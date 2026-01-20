El oro de la juventud: la vitamina que retrasa el envejecimiento y mejora la piel

Se dice que es el ‘oro de la juventud’ porque posee propiedades antioxidantes que protegen las células de los efectos de los radicales libres, moléculas inestables que podrían provocar enfermedades y envejecimiento. Ramiro Heredia, especialista en clínica médica del Hospital de Clínicas José de San Martín, afirma que esa es una de las características principales de la vitamina E, una sustancia liposolubl e que, además de proteger frente a agentes dañinos, contribuye al cuidado de la salud de la sangre, el cerebro y la piel.

“Fue la quinta vitamina descubierta, y su denominación científica (tocoferol) viene del griego toc –quiere decir niño–, y phero –en español, traer– ya que cumple funciones esenciales en el desarrollo normal del feto y de los niños”, profundiza.

Además de ese rol esencial, Heredia añade que, al tener una actividad antioxidante, se implementa en la prevención de la aterosclerosis, la enfermedad cardiovascular (al proteger de la oxidación a las lipoproteínas de baja densidad, LDL) y el cáncer.

La vitamina E cumple funciones esenciales en el desarrollo normal del feto y de los niños (Fuente: Pexels)

Un estudio publicado en la revista científica Ageing Research Reviews concluye que "la vitamina E se considera uno de los antioxidantes liposolubles más potentes para retrasar el envejecimiento y prevenir algunas enfermedades degenerativas relacionadas con la edad”.

Sus compuestos también protegen y mejoran la piel al favorecer la circulación, dilatando los vasos sanguíneos y evitando la formación de coágulos de sangre en su interior, se desarrolla en la investigación “Efecto de la suplementación con vitamina C y vitamina E sobre la función endotelial: una revisión sistemática”.

“Hoy en día se comprobó también que la vitamina E cumple un rol en la evitación de la trombosis”, añade HerHeredia,n dejar de advertir que todavía son necesarios más estudios que analicen la relación entre la vitamina E y las alteraciones de la función inmune, demencia, Alzheimer, cataratas o fracturas de cadera.

Cabe destacar que un nivel muy bajo de vitamina E puede causar dolor en los nervios (neuropatía) y daño en la retina (retinopatía), de acuerdo con un informe publicado por la Clínica Mayo.

¿Cómo obtener vitamina E?

Sustancias orgánicas como las vitaminas pueden ser obtenidas mediante una dieta que combine alimentos de origen vegetal y animal o, en ocasiones, suplementos que luego son sintetizados por el cuerpo, aunque sea en parte.

Matías Marchetti, nutricionista, comentó previamente a LN Bienestar que esta vitamina puede ser encontrada en alimentos como:

Aceites vegetales

Frutos secos

Semillas

Cereales integrales

Verduras de hoja verde

Frutas como palta y mango

Los frutos secos y semillas aportan vitamina E naturalmente FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

¿Puede la vitamina E ser perjudicial?

“Consumir la vitamina E presente en los alimentos no es peligroso ni perjudicial”, informan los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos. Sin embargo, se advierte que, en forma de suplemento, las dosis elevadas de vitamina E podrían aumentar el riesgo de sangrado (menor capacidad de coagulación tras un corte o una herida) y de hemorragia grave en el cerebro. Debido a este riesgo, el ente informa que el límite superior de ingesta para los adultos es de 1,000 mg/día para los suplementos tanto de vitamina E natural como sintética.