Borja Vilaseca es una marca dentro del autoconocimiento y la neuroespiritualidad, como él mismo lo llama, en el mundo hispanohablante. Acaba de sorprender en su libro número doce, de aparición reciente, con una hipótesis que marcaría un cambio de paradigma gigantesco si llegara a probarse en laboratorio, sueño que el autor guarda in pectore. Anandamida, el neurotransmisor de Dios (Editorial Vergara) es un ensayo donde plantea que los estados alterados de conciencia, también llamados experiencias místicas, podrían ser provocados por una descarga fuerte en el cerebro de esa molécula aislada en 1992 por el científico búlgaro Raphael Mechoulam (1930-2023).

Es una propuesta ambiciosa y audaz la de este catalán de 45 años, ya que la anandamida no había aparecido en sociedad urbi et orbi, aunque sí en publicaciones científicas muy serias. La historia comenzó en 1964, cuando Mechoulam aisló el tetrahidrocannabinol (THC), que es el mismo principio activo presente en el cannabis o planta de marihuana, y por esto se lo considera el padre de su uso medicinal. Probó que, en conexión con receptores específicos del cerebro, el THC producía relajación, alivio del dolor, expansión sensorial, apertura mental, pensamiento libre.

Siguió investigando y en 1990, en la Universidad Hebrea de Jerusalén, dio con una suerte de cannabis interior endógeno y producido por el cerebro, que llamó sistema endocannabinoide, que trabaja para calmar, curar y equilibrar el organismo. Dos años más tarde, junto a William Devane y Lumir Hanus, aislaron un derivado del ácido araquidónico por primera vez, una sustancia producida por nuestro cerebro capaz de activar los mismos interruptores neuronales que el THC. La llamó anandamida, una palabra sánscrita que significa “existencia consciente dichosa”.

–El neurotransmisor de Dios, título o subtítulo muy jugado…

–Bueno, digamos que es una licencia poética que me permití porque creo que tiene una carga tremenda. En realidad, es una molécula, no un neurotransmisor, que puede ser un puente entre la ciencia y la espiritualidad, hacia la divinidad que hay en nuestra biología.

–¿Qué hace la anandamida?

–Es una molécula que en determinadas circunstancias secreta el cerebro y puede silenciar la cháchara mental que tenemos dentro de la cabeza, la voz del ego, la red neuronal por defecto… Cuando se apaga la idea que uno tiene de sí mismo, el ego, el personaje desaparece y lo que queda es conciencia.

–Aún está en el campo de la hipótesis…

–Sí, y lo aclaro en el libro, pero si la ciencia llega a demostrar todo lo que planteo, imagínate el cambio de paradigma científico, religioso, espiritual… ¡Una molécula que nos conecta con el presente, con la dicha, con la genuina felicidad, la ausencia del yo! Un potencial transgresor tremendo. Hoy parece una desconocida, pero un día va a estar en el top ten de las sustancias químicas que produce nuestro cuerpo.

Borja Vilaseca presentará Encantado de conocerme en el teatro Coliseo el martes próximo

El día de la revelación

El tema enganchó a Borja Vilaseca debido a una experiencia que vivió a los 25 años y lo cambió para siempre. Estaba tirado en el sillón, muy enfadado con todo ese día, leyendo La aceptología, de Gerardo Schmedling, cuando “una corriente de luz y electricidad me atravesó de repente desde el coxis hasta la coronilla y fue como si me estallara la cabeza. Me sentí transportado a un lugar donde solo había paz, felicidad, amor. No había yo, ni había nadie, pero me sentía unido a todo. No había separación. Solo unicidad”.

A partir de esta vivencia que se prolongó por un mes y medio, este muchacho que había tenido un nacimiento difícil, una familia “bastante” disfuncional y una juventud donde no faltaron angustias y excesos, giró 180 grados e inició un camino de estudios e investigación que lo trajo hasta el presente: escritor, periodista, psicoterapeuta y empresario de lo que él llama neuroespiritualidad.

Un curso de autoconocimiento que impartió en 2006 fue la patada inicial. Luego creó el máster de Desarrollo Personal y Liderazgo en la Universidad de Barcelona; fundó el movimiento ciudadano La Akademia, un programa gratuito de educación emocional y autoconocimiento para jóvenes de 18 a 25 años; ideó el hub de educación consciente Utópica Labs, el Borja Vilaseca Institute, la plataforma educativa Kuestiona y la Escuela Consciente Terra, en Valldoreix. En el medio se casó, tuvo dos hijos y se divorció.

Pero nada le respondía la pregunta que lo perseguía como una sombra: “¿Qué me pasó aquella vez?”. Cuenta que lo descubrió hace poco más de un año gracias a su amigo Kike, a quien le dedica el libro porque fue quien le habló por primera vez de la anandamida. Kike, un broker tan hábil como estresado, cartesiano y escéptico, vivió una experiencia muy parecida a la de Borja tras cinco años en crisis existencial y de salud. Él tampoco dejaba de preguntarse qué le había pasado. “Fue una liberación de anandamida”, le respondió el ChatGPT.

¿Anandaqué?, preguntó Borja, y salió corriendo a decirle al editor que paraba con el libro que tenía que entregarle porque tenía otra cosa entre manos. Meses de investigación alumbraron esta obra y convencieron al autor de que hace 20 años su cerebro liberó “grandes cantidades de anandamida, que apagaron la red neuronal por defecto y sobrevino una expansión de conciencia”. La considera la pieza que le faltaba a su rompecabezas.

Con este leitmotiv, Vilaseca se presentará en la Argentina como conferencista de Mentes Expertas para hablar de autoconocimiento y espiritualidad y, por supuesto, de la anandamida. Estará en Buenos Aires el martes próximo y en La Plata, el miércoles.

–Es extraño que no se haya difundido…

–Increíble, no hay ningún libro escrito sobre este tema. La anandamida, que es posiblemente uno de los descubrimientos científicos más importantes del siglo XX, sigue siendo desconocida para el gran público. Una suerte de cannabis endógeno que produce nuestro propio organismo.

–¿Qué imaginás que pasa dentro de la cabeza cuando secreta anandamida?

–Sobreviene un estado de conciencia plena que permite que te veas a vos mismo desde fuera, desde lo que se llama conciencia testigo y que los místicos han venido llamando Dios. Y por eso le llamé el neurotransmisor de Dios. Es mucho más que la serotonina. Con la serotonina me siento bien, pero la anandamida no es una emoción pasajera ni depende de estímulos, logros, posesiones ni circunstancias. Es un estado de presencia donde hay una conexión de unidad con todo lo que es y con tu esencia.

–¿Se puede producir a voluntad, como pasa con las endorfinas al hacer actividad física?

–No, a voluntad no, pero se pueden crear las condiciones. La meditación sin expectativas, respirar conscientemente, fluir creativamente sintiendo cómo la vida se expresa a través de nosotros. Cuando nos sumergimos en el silencio, cuando hacemos el amor con amor y entrega, cuando nos conectamos genuinamente con la naturaleza. Baños de sol, hacer deportes, tener propósitos… Diría que la anandamida se libera cuando el yo desaparece. Lo que sí es claro es que la dicha plena no es un lujo, sino un derecho molecular.

–Se podría alcanzar ese estado a través de sustancias psicodélicas o drogas como la psilocibina?

–Sí, se puede, pero hay otros modos de activarla como estos que acabo de mencionar.

–¿Puede haber otras situaciones que provoquen la liberación de esta molécula?

–Estudios realizados entre 2006 y 2014 por Mathew Hill (Universidad de Calgary), Daniel Piomelli (Universidad de California) y Sachin Patel (Universidad Vanderbilt, Tennessee) demostraron que el cerebro puede liberar cantidades elevadas de anandamida cuando alguien atraviesa una situación traumática para atenuar la intensidad de estas situaciones dolorosas. Como la molécula actúa haciéndonos tomar distancia del yo, “mirando desde afuera”, digamos, es posible evitar la extrema desregulación que produce un colapso emocional. Desde una perspectiva evolutiva, se puede decir que esto forma parte del impulso vital. A nuestra biología no le interesa que nos suicidemos y sale en nuestro auxilio, para decirlo en fácil.

–En tu libro hablás de la censura del sistema…

–Yo no me pondría conspiranoico. Simplemente creo que es fruto del propio adormecimiento de la sociedad, los prejuicios limitantes. La anandamida es transgresora, ofrece libertad de pensamiento, es “demasiado joven para ser tomada en serio”... Recién se descubrió en 1992 y llega tarde a las grandes narrativas neurobiológicas. Y cuando se empezó a trabajar en ella, se hizo dentro de un sistema aún más joven: el endocannabinoide. La anandamida despierta prejuicios porque, como se vincula con el THC, se la relaciona con la marihuana. Todavía es una desconocida. Ni los profesionales ni el público tienen claro que existe un neurotransmisor que se llama anandamida y que reduce el estrés, amortigua el miedo y baja la ansiedad, lo que contribuye todo junto a la paz interior, aunque las investigaciones del equipo que dejó Melouchan y otros que lo continuaron no digan expresamente “paz interior”.

–¿Qué te gustaría que pase con esto que planteás?

–Aspiro a servir de inspiración a la comunidad científica que investigue para demostrar que la anandamida es la evidencia científica del despertar espiritual. Veremos…

–Proponés un experimento con mil científicos encerrados 40 días en un retiro con meditación y otras prácticas naturales. ¿Lo estás ya encarando como proyecto?

–No, es una propuesta que yo hago a la comunidad científica porque estoy absolutamente convencido de que si se hace el experimento como lo planteo, una parte bastante representativa de ellos tendría de forma fenomenológica (es decir, el científico como objeto de su autoinvestigación) vivencias de estados superiores de conciencia, segregarían anandamida y verificarían empíricamente las hipótesis que yo planteo.

–¿Creés que se probaría algo de todo esto que hablamos?

–Podrían sacar una conclusión fenomenológica, experiencial y dentro de sí mismo de lo yo digo en el libro. La ciencia siempre observa lo de afuera, acá se observaría a sí misma. Y a lo mejor podrían experimentar el despertar, y eso sería un gran día para la ciencia.

–Hablando de espiritualidad ¿No se corre el peligro de que haya demasiada comercialización en este tema?

–Eso pasa siempre… Pienso que hay una necesidad de espiritualidad tremenda porque hay un desierto espiritual tremendo y luego pues claro, a partir de ahí, surgen todas las iniciativas comerciales dentro de las cuales yo no puedo no incluirme. Escribo libros, doy charlas, hago talleres, hay un aspecto comercial también. Para mí hay más peligro de que se pueda banalizar o prostituir. Es casi inevitable, pero está en uno tener coherencia y un criterio propio a la hora de elegir un camino y las cosas que va a consumir.

–¿Si tuvieras que explicar tu vida desde lo espiritual, que dirías?

–Que trato de vivir lo más conectado posible con mi ser.

Borja Vilaseca trata de meditar todos los días Gentileza

–¿Cómo lo hacés?

–Procuro meditar cada día, llevar un estilo de vida coherente con mi verdadera naturaleza, equilibrado, cuidar mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, mi sistema nervioso, con hábitos saludables. Procuro vivir con sentido, levantarme motivado, cultivar el agradecimiento, relaciones humanas de calidad, aprender de lo que me pasa, tener una relación de amor con la vida. No dejarme llevar excesivamente por los miedos, o los deseos del ego, aprender a gestionarlo.

–¿Momentos de esparcimiento?

–Pues a mí me gusta mucho hacer deporte, muchísimo. Tenis, pádel, correr por la naturaleza, hacer senderismo. Bici eléctrica de montaña. Me encanta hacer de padre… cosa que cada vez disfruto más. Mis hijos tienen 12 y 14 años. Me gusta quedar con amigos a veces. Aunque ahora estoy pasando una etapa bastante solitaria. Me divorcié, luego tuve una ruptura, y ahora estoy muy tranquilo. Una etapa contemplativa, una vida tranquila.

–Hablaste de miedos… ¿Cuál es el tuyo?

–Lo estoy atravesando ahora mismo en mi vida. Miedo al abandono, a la soledad.

–¿Es de ahora o de siempre?

–Es desde siempre pero lo he hecho consciente sobre todo a raíz del divorcio y de la última ruptura sentimental de este año.

–Uy, que duro es eso…

–Y tanto, yo me he dado cuenta que durante toda mi vida no me he atrevido a sumergirme en ese miedo y ese miedo me gobernaba en ocasiones desde la sombra. Pero la vida al final te enfrenta con tus mayores miedos. Aunque siento ahora que estoy más preparado, más lúcido y más consciente. Es un momento muy transformador de mi vida. Ahora sé más cómo funciona la vida y a pesar del dolor, sé que todo esto, es para mi bien.

–¿Qué recomendarías a la gente joven para conectarse consigo mismo?

–Que elija un mentor o un terapeuta y se comprometa con hacer terapia. Porque estamos todos muy traumados. Yo siempre abogo por una terapia transpersonal. La que va más allá de la persona, la que integra la filosofía oriental con la neurociencia occidental y que te lleva más allá de la mente.

–Mencionaste la inquietud de por qué y para qué estamos acá. ¿Qué respondés?

–Que la vida es un misterio, pero cuando realmente buscás el sentido, lo encontrás. Para mí personalmente es evolucionar. Y cuando mirás la vida desde ahí, madre mía, lo cambia todo, porque hay una parte mundana, dolorosa, con pérdidas, con ego, pero hay una parte espiritual trascendente que hace que en lugar de victimizarme porque esta persona me ha hecho esto o lo otro, puede verlo de forma más trascendente y digo “ah, vale, esta persona apareció en mi vida para que yo aprenda esto”.

–¿En qué punto estás?

–En un punto de inflexión muy bestia de mi vida. Y muy contento porque creo que he tenido la determinación, o estoy teniendo, de atravesar el dolor. A veces es tan grande que lo tapamos…y el sistema es una máquina en proporcionarnos parches y alivio. Ahora estoy empezando a cosechar frutos de un trabajo personal muy profundo.

–Aunque no te ha ido mal. Has tenido y tenés mucho éxito…

–Sí. Pero el verdadero éxito es ser feliz, ser auténtico y fiel a uno mismo…

–Pero lo otro ayuda bastante…

–Si si. Digamos que he cosechado éxito profesional. Esa ha sido la primera parte de mi vida. Lo que me mueve ahora es cosechar un éxito más personal. Y para mí eso tiene mucho que ver con el amor. El amor es el indicador.

–¿Estás satisfecho con la persona que sos ahora?

–Estoy en un momento de mucha transformación personal. Un punto muy doloroso de sanación y de madurez personal. Pero es una versión mía mucho más sana. En realidad, todo lo que he hecho en mi vida es sanar. Vengo de una infancia muy traumática. Entonces, ahora estoy divorciado, soltero, estoy conmigo mismo lidiando con mi idea de abandono y afortunadamente, siento que estoy viendo la luz después de unos años que han sido oscuros y dolorosos. La metáfora que uso es la de la serpiente que muda de piel.

–La serpiente no cambia una sola vez de piel, sino varias. A lo mejor faltan algunas todavía…

–Si, sí, me imagino las que me quedan…, pero esta es una gorda gorda… Cuando algún día sea un ancianito, sé que veré esta etapa como una de las más bestias, joder….