Aristóteles: “Una persona de gran alma es indiferente a la buena y a la mala fortuna”

Desde la antigüedad, la filosofía se ocupó de reflexionar sobre la felicidad y el sentido de una vida plena. A lo largo de la historia, distintos pensadores se preguntaron si realmente es posible alcanzar la felicidad, si las personas deberían perseguirla tanto para sí mismas como para los demás y qué caminos permiten acercarse a ese ideal.

Un ejemplo de lo mencionado es Aristóteles, filósofo griego que vivió entre el 384 al 322 a.C. y considerado uno de los más influyentes de la historia occidental. En Ética a Nicómaco el pensador aborda el concepto de la eudaimonía: traducido comúnmente como “felicidad” o “vida plena”. Para él, constituye el fin último de la existencia humana y solo puede alcanzarse mediante la práctica de la virtud y moralidad.

Describe las virtudes como rasgos de carácter y tendencias a actuar de una manera particular que se adquieren mediante la práctica y la imitación de “ejemplos morales”. De esa forma la virtud se convierte en un hábito, pero es importante ser cauteloso, ya que, según él: “cada virtud es el término medio entre un vicio de exceso y deficiencia”.

En la misma obra hace mención a 5 virtudes capaces de acercara una persona hacia la felicidad. A continuación se las desarolla junto a evidencia académica que respalda los efectos de su práctica.

1. Gentileza

La virtud de la gentileza se refiere a la propensión a la bondad y la capacidad de controlar el temperamento. El filósofo escribe en su obra que tratarse de esta forma trae felicidad y que la agresión –concepto opuesto– reduce el bienestar al dificultar el manejo de las propias emociones.

Investigadores a cargo del estudio “Atrapados en el tren de los pensamientos reflexivos: el efecto de la fantasía agresiva en el bienestar subjetivo” pidieron a personas que pensaran en alguien a quien despreciaban y, por consiguiente, imaginaran acciones violentas y maliciosas hacia esa persona.

Descubrieron que los pensadores agresivos comenzaron a rumiar sobre su ataque de fantasía y experimentaron un menor grado de bienestar que el grupo de participantes que se mantuvo gentil.

La virtud de la gentileza se refiere a la propensión a la bondad y la capacidad de controlar el temperamento

2. Perdón

Es la consideración por los demás o sensibilidad hacia sus sentimientos. Aristóteles entiende como fundamental el perdón y la tolerancia hacia las faltas de otros. Y, justamente, la gran mayoría de los estudios sobre el perdón muestran que practicarlo con determinación y dejar de lado las injurias puede ayudar en la reducción de síntomas de depresión y ansiedad.

3. Grandeza de alma

Para él, una persona de gran alma es indiferente a la buena y a la mala fortuna. Además, agrega que estos individuos se comprometen con los aspectos de la vida que son más profundos y significativos en contraste con los transitorios.

Una investigación publicada en el Journal of Happiness Studies comparó la búsqueda del placer versus la del significado de la vida entre adolescentes y evidenció que la última conduce a una mayor felicidad.

4. Coraje

El coraje −capacidad de actuar frente al miedo en lugar de ceder ante él− invita a la felicidad, según el filósofo. Y la ciencia lo respalda: en un estudio titulado “Contribuciones biológicas al bienestar: las relaciones entre el temperamento, las fortalezas del carácter y la resiliencia”, un grupo de académicos demostró que, al atravesar situaciones adversas, el coraje puede conducir a la resiliencia y esta última, encaminarlo hacia una mayor felicidad.

El coraje puede conducir a la resiliencia y esta última, encaminarlo a uno hacia una mayor felicidad Shutterstock

5. Templanza

Con este ítem se refiere al autocontrol frente a los propios deseos e impulsos alevosos. Precisamente, académicos que publicaron una investigación en el Journal of Personality en 2017 descubrieron que, a medida que el control de los impulsos entre los estudiantes universitarios aumentaba en el transcurso de un día, el efecto positivo inicialmente disminuía. Sin embargo, a medida que el autocontrol seguía aumentando, los sentimientos negativos disminuían y la sensación de felicidad se elevaba a niveles más altos.

Es relevante destacar que la lista fue diseñada para hombres griegos de clase alta que contaban con una educación sólida y un contexto favorable. Como explica la filósofa Martha Nusbaum en su obra El conocimiento del amor: “Lo que Aristóteles hace, en cada caso, es aislar una esfera de la experiencia humana que figura, en mayor o menor medida, en cualquier vida humana”.