Coronavirus: según Fernán Quirós, "el barbijo no protege al que lo tiene"

Fernán Quirós , ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, desmitificó el uso de barbijos y guantes para la prevención de contagios de coronavirus . El funcionario porteño dijo esta mañana en una entrevista radial que "el barbijo no protege al que lo tiene" y que sirve para "el enfermo, no queremos que tosa y le llegue a otro" , de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Quirós fue entrevistado por Ernesto Tenembaum en Y Ahora Quién Podrá Ayudarnos (Radio Con Vos) y respondió las preguntas de los oyentes sobre la enfermedad que en la Argentina ya se cobró la vida de 32 personas y tiene 1133 casos confirmados de contagios .

"En este tipo de pandemias nadie gana, lo que uno trata es que el daño sea el menor posible", dijo Quirós y agregó que "la evolución de los nuevos casos viene dentro de un ritmo apropiado para ser manejado de manera correcta".

El médico graduado con Diploma de Honor de la UBA aseguró que es necesario "fortalecer el sistema de salud y trabajar sobre las medidas que disminuyen la contagiosidad" porque "esta pandemia ha demostrado que tiene tanta facilidad para transmitirse que, donde tiene una oportunidad, enferma a mucha gente de manera brusca".

Con un tono realista y basado en la experiencia de otros países donde el coronavirus causó y causa estragos, Quirós dijo: "Decididamente en algún momento las curvas aumentan siempre de manera brusca, eso también va a ocurrir en la Ciudad y en Argentina".

La importancia de la cuarentena

Varias de las preguntas de los oyentes fueron sobre la efectividad de la cuarentena y sus alcances, ya que transforma la vida cotidiana de millones de personas.

"Si no hacés absolutamente nada la cantidad de nuevos casos cuatro semanas después de que empieza a circular se hace absolutamente inmanejable , sobrepasa hasta los sistemas de salud más fuertes del mundo", afirmó el funcionario.

Además de ponderar el aislamiento social, preventivo y obligatorio, Quirós destacó la necesidad de los actos individuales para evitar nuevos contagios. "Hay muchísimo de comportamiento humano, de necesidades de solidaridad y cuidar al otro, estas pandemias básicamente se contienen con la malla social, pero también con todas las medidas del Gobierno" , dijo y aseguró que "si se hace todo lo que estamos haciendo, se obtiene un tercio de los casos que hubiéramos tenido si el virus circulase naturalmente".

Sin embargo, mencionó que hace falta profundizar algunas medidas oficiales. "Vos podés tomar una medida en la primera dimensión relajando algunas cuestiones de la cuarentena, pero decididamente tenés que fortalecer la identificación precoz de los enfermos y, sobretodo, ser más capaz de lo que hemos sido hasta ahora de distanciar a las personas de mayor riesgo", afirmó Quirós

"Los virus nuevos donde nadie tiene defensas van a ir contagiando a todas las personas a lo largo del tiempo" , sostuvo el funcionario y agregó: "A lo largo de tres, cuatro o cinco años el virus puede contagiar al 60% o 70% de la población de manera global, a un ritmo que los sistemas de salud puedan atender de manera apropiada, generando el contacto y las defensas. La otra forma es conseguir una vacuna".

El sistema de salud, sitiado por el coronavirus

Otras de las interrogantes que planteó la audiencia giró en torno a la cura de la enfermedad. Al respecto, Quirós dijo: "Primero se realizan los estudios de seguridad, después la eficacia. Para el coronavirus hay que tener cuidado si las vacunas son útiles o generan una respuesta inmunológica que deriva en enfermedad más grave. Además hay que montar la infraestructura para la producción a escala mundial".

Por otro lado, el funcionario habló de la exactitud de las cifras de contagiados y muertos. "Todos los países que esta enfermedad ha sorprendido han subregistrado los muertos, más allá de que los quieran o no esconder" , dijo. Y agregó que "al día de hoy es mucho menos probable, nosotros testeamos a todas las neumonías sin causa clara desde el día uno, tenemos la ventaja de estar dos meses atrasados".

Además, aseguró que "hay un grupo de personas que también sufren la enfermedad que, o no fueron al sistema de salud, o fueron y no le hicieron el test" y afirmó: "Hay un tercer grupo que son asintomáticos, no se enteraron ni que contrajeron el coronavirus".

Sobre el trabajo en conjunto de todas las áreas de Gobierno, Quirós dijo: " Todo el sistema de salud es de interés público, al igual que el sistema de educación, por eso está bajo la regulación del Estado, luego están los subsectores y la coordinación" .

En este sentido sostuvo que "venimos trabajando hace cuatro semanas tanto con el subsector privado como el de la seguridad social entendiendo que la pandemia no pregunta qué cobertura tiene cada persona. Creemos que es la forma correcta de conducir esto".

Quirós mencionó que la cuarentena por coronavirus está afectando al sistema de salud desde varios flancos, como la donación de sangre. "La gente circula menos y va menos a donar, y la gente tiene temor al contagio, hemos lanzando una campaña para donar, porque las urgencias y operaciones siguen ocurriendo", dijo y agregó que "estamos disponiendo unos dispositivos ambulatorios para hacer donaciones callejeras. Es el momento de cooperar".

También dio algunos consejos para evitar contagios dentro del ámbito hogareño: "Si le podés pasar un trapito a cada cosa que traes de afuera que tenga agua y unas gotitas de lavandina siempre ayuda". Además, sostuvo que "la persona de riesgo tiene que estar físicamente distanciada en la casa y manipular los elementos de la casa con cuidado".

Por otro lado, Quirós dijo: "Este drama que estamos viviendo en el mundo, si no le ponemos un condimento de reflexión hemos perdido una oportunidad infinita a aprender algo" y agregó que "es un falso dilema, economía y salud son dos componentes absolutamente interdependientes y entrelazados" .

Con la temporada de frío cada vez más cerca, el funcionario aseguró que "necesitamos que la gente no tenga gripe, que también genera mucho daño en la sociedad" por ello "no queremos que vengan al hospital a vacunarse, estamos haciendo un dispositivo en 70 escuelas porteñas, de manera cuidada. Vamos a poner gazebos, circular camiones, hacer puerta a puerta".

El mito de los barbijo y guantes

Ante la compra desmedida de elementos de protección como guantes de látex y barbijios, Quirós desmitificó su uso compulsivo y afirmó que "los guantes son para ponérselo en un momento en que vas a tocar algo dañino y después sacártelos, ponerlo continuamente es peor aún, hace que te lo acomodes y te toques" .

Además, dijo: "El barbijo es un tema muy discutido. Lo que sabemos hasta el día de hoy es que el barbijo no protege al que lo tiene, la forma más común de contagio es tocar con la mano las cosas, y luego tocarte la cara, el barbijo está demostrado que aumenta las veces que la gente se toca la cara" .

"El barbijo sirve para el enfermo, no queremos que tosa y le llegue a otro" , sostuvo Quirós y agregó que "si hubiera muchos asintomáticos empieza a tener sentido que se usen los barbijos".

En sintonía con las recomendaciones de la OMS, añadió: "Cuando estás distanciado apropiadamente el gran tema es el cuidado de manos ".

Sobre el final de la entrevista, Quirós dijo: "Toda persona del equipo de salud que tenga mayor riesgo que el promedio no puede estar atendiendo pacientes de forma directa". Y terminó con una reflexión: "Las pandemias nos vienen a enseñar que todos dependemos de todos".

"Estimamos que para el mes de mayo vamos a tener el uso más intensivo del sistema de salud. Hemos fortalecido el sistema para estar preparados para el peor día de la curva", cerró.