Salvaje Bakery

Ayer a las cinco de la mañana, a la hora en que de los hornos de las panaderías sale el pan del día, falleció Germán Torres, tras la recaída de una enfermedad con la que venía batallando desde hacía largo tiempo.

Destacado panadero, su conocimiento fue más allá de la cocina: cocreador de Salvaje Bakery, desde cuya cocina introdujo en el medio local el pan de masa madre, y La Valiente (este último junto al chef Christian Petersen). Escribió Pan de garage (2018, Ed. Planeta) y Pan de campo (2022, Ed. Planeta).

Germán Torres horneando pan

Germán Torres nació en 1985. Estudió publicidad en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) y, en 2006, tras concluir sus estudios, fue premiado con un viaje al festival de publicidad de Cannes, en Francia. Al poco tiempo comenzó a trabajar en agencias de publicidad.

De regreso, dividía su jornada entre su trabajo en McCann Erikson de día, mientras que de noche cocinaba en Guido´s, el restaurante de comida italiana en Palermo. Fue entonces que comenzó a estudiar en el Instituto Argentino de Gastronomía (IAG).

Tras un viaje a la India abandonó la publicidad y se metió de lleno en la gastronomía. Pasó por las cocinas de Quimbombó, Dadá Bistró, Le Pain Quotidien, La Panadería de Pablo y San Gennaro, en este último como jefe de cocina. En cada uno de los espacios siempre se ocupó del pan. También trabajó en caterings, como Schuster y en grupo Fenix, cocinando en estadios y teatros para las bandas.

Vivió seis meses en Nueva York, donde trabajó en Shelter, un restorán/pizzería en Williamsburg. A su regreso, hizo eventos, pop ups, asesoramientos; dio clases junto a Pedro Lambertini y Máximo Cabrera (fundador de la escuela Crudo).

En 2016, Germán Torrés fundó Salvaje Bakery, establecimiento que reformuló el concepto de panadería en la Argentina, incluyendo el pan de masa madre entre otras novedades para la escena local.

Salveje Bakery Rodrigo Ruiz Ciancia - Lugares

“Salvaje fue la primera panadería alternativa de Buenos Aires. Salvaje transformó la manera de comer pan en Buenos Aires, y abrió el rubro a otros nuevos consumidores, y también, a profesionales de la gastronomía, que decidieron empezar a dedicarse a la panadería y al estudio del hojaldre -puede leerse en la web de Germán Torres-. Dio pie a que muchos chicos y chicas, empezaran a querer aprender y trabajar en una panadería. Salvaje abrió el juego de lo que podía ser una bakery en Buenos Aires”.

Tras su paso por Salvaje Bakery comenzó a elaborar, él mismo, pan de molde de centeno en su casa bajo la marca Delirante, y luego se asoció al chef Christian Petersen para abrir La Valiente.

Germán recomienda comprar en panaderías donde la harina esté a la vista.

En redes sociales, muchas personalidades de la gastronomía despidieron a Germán Torres. “Descansá en paz Germán”, escribió Fernando Trocca. “Se nos fue un gran tipo y un panadero de alma”, escribió Tomás Kalika, chef de Mishiguene. Narda Lepes posteó una foto de panes levando con la palabra “Descansá”. “Siempre admiré tu templanza, muchas cosas que nunca te dije, telentoso e indecifrable”, escribió Lucas Canga, de MadPasta. Christian Petersen subió a su story un video de su colega.

Posteo de Narda Lepes