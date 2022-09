Apps de citas: cómo detectar cuando son un búmeran para tu salud mental

Abby, de 28 años, ha estado en aplicaciones de citas durante ocho años, saltando entre OkCupid, Bumble, Tinder, eHarmony, Match, WooPlus, Coffee Meets Bagel y Hinge. Una usuaria comprometida, puede pasar fácilmente dos o más horas al día acumulando coincidencias, intercambiando mensajes y planeando citas con hombres que parecen prometedores.

Pero en realidad, ella ya lo ha superado todo: los deslizamientos, las monótonas conversaciones para conocerte y la duda que surge cuando uno de sus candidatos se esfuma. Ni una sola relación a largo plazo ha florecido gracias a sus esfuerzos.

Otros aspectos de la experiencia también pesan sobre ella. Abby, una analista financiera, pidió ser identificada solo por su nombre de pila porque fue acosada por un match y dijo que regularmente se sentía presionada para tener relaciones sexuales con otras personas. Y no es la única: una encuesta del Centro de Investigación Pew de 2020 encontró que el 37 por ciento de las personas que se citan en línea dijeron que alguien continuó contactándolos después de que dijeron que no estaban interesados, y el 35 por ciento había recibido textos o imágenes sexualmente explícitos no deseados.

Sin embargo, a pesar de todo (el tiempo, el tedio y las preocupaciones de seguridad), Abby se siente obligada a seguir navegando, impulsada por una mezcla de optimismo y el temor de que si se desconecta, perderá la oportunidad de conocer a alguien increíble.

“Simplemente me siento agotada”, dijo Abby, quien contempla gastar $4500 para trabajar con un casamentero. “Realmente es casi como un trabajo part time”.

Tinder cumple 10 años en septiembre, lo que provocó un momento de reflexión colectiva sobre cómo las aplicaciones han reformado no solo la cultura de las citas, sino también la vida emocional de los usuarios de toda la vida. Al igual que Abby, muchos dicen que tantos años de deslizar y buscar los han dejado agotados. Como se señaló recientemente en un artículo de The New York Times, las personas en medio del agotamiento tienden a sentirse extremadamente cansadas y cínicas. Para algunos, la única opción real es abandonar las aplicaciones de citas de golpe; para otros, se trata de encontrar formas más pequeñas de establecer límites.

“La gente simplemente se fatiga. Se sienten abrumados con todo el proceso de citas”, dijo Helen Fisher, antropóloga biológica que es investigadora principal del Instituto Kinsey y asesora científica principal de Match.com.

No todos, por supuesto. La encuesta de Pew de 2020 encontró que el 12 por ciento de los norteamericanos se han casado o han tenido una relación comprometida con alguien que conocieron en línea, mientras que el 57 por ciento de los que dijeron que habían probado una aplicación de citas reconocieron que su experiencia fue positiva.

“Creo que es importante tener en cuenta que la dinámica de la salud mental en las aplicaciones de conexión varía mucho según el individuo”, dijo el Dr. Jack Turban, profesor asistente de psiquiatría infantil y adolescente en la Universidad de California, San Francisco, que investiga el género y la sexualidad. Dijo que los impactos en la salud mental de las aplicaciones de citas habían sido poco estudiados, pero que muchas personas las habían usado para encontrar una comunidad y conexión con éxito.

Sin embargo, hay evidencia de que el agotamiento puede ser común. Una encuesta de abril de 500 personas de 18 a 54 años realizada por la empresa de análisis de datos Singles Reports concluyó que casi el 80 por ciento dijo que experimentó agotamiento emocional o fatiga con las citas en línea. En 2016, Match incluyó una pregunta sobre la fatiga en su encuesta anual de 5000 norteamericanos solteros , y aproximadamente la mitad de los encuestados dijeron que estaban agotados con su vida amorosa.

“Después de una década de búsqueda infructuosa, comencé a preguntarme: ¿Qué me ha dado todo ese tiempo, todo ese esfuerzo, todo ese dinero?” dijo Shani Silver, de 40 años, presentadora de podcasts y autora de “A Single Revolution”, cuyo trabajo se enfoca en cambiar las narrativas sociales negativas sobre la soltería.

“Cuando te sientes constantemente decepcionado por un espacio que te vendieron como un camino hacia el amor una y otra vez, para muchos de nosotros, durante años, nunca te detienes a preguntarte: ‘¿Qué está haciendo esto a mi salud mental? ¿Qué le está haciendo esto a mi bienestar?’, dijo Silver.

Al final, decidió que las aplicaciones de citas le habían quitado tiempo, dinero y energía, sin darle nada a cambio. Entonces, el 26 de enero de 2019, Silver eliminó sus aplicaciones (Tinder, Bumble y Hinge), una decisión que describió como una especie de epifanía que fue la “culminación de una década de miseria”.

La mejora en su estado de ánimo y niveles de energía fue rápida y profunda. Antes de eliminar las aplicaciones, pasaba los momentos de inactividad deslizando el dedo; después, descubrió que tenía tiempo durante todo el día para descansar. Se dio cuenta de que había estado sintiendo ira y resentimiento hacia la felicidad de los demás, y emocional, mental y físicamente agotada por existir en un estado de anticipación constante.

“Imagínese anticipando recibir algo bueno durante años “, dijo la Sra. Silver. “Existir en ese estado de ‘cualquier día ahora’ durante un período de tiempo extremadamente prolongado es increíblemente poco saludable”.

Pero el Dr. Turban cree que, para algunos, simplemente eliminar las aplicaciones no es suficiente. “Es importante entender por qué las aplicaciones te causan problemas”, dijo, y agregó que los terapeutas pueden ser útiles para clasificar estas respuestas. “¿Estás usando las aplicaciones para calmar la ansiedad y, sin darte cuenta la estás empeorando? ¿Tienes miedo de no poder alcanzar el amor, por lo que te estás conformando con las conexiones y eso te hace infeliz?

Además de examinar por qué las aplicaciones generan sentimientos de insatisfacción, también hay estrategias que los usuarios pueden intentar para sentirse menos agotados mientras permanecen en línea, una de las cuales puede ser simplemente reducir la velocidad y hablar con menos “matches” a la vez.

Bumble alienta a los usuarios a “navegar con atención” y “mantener el equilibrio” (enfocándose en otros intereses, como amigos, familia, trabajo y cuidado personal). Un representante de Tinder dijo en un correo electrónico que la compañía entiende que “algunos miembros pueden sentirse abrumados, por lo que continuamos desarrollando nuevas funciones que ayudan a las personas a sentirse seguras“. Cree que ofertas como Tinder Explore, que permite a los usuarios navegar por los perfiles por temas de interés, les dará a los usuarios más control sobre su experiencia de búsqueda.

“La gente se da un atracón, y eso es lo que los agota”, dijo Fisher. Ella recomienda que los usuarios de la aplicación dejen de desplazarse y hablar con otros matches una vez que hayan encontrado a nueve personas con las que sientan cierto nivel de conexión, y dediquen su tiempo a tratar de conocer realmente a esas personas primero. Asegura que hay investigaciones que sugieren que los sistemas de memoria a corto plazo de las personas no pueden manejar más de cinco a nueve estímulos a la vez.

Fisher también cree que puede ser útil encontrar matches virtualmente antes de decidir si vale la pena el tiempo y la energía para reunirse en la vida real.

Sin embargo, puede ser un desafío establecer ese tipo de límites, particularmente en aplicaciones que se han creado para “gamificar” las citas y la intimidad, y eso puede parecer a la vez sobreestimulante y emocionalmente decepcionante.

“Para mí, es un período de uso obsesivo, seguido luego de un período de agotamiento o de sentirme alienado y hastiado”, dijo Essy Knopf, de 35 años, quien ha sido miembro de aplicaciones de citas dirigidas a usuarios homosexuales durante más de una década. Al principio, las aplicaciones tendían a darle un impulso emocional, una ráfaga de validación que enmascaraba temporalmente los sentimientos de aburrimiento, aislamiento y soledad.

“Pero en realidad lo que estaba haciendo era erosionar mi salud mental lentamente”, dijo Knopf, quien es trabajador social y algún día espera trabajar con clientes LGBTQ sobre cómo administrar su uso de aplicaciones de citas. “Empiezas a sentirte muy desechable. Empiezas a sentir que la promesa de conexión está fuera de tu alcance”.

Knopf ahora tiene una relación con alguien que conoció en línea y ha eliminado todas sus aplicaciones de citas. Aun así, no puede evitar la preocupación de que será absorbido nuevamente por todo este ciclo agotador.

“Para mí”, dijo, “el temor es, ‘Dios mío, si esta relación no funciona, volveré al punto de partida de scrolear aplicaciones de citas y me someteré a ese proceso nauseabundo y tedioso de nuevo. ‘”