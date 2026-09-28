Alejandro Armesto, oftalmólogo: “El uso creciente de celulares, tablets y computadoras entre los niños aumentó la miopía”

¿Cuáles son los principales desafíos para una visión saludable en la actualidad? ¿Qué problemáticas es necesario abordar de cara a las nuevas generaciones?

En tiempos de pantallas omnipresentes, la pregunta por la salud ocular suena cada vez más fuerte y es fundamental reflexionar sobre cambios de paradigma y nuevas formas de tratar estas problemáticas. Alejandro Armesto, médico oftalmólogo especialista en estrabismo y oftalmopediatría -fue presidente del Consejo Argentino de Estrabismo-, será el encargado de organizar este año el XVI Congreso de la International Strabismological Association, un evento que se da cada cuatro años y en 2026 se llevará a cabo por primera vez en América del Sur, en la ciudad de Buenos Aires en el edificio de auditorios de la UCA en Puerto Madero.

El evento tendrá lugar del 11 al 14 de noviembre y convocará a los principales referentes científicos de la materia -alrededor de 400 representantes de América, Asia, Europa, África y Oceanía ya han confirmado su presencia-, para reflexionar sobre estos y muchos otros temas que aquejan la visión.

El estrabismo es una anomalía en la alineación ocular, que puede ser constante, intermitente o latente, y que puede o no ocasionar visión doble, de acuerdo con el momento de la vida en que tiene lugar o a la causa que lo provocó.

“Ser estrábico es lo que vulgarmente se designa como ser “bizco”. Puede ser congénito o desarrollarse en los primeros meses de la vida, o surgir más tarde en la vida por diversas causas y producir visión doble. La visión doble es en general sumamente invalidante y por ello es fundamental su corrección”, señala Armesto, a modo de introducción, y cuenta que muchas veces, quienes se dedican al estrabismo, dada su prevalencia en niños, también se abocan a la oftalmología infantil, y es por esto que, aunque no siempre, muchas veces estas dos áreas de la oftalmología comparten los mismos congresos, como en este caso.

Buenos Aires reunirá a especialistas de cinco continentes para debatir los principales desafíos actuales de la salud ocular Shutterstock

Visión a futuro

Durante los tres días que dure el congreso, señala su organizador, se realizarán actividades científicas y sociales que representan una gran oportunidad para el intercambio entre especialistas de los últimos adelantos clínicos y quirúrgicos, a través de la presentación de trabajos, posters y simposios.

En cada encuentro se entrega además el prestigioso LInksz Medal Award a un renomabrado estrabólogo y se designa un orador de honor para la conferencia principal del congreso, la Bielschowsky Lecture, que este año estará en manos del prestigioso David Plager. Cuenta que, además, habrá un premeeting de oftalmología infantil, con simposios y mesas redondas sobre los temas más relevantes en el presente.

Uno de esos temas es la alta incidencia de miopía que se ha detectado en niños de todo el mundo, en particular desde la pandemia del Covid, debido a las largas horas de fijación de cerca en pantallas y a la escasa exposición a la luz ambiente durante el lockdown. Con el uso creciente de celulares, tablets y computadoras entre los niños, esto se ha exacerbado y por lo tanto se han desarrollado estrategias terapéuticas preventivas.

Por otra parte, el uso continuo y sostenido de pantallas puede dar lugar también a un estrabismo convergente en pacientes predispuestos, que muchas veces requiere de una corrección quirúrgica. “La tecnología en este caso pone de manifiesto problemas que antaño quedaban solapados y no ocasionaban mayores trastornos”, explica el oftalmólogo, destacando la importancia de abordar los nuevos desafíos que surgen en esta materia, que se ve afectada por los cambios sociales y culturales.