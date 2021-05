Coronavirus: el mensaje premonitorio del jefe de la Policía de Rosario, Adrián Forni

“Este virus es mortal”. El mensaje fue premonitorio. Lo dijo el jefe de la Policía de Rosario que murió de coronavirus tras estar varios días internado. Adrián Forni mandó un audio de Whatsapp a pocos días de la internación a sus compañeros de la fuerza, pidiendo que no subestimen el virus.

El jefe de la Unidad Regional II de la policía rosarina murió este domingo pero había anticipado a sus colegas que su situación era desesperante. “no subestimemos al Covid. Es un asesino muy inteligente, no es un bichito que levanta simplemente temperatura”, les contó.

Luego, el policía, que falleció a los 52 años, detalló que sintió que el virus buscaba matarlo. “Me di cuenta. Parecía que me medía. No esperen hasta el final que el médico les diga que está muy avanzado porque ya es tarde. Esta enfermedad no perdona”, contó Forni, días antes del desenlace fatal, según reprodujo el diario La Capital de Rosario.

El jefe de la policía había sido internado con mucha fiebre. Pero primero se había empezado a sentir raro y se hisopó. Empezó con 38,5 de fiebre. “La temperatura variaba cada 10 minutos y lo único que funcionó fue el agua helada”, dijo.

Y les advirtió: “Vi la muerte, el ritmo cardíaco mío estaba a 135, me tiré bajo la ducha helada y sentía que me iba a explotar el corazón”, precisó.

LA NACION

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project