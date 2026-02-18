No queda duda de que marzo es el comienzo oficial del año. Se acomodan las rutinas, bajan un poco las revoluciones del verano y aparece, casi sin darnos cuenta, esa sensación de “ahora sí”. Para muchos adultos, este es el momento perfecto para volver a estudiar: retomar una meta que quedó en pausa, animarse a aprender algo nuevo o, simplemente, darse el gusto de empezar eso que venía rondando entre las metas de Año Nuevo.

Si la intención de este año es comenzar o reforzar inglés, English Actually tiene una propuesta pensada 100% para adultos: clases prácticas, foco en el uso real del idioma y un abordaje que lleva el idioma a la vida cotidiana, el trabajo y los viajes. Sus clases de conversación en grupo sirven para perder el miedo a hablar y ganar soltura desde el primer encuentro, ya que son dinámicas reducidas y están armadas por nivel, lo que permite que todos participen y se sientan cómodos.

Por otro lado, si se busca sumar herramientas concretas para el trabajo o reconvertirse profesionalmente, la propuesta de UTN BA Centro de eLearning aparece como una opción sólida. A través de su plataforma online, ofrece cursos y capacitaciones en áreas clave como tecnología, programación, gestión, datos y habilidades digitales, pensados para adultos que necesitan formarse sin resignar tiempos ni rutinas. El formato es 100% a distancia, con materiales accesibles, acompañamiento docente y una impronta bien práctica, orientada a aplicar lo aprendido en el mundo laboral real.

Otra opción para quienes quieren conectarse con su costado creativo es Studio Arte y Música. Su propuesta está enfocada en la formación musical y artística, con clases de instrumentos, canto y disciplinas vinculadas con la expresión, pensadas tanto para adultos que se inician como para quienes retoman estudios que habían quedado postergados. El enfoque es personalizado y progresivo, con un clima cercano que invita a aprender sin presión, poniendo el acento en el proceso y en el disfrute de volver a estudiar por elección.

Retomar el estudio de grandes no es una obligación pendiente, sino una decisión consciente: invertir tiempo en aprender, actualizarse o explorar nuevos intereses también es una forma de avanzar.

A clases

Centro de E-Learning UTN BA

20% para socios BLACK y 15% para Premium en el precio de lista en cursos, diplomaturas, expertos universitarios y para el posgrado en gestión de proyectos en compra online todos los días

utnba.centrodeelearning.com

Coderhouse

20% en compra online acumulable con promociones todos los días

www.instagram.com/coderhouse

CUI - Centro Universitario de Idiomas

15% en cursos de idiomas todos los días

www.instagram.com/cuioficial

English Actually

25% en el paquete de ocho clases online grupales de conversación todos los días

www.englishactually.com.ar

Studio Arte & Música

20% en el pago cuatrimestral de los talleres todos los días

www.studioarteymusica.com

Universidad Austral - Facultad de Ciencias Empresariales Pilar

30% en el precio de lista en Programa Ejecutivo en E-Commerce, Programa en Diseño y Desarrollo de Productos con Metodología MVP y Programa de Estrategia todos los días

www.austral.edu.ar/cienciasempresariales/posgrados

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.