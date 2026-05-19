Karol G en Argentina: cuándo toca en River, qué día empieza la preventa y cómo comprar la sentradas

Karol G se presentará por primera vez en el Estadio River Plate el 5 de febrero, como parte de Viajando por el mundo - Tropitour, su nueva gira mundial. El show marcará un nuevo capítulo en su vínculo con el público argentino y llevará a Buenos Aires una producción de estadio centrada en la música latina, la identidad y una puesta visual de gran escala.

Viajando por el mundo - Tropitour llega después del impacto internacional de Mañana Será Bonito Tour, una gira que superó los 2,3 millones de entradas vendidas en 62 fechas y recaudó más de 300 millones de dólares. Ese recorrido tuvo uno de sus cierres más resonantes con cuatro noches consecutivas agotadas en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid.

El nuevo tour acompaña el universo de Tropicoqueta, el álbum de 2025 de Karol G, que debutó en el No. 1 del Top Latin Albums de Billboard y se convirtió en su cuarto disco consecutivo en alcanzar esa posición. El proyecto recorre géneros como el merengue, la bachata, la cumbia, la salsa y el reggaetón, con una propuesta pensada para estadios.

Cómo será la venta de entradas para Karol G en River

La venta tendrá dos etapas. Primero se habilitará la preventa exclusiva con Mastercard Banco Nación, prevista para el miércoles 20 de mayo a las 12. En esa instancia, quienes paguen con esa tarjeta de crédito podrán acceder al beneficio de hasta 6 cuotas sin interés.

Karol G toca por primera vez en River: cuándo empieza la preventa y cómo comprar entradas Gentileza

Luego se abrirá la venta general, desde el jueves 21 de mayo a las 12, con todos los medios de pago. Durante ese período, también estará disponible el beneficio de hasta 3 cuotas sin interés con la misma tarjeta de crédito.

Cómo comprar entradas para Karol G

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Buscar el show de Karol G en el Estadio River Plate.

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El vínculo de Karol G con el público argentino

La llegada de Karol G al Estadio River Plate representa un nuevo hito en su relación con la Argentina. En sus visitas anteriores, la artista convocó a una fanbase masiva y generó una respuesta inmediata del público, con shows agotados, acampes y una fuerte presencia de sus seguidores.

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El anuncio llega después de su paso por Coachella, donde se convirtió en la primera artista latina en encabezar el festival. Esa presentación fue leída como una celebración de la cultura y la identidad latina, y reforzó el alcance global de su música.

Con más de 117.000 millones de reproducciones a lo largo de su carrera, más de 310 certificaciones Platino de la RIAA en Estados Unidos y un Grammy al Mejor Álbum de Música Urbana, Karol G se consolidó como una de las artistas femeninas más influyentes de la música global. Su álbum Mañana será bonito también marcó un antecedente histórico al convertirse en el primer disco en español de una artista femenina en debutar en el No. 1 del Billboard 200.

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