Bienestar Fest: una experiencia revelará la verdadera causa por la qué vivimos estresados

Gran parte del estrés y la ansiedad que experimentamos no proviene de lo que sucede a nuestro alrededor, sino de cómo pensamos el tiempo. Vivimos bajo una permanente sensación de urgencia, atrapados entre el pasado que aún pesa y el futuro que tememos no alcanzar.

“Tengo que”, “llego tarde”, “me falta” son pensamientos que nos acompañan casi sin darnos cuenta, generando en el cuerpo una presión constante, como si la vida fuera una carrera sin línea de llegada.

Para desarticular esa dinámica que afecta nuestra calidad de vida, Gabriela Piccoli activista cuántica, conferencista y una voz comprometida con la expansión de la conciencia, guiará una experiencia en el Bienestar Fest en la que buscará tender puentes entre la intuición y la lógica, entre la percepción interna y la vida cotidiana, ofreciendo herramientas simples y poderosas para vivir con mayor presencia, serenidad y libertad interior.

Desde su enfoque integrador, Gabriela combina conocimiento científico y sabiduría espiritual para ayudar a las personas a redescubrir su capacidad natural de bienestar y equilibrio.

Conseguí tus entradas para el Bienestar Fest haciendo clic acá.

La verdadera libertad no está en tener más tiempo, sino en reconocer que ya estamos donde necesitamos estar BublikHaus - Shutterstock

En su charla ¿Querés vivir libre de estrés?, Gabriela invita a explorar el tiempo no como una secuencia lineal, sino como una construcción mental que puede ser reconfigurada. A través de una conversación cercana y dos prácticas simples de meditación guiada, los participantes experimentarán cómo soltar la prisa, volver al presente y reconectar con la paz interior que ya habita en cada uno.

Cómo será la experiencia

La primera práctica propone soltar el tiempo: dejar de perseguir el reloj y recuperar el contacto con el ritmo propio del cuerpo.

La segunda, volver al espacio interno. Es una invitación a sentir el cuerpo no como una carga, sino como un hogar donde todo está bien. Estas experiencias permiten percibir, incluso físicamente, cómo la mente puede aquietarse y el cuerpo descansar cuando dejamos de creer en cada pensamiento que aparece.

Gabriela propone comprender el estrés desde una nueva mirada: no como una respuesta biológica inevitable, sino como una distorsión en la percepción de suficiencia.

Cuando la mente evalúa que no alcanza —ni el tiempo, ni la energía, ni el amor—, el cuerpo entra en alarma. Pero al recordar que todo sucede en un único campo de simultaneidad, el cuerpo se calma y la mente se sincroniza con el presente. La verdadera libertad, entonces, no está en tener más tiempo, sino en reconocer que ya estamos donde necesitamos estar.

Su propósito es que cada persona salga de la experiencia con una sensación de alivio profundo: el alivio de comprender que no está rota, que solo estaba interpretando mal su propia experiencia. Gabriela busca despertar en los asistentes la certeza de que es posible vivir sin estrés, no a través del control o la evasión, sino recordando quién observa, quién habita detrás de cada pensamiento.

Gabriela propone comprender el estrés no como una respuesta biológica inevitable, sino como una distorsión en la percepción de suficiencia (Foto: FreeP¡CK)

La charla es, en esencia, una invitación a recuperar el poder de la conciencia, a reconocer que la mente puede mentir con naturalidad, pero que siempre existe un espacio interno donde todo está en orden. Un recordatorio de que el presente no es un instante dentro del tiempo, sino un estado de plenitud fuera de él.

Gabriela propone, con claridad y profundidad, un cambio de perspectiva que transforma el modo de estar en el mundo: pasar de “tener un cuerpo en el tiempo” a “ser conciencia que está usando un cuerpo para crear experiencia”.