Volver a estudiar

Marzo es el mes ideal para activar las metas educativas de 2026. Idiomas, música, habilidades varias: Club LA NACION acompaña en todas las inquietudes.
No queda duda de que marzo es el comienzo oficial del año. Se acomodan las rutinas, bajan un poco las revoluciones del verano y aparece, casi sin darnos cuenta, esa sensación de “ahora sí”. Para muchos adultos, este es el momento perfecto para volver a estudiar: retomar una meta que quedó en pausa, animarse a aprender algo nuevo o, simplemente, darse el gusto de empezar eso que venía rondando entre las metas de Año Nuevo.

Si la intención de este año es comenzar o reforzar inglés, English Actually tiene una propuesta pensada 100% para adultos: clases prácticas, foco en el uso real del idioma y un abordaje que lleva el idioma a la vida cotidiana, el trabajo y los viajes. Sus clases de conversación en grupo sirven para perder el miedo a hablar y ganar soltura desde el primer encuentro, ya que son dinámicas reducidas y están armadas por nivel, lo que permite que todos participen y se sientan cómodos.

Por otro lado, si se busca sumar herramientas concretas para el trabajo o reconvertirse profesionalmente, la propuesta de UTN BA Centro de eLearning aparece como una opción sólida. A través de su plataforma online, ofrece cursos y capacitaciones en áreas clave como tecnología, programación, gestión, datos y habilidades digitales, pensados para adultos que necesitan formarse sin resignar tiempos ni rutinas. El formato es 100% a distancia, con materiales accesibles, acompañamiento docente y una impronta bien práctica, orientada a aplicar lo aprendido en el mundo laboral real.

Otra opción para quienes quieren conectarse con su costado creativo es Studio Arte y Música. Su propuesta está enfocada en la formación musical y artística, con clases de instrumentos, canto y disciplinas vinculadas con la expresión, pensadas tanto para adultos que se inician como para quienes retoman estudios que habían quedado postergados. El enfoque es personalizado y progresivo, con un clima cercano que invita a aprender sin presión, poniendo el acento en el proceso y en el disfrute de volver a estudiar por elección.

Retomar el estudio de grandes no es una obligación pendiente, sino una decisión consciente: invertir tiempo en aprender, actualizarse o explorar nuevos intereses también es una forma de avanzar.

