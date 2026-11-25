Las amígdalas son masas de tejido que se ubican en la parte posterior de la garganta, junto con los adenoides, y hacen parte del sistema linfático.

Este sistema es el encargado de eliminar infecciones que ingresen al organismo y de esta forma equilibra los fluidos del cuerpo.

De acuerdo con el portal ‘Medline Plus’, dado que las amígdalas hacen parte del sistema linfático, su principal función es el de ayudar a eliminar las bacterias y otros microorganismos que pueden provocar infecciones en el cuerpo.

Muchas personas a lo largo de su vida sufren afectaciones con estas glándulas, puesto que estas se inflaman en un resfriado y en ocasiones aparecen manchas blancas denominadas placas que ocasionan dolor y molestia al tragar Getty Images

Así mismo, en algunas personas el tener las amígdalas afectan la calidad del sueño al ocasionar apnea obstructiva.

Para evitar estos inconvenientes, algunas personas prefieren realizarse una amigdalectomía, que es la extirpación quirúrgica de las amígdalas.

Aspectos a tener en cuenta antes de una amigdalectomía:

El paciente debe guardar un ayuno de al menos ocho horas antes de la cirugía.

La duración de la cirugía es de una hora, aunque depende de cada paciente.

Debe tener en cuenta que la anestesia es general.

No se realizan incisiones en la piel.

La recuperación dura entre 10 días y dos semanas.

El tratamiento a seguir será el recomendado por el cirujano.

Además, se debe tener en cuenta el descanso, beber abundantes líquidos, evitar sonarse la nariz y hacer actividad física extrema.

Cabe resaltar que después de una amigdalectomía una persona puede continuar teniendo resfriados, infecciones en la garganta o dolor en la misma, sin embargo, no se volverá a presentar amigdalitis a menos de qué estas glándulas volvieran a crecer, pero es muy poco frecuente.

Aunque estas glándulas hacen parte del sistema inmune, el eliminarlas no va a afectar la capacidad del cuerpo para combatir las infecciones.