10 alimentos que ayudan a subir las defensas y que son fáciles de conseguir

El sistema inmunitario es la principal línea de defensa del cuerpo frente a virus, bacterias y otros agentes externos. Por eso, es fundamental mantener una dieta variada y equilibrada para fortalecerlo y conservarlo sano de forma natural.

Además de los medicamentos que recetan los especialistas, existen alimentos ricos en vitaminas y nutrientes que ayudan a fortalecer el sistema inmunitario.

Silvia Falcón Viñes, coordinadora de la Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitari General de Catalunya, explicó: “Los alimentos tienen nutrientes básicos que ayudan a mantener el cuerpo en buen estado".

Entre los principales alimentos se encuentran el ajo, la frutilla, la naranja y el brócoli, que favorecen la formación y el funcionamiento de las células del sistema inmunitario, ya que contienen vitamina C, vitamina A, vitamina E y otros compuestos bioactivos que ayudan a combatir las infecciones y a reducir los procesos inflamatorios del organismo, afirmó la nutricionista Andreina de Almeida en el portal web Tua Saúde.

El brócoli, por ejemplo, favorece la formación y el funcionamiento de las células del sistema inmunitario iStock

De acuerdo con un artículo publicado en UC Health sobre los alimentos que fortalecen el sistema inmunológico se encuentran los cítricos y aquellos que son ricos en vitamina C, la cual es fundamental para la producción y funcionamiento de los glóbulos blancos, que son los encargados de combatir las infecciones.

El portal Quirónsalud recomienda que la dieta diaria de una persona aporte no solo vitaminas, sino también minerales, ácidos grasos omega-3, fibra, polifenoles y probióticos, nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

Estos son algunos alimentos que sirven para subir las defensas

En el mercado se pueden encontrar varios alimentos que son de grandes beneficios y que contienen propiedades para aumentar el sistema inmune, como lo son:

Frutas cítricas.

Frutillas.

Batata dulce.

Granada.

Brócoli.

Salmón.

Semillas de girasol.

Yogur natural.

Frutos secos.

Linaza.

De acuerdo con la nutricionista Andreina de Almeida, estos alimentos no solo son fáciles de conseguir, sino que también aportan grandes beneficios al sistema inmunitario. Además, pueden incorporarse a la dieta diaria y acompañar una gran variedad de comidas.