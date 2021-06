Vestirse de manera inclusiva: la moda celebra el Mes del Orgullo

Así como el sistema de la moda acompañó e incluso se adelantó a determinados acontecimientos mundiales durante las últimas décadas, también hace lo propio a la hora de conmemorar sucesos que modificaron la historia. A días de cumplirse un nuevo aniversario de Stonewall –el bar gay neoyorquino recordado por la noche del 28 de junio de 1969 en que jóvenes de la comunidad LGBT se rebelaron contra la policía en defensa de sus derechos– diferentes creadores y marcas de indumentaria, accesorios y productos beauty, tanto en el plano internacional como local, diseñan propuestas especiales en colecciones o líneas cápsula para celebrar el denominado Pride Month (Mes del Orgullo).

Y si bien, el hecho al que se le rinde tributo ocurrió en Estados Unidos, cada vez son más las firmas de todo el mundo que se suman al homenaje a través de la vestimenta. Hay que decir que más allá de la situación festiva, y comercial propuesta por las marcas, en la mayoría de los casos, las iniciativas tienen una perspectiva solidaria destinada a Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que trabajan por la inclusión.

Entre los nombres propios de la escena fashion internacional se destaca Versace: la compañía comandada por Donatella, hermana del fallecido diseñador, está subastando una réplica de la emblemática chaqueta de cuero usada por Lady Gaga para una gira mundial y donará todos los ingresos de la subasta a la Fundación Born This Way que preside la cantante y para apoyar a los jóvenes e impulsar su creatividad. Otra marca italiana que también se suma al mes del orgullo es Diesel, y lo hace con el lanzamiento de prendas en la que predominan los colores del arco iris, símbolo ultra difundido de la diversidad. También Dr. Martens, la legendaria firma de origen británico con más de 70 años de historia, destacada por la fabricación de borceguíes, propone una reversión del clásico modelo 1461 que ahora incluye un bordado multicolor en el costado del zapato negro. Lo mismo pasa con su coterránea, Victoria Beckham, quien convocó a sus ex compañeras de las Spice Girls, para lanzar una remera con el aggiornado textual “Proud and wannabe your lover” (“Orgulloso y quiero ser tu amante”), en alusión al tema que les dio fama en todo el planeta.

De este lado del globo, se destaca UGG, la empresa canadiense que lanzó una edición limitada de sandalias y accesorios para todos los sexos inspirada en las tonalidades de la diversidad. La campaña cuenta con la participación del rapero Lil Nas X y la modelo transgénero Hari Nef, además del activista trans Kai-Isaiah Jamal. Y la cuestión es que por cada par de Disco Stripe Slide que se venda, se donarán 25 dólares a la organización Glaad.

Los diseñadores de moda tampoco se quedan atrás, y ese es el caso de Christopher John Rogers, quien además de haber sido el elegido por Kamala Harris para el día de la asunción como vicepresidenta de Estados Unidos, ahora diseñó una colección con los colores del arco iris, y un sweater especial para la cadena neoyorquina Bergdorf Goodman.

En la Argentina, Natura, la empresa líder de cosmética, está presentando una renovación de su ya clásica línea de maquillaje Faces; donde amplía su cartera de productos sin distinción de género. En sintonía con el lema de la firma –sin diversidad, no hay belleza– los nuevos artículos de makeup (sombras, labiales, máscaras para pestañas, y lápices delineadores, entre otros) y skincare, se caracterizan por los colores vibrantes y por impulsar el coraje en cada persona. Otra de las marcas que adhiere a esta celebración es Katz, con un dije en forma de mariposa, hecho en metal esmaltado con una superficie de resina, technicolor, como símbolo de la perseverancia que se refleja en los miles de kilómetros que estos animales recorren hasta alcanzar su meta, y como homenaje a la lucha de la comunidad LGBTQ+. También Levi’s, con la elocuente colección “Todos los pronombres. Todo el amor”, reafirma, una vez más, el compromiso con la diversidad, la visibilidad y la inclusión. Y aunque las prendas fueron especialmente diseñadas para este mes aniversario, acá estarán a la venta recién en noviembre de este año, en coincidencia con la Marcha del Orgullo local.

Lo cierto es que, más allá del gesto celebratorio de las campañas, es fundamental repensar cómo la diversidad es representada por las marcas y qué esperan los consumidores. Según un estudio que difunde Claudia Marks, directora de Arte Senior de iStock Getty Images, el 68% de los encuestados consideran importante que las empresas donde realizan sus compras celebren la diversidad, y un 76% –de la generación Z y millennials– están de acuerdo. Sin embargo, Marks, reconoce que todavía falta que las representaciones de la comunidad LGBTQ+ se hagan extensivas a distintos tipos de empresas, y subraya que esas expresiones deberían durar todo el año y no circunscribirse solo a esta ocasión.

