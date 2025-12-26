Revelan el desayuno ideal para ganar masa muscular y la duda sobre si debe entrenar en ayunas o no para sus músculos

El desayuno es la primera comida del día y lo que muchos no saben es que es ideal para ganar masa muscular. Aunque no es un proceso sencillo, ya que requiere de tiempo y buenos hábitos.

“El desayuno nos va a ayudar a aportar nutrientes precisos para el incremento de la masa muscular, así como a aumentar el contenido calórico necesario para la creación de nuevo músculo”, comentaron Eva Gesterio y Jaime López Seoana, del Grupo de Investigación InFine de la Universidad Politécnica de Madrid y socios de la Sociedad Española (SEÑ).

En el desayuno debe contener macronutrientes que le ayuden al aumento del tejido muscular, por lo que debe ser rico en proteínas, de acuerdo con la información de los expertos.

“El desayuno es un buen momento para aportar una parte de los macronutrientes que vamos a necesitar a lo largo del día. Nuestro organismo no es capaz de sintetizarlos por sí mismo y la única vía de obtenerlos es la dieta”, añadieron los especialistas de la SEÑ.

Según Gesteiro y López-Seoane, los hidratos de carbono son de gran beneficio, no solo porque ayudan a que el cuerpo tenga energía, sino también porque, junto con las grasas insaturadas, van a contribuir al aumento de la masa muscular.

“Nos van a permitir un aporte sostenido de energía hasta la siguiente ingesta y es que son el combustible que van a usar nuestros músculos en los ejercicios de fuerza, además de que estimulan la secreción de insulina, que también interviene en el proceso de síntesis de masa muscular”, explicaron Gesteiro y López-Seoane.

Este es el desayuno para ganar masa muscular

Para aquellas personas que están interesadas en ganar masa muscular, deben incluir alimentos variados que aporten nutrientes y que se ajusten a las preferencias individuales de cada uno.

Uno de los alimentos que son fuente de proteínas son los huevos y los productos lácteos, ya que en el caso del primero deben estar bien cocinados; los expertos no lo recomiendan comer crudos, pues esta sustancia no se digiere de la mejor manera, lo que impide la absorción de la biotina, una vitamina esencial para el organismo.

Por los lados, en los hidratos de carbono se encuentran el pan integral o las frutas. Como fuente de grasas saludables puede recurrir al aceite de oliva, palta, frutos secos y pescados, entre otros.

“No debemos olvidar que, además de los macronutrientes, para una buena regulación del metabolismo necesitamos un buen aporte de vitaminas y minerales, que será más completo cuanto más variada sea nuestra dieta”, afirmaron Gesteiro y López-Seoane.

La cantidad de los alimentos también es importante, especialmente en aquellas personas que están buscando aumentar su masa muscular.

“Más que la cantidad de proteína, es importante fijarse en la calidad de esta. En el caso de las personas interesadas en aumentar su masa muscular, el aporte de proteínas debe ser de alta calidad”, argumentaron Gesteiro y López-Seoane.

Aunque el desayuno contribuye al aumento del tejido muscular, esto debe ir acompañado de ejercicio, particularmente en aquellos que están enfocados en la fuerza.

Para aquellos que tienen la duda si es mejor entrenar en ayunas o no los expertos responden lo siguiente: “El entrenamiento en ayunas es un recurso utilizado en el contexto del alto rendimiento que busca maximizar el rendimiento del atleta. Sin embargo, su fundamento fisiológico no va encaminado hacia la optimización de la ganancia de masa muscular, sino hacia la optimización de vías metabólicas aeróbicas, en especial la oxidación de los ácidos grasos”.