Síndrome de piernas inquietas: 5 hábitos para mejorar esta afección cuando los síntomas son leves, según Harvard

Cosquilleo, hormigueo, tirones, picazón, dolor en las piernas o descargas eléctricas son algunas de las molestias que sufren quienes tienen el síndrome de piernas inquietas. Entre el 5 y el 12 por ciento de la población adulta sufre esta afección y es más frecuente en mujeres y en mayores de 50 años, según indica Vasculab, la institución especializada en medicina vascular.

El síndrome de piernas inquietas se caracteriza por una necesidad imperiosa de mover las piernas durante el descanso. lo que genera una gran incomodidad y dificulta conciliar el sueño.

La reconocida Harvard Health Publishing, la división de la Facultad de Medicina de Harvard que publica información sobre salud, indica que la evidencia sugiere que existe un problema relacionado con un neurotransmisor cerebral llamado dopamina. “Dado que este síndrome puede afectar a miembros de una misma familia a lo largo de varias generaciones, los científicos sospechan que existe un riesgo genético (hereditario). Asimismo, diversos estudios genéticos han encontrado una asociación entre ciertos genes y el síndrome de piernas inquietas. Aun así, no se ha confirmado una causa genética definitiva”, señala el informe.

En el cerebro se produce una pérdida selectiva en el número de neuronas que se encargan de la producción de un neurotransmisor llamado dopamina Archivo

Alejandro Andersson, médico neurólogo y director del Instituto de Neurología Buenos Aires, afirma: “Es un trastorno neurológico frecuente, muchas veces subdiagnosticado, que afecta en reposo, especialmente cuando dormimos". Y asegura que aunque su origen no siempre se conoce, “se lo vincula con alteraciones en la dopamina y en el metabolismo del hierro cerebral. Puede aparecer en forma aislada o asociado a embarazo, insuficiencia renal, neuropatías, déficit de hierro y algunos medicamentos”.

Síntomas del síndrome de piernas inquietas

Según la Mayo Clinic entre los principales síntomas del síndrome de piernas inquietas se destacan:

Sensaciones de incomodidad que comienzan durante el descanso. Por lo general, la sensación en las piernas empieza después de haber estado acostado o sentado durante períodos prolongados. Puede ocurrir también mientras se está sentado en el auto, en el avión o en el cine.

Por lo general, la sensación en las piernas empieza después de haber estado acostado o sentado durante períodos prolongados. Puede ocurrir también mientras se está sentado en el auto, en el avión o en el cine. Alivio con el movimiento. La sensación del síndrome de las piernas inquietas disminuye con el movimiento.

La sensación del síndrome de las piernas inquietas disminuye con el movimiento. Los síntomas empeoran por la tarde. Aparecen principalmente de noche.

Aparecen principalmente de noche. Movimientos involuntarios en las piernas durante la noche.

Sin embargo, según Harvard Health Publishing, cuando los síntomas de esta afección son leves, pueden mejorar si se implementan estos cambios de hábitos:

Ajustar la dieta: evitar cafeína, alcohol y tabaco

Hacer ejercicio regularmente

Utilizar técnicas de relajación

Realizar masajes en las piernas y usar almohadillas térmicas

Adoptar hábitos que favorezcan el sueño

Realizar masajes en las piernas puede ayudar a aliviar los síntomas

En los casos más intensos, “existen tratamientos eficaces que mejoran de manera marcada la calidad de vida”, señala Andersson. Como Lautaro Pacheco, de 60 años, quien la pasó mal durante un viaje de fin de semana con amigos, cuando se olvidó la medicación en su casa: “No pude pegar un ojo en toda la noche”, cuenta al recordar el episodio, y asegura que ahora siempre la lleva en el auto por las dudas.

Además de corregir un eventual déficit de hierro, el neurólogo detalla que suelen indicarse fármacos como gabapentina o pregabalina y, en algunos pacientes, agonistas dopaminérgicos (medicamentos que imitan la acción de la dopamina), como ropinirol o pramipexol.

“En formas refractarias o dolorosas, el manejo debe ser individualizado por un especialista y puede incluir otras alternativas para mejorar el sueño y controlar los síntomas”, puntualiza Andersson.

Un poco de historia

La primera referencia médica se le atribuye al médico inglés Thomas Willis, quien en 1672 describió a pacientes que experimentaban una inquietud intensa, aunque no pudo fundamentar sus causas.

Durante mucho tiempo, la condición quedó en el olvido hasta que, en la década del 40, el neurólogo sueco Karl-Axel Ekbom la estudió en profundidad. Por ese motivo, se la conoció también como “enfermedad de Ekbom”.

El trabajo de Ekbom fue prácticamente ignorado hasta que fue redescubierto por Arthur S. Walters y Wayne A. Hening en la década de 1980. Entre las publicaciones posteriores más importantes se incluyen artículos de 1995 y 2003, que revisaron y actualizaron los criterios de diagnóstico. Estudios posteriores enlazaron algunas causas a un fallo en el sistema límbico del cerebro humano.