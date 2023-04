escuchar

En las últimas semanas, se observó un aumento importante en la cantidad de casos de dengue en nuestro país. Las últimas cifras oficiales señalaron que hay más de 41.200 personas contagiadas y que la circulación del virus se identificó en 15 provincias del centro, norte, noroeste y noreste, según informó el Ministerio de Salud de la Nación. De este modo, el incremento de casos totales desde la última notificación fue de un 46 por ciento.

El 11 de abril, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, señaló que “estamos cursando un brote epidémico con un aumento de casos considerable”. En el mismo sentido, la funcionaria explicó que, si bien suelen registrarse infecciones de dengue para esta época, “cada tres o cuatro años hay un aumento considerable de casos” y el último récord se produjo en 2020.

Carla Vizzotti se refirió a la alerta del dengue en Argentina

¿Qué es el dengue y cómo se transmite?

El dengue es una enfermedad viral que se transmite por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti. Solo se puede contagiar de esta forma, nunca de una persona a otra.

Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y, luego, pica a otras personas, los infecta con esta enfermedad.

El dengue se transmite por medio de la picadura del mosquito Aedes aegypti Shutterstock

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Los síntomas de esta enfermedad son los siguientes:

Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones

Náuseas y vómitos

Cansancio intenso

Aparición de manchas en la piel

Picazón y/o sangrado de nariz y encías

Se recomienda que las personas que tengan estos síntomas no se automediquen, sino que realicen una consulta médica en un centro de salud para recibir el tratamiento adecuado.

¿Cómo se puede prevenir el dengue?

Hay distintas medidas que se pueden tomar para prevenir la transmisión del dengue, y es muy importante seguir estas recomendaciones dado que aún no existen vacunas ni medicamentos para tratar esta enfermedad.

Lo más importante es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

A continuación, todas las formas en que se puede prevenir el dengue:

Eliminar todos los recipientes en desuso que puedan acumular agua (como latas, botellas, neumáticos).

Dar vuelta los objetos que se encuentran en el exterior y pueden acumular agua cuando llueve (baldes, palanganas, tambores, botellas).

Cambiar el agua de bebederos de animales, colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia, dentro y fuera de la casa, cada 3 días. Además, hay que frotar las paredes de los recipientes con una esponja o cepillo a fin de desprender los huevos de mosquito que puedan estar adheridos.

Rellenar los floreros y portamacetas con arena húmeda.

Mantener los patios y jardines limpios, ordenados y desmalezados.

Limpiar canaletas y desagües de lluvia de los techos.

Tapar los tanques y recipientes que se usan para recolectar agua.

Usar siempre repelentes, siguiendo cuidadosamente las recomendaciones del envase.

Utilizar ropa clara que cubra los brazos y las piernas, especialmente durante las actividades al aire libre.

Colocar mosquiteros en puertas y ventanas, y cuando sea posible usar ventiladores o aire acondicionado en las habitaciones.

Proteger cunas y cochecitos de bebés con telas mosquiteras.

Utilizar repelentes ambientales como tabletas y espirales.

¿La fumigación sirve para prevenir el dengue?

Si bien se puede acudir a la fumigación, este método no es suficiente si no se siguen las otras medidas preventivas. Esto se debe a que la aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a exterminar los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas.

Cabe señalar que su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que solo se recomienda cuando se detectan casos con sospecha de dengue y en aquellas áreas donde está confirmada la presencia del mosquito vector.

