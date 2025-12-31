7 preguntas que podés hacerte para ser más feliz en 2026

Al final de cada año, me gusta reflexionar planteándome una pregunta. Este año, estoy meditando una interrogante recomendada por Kandi Wiens, autora de Burnout Immunity. Wiens dice que nos preguntemos: ¿Qué vale la pena recordar de 2025?

No una lista de hitos, dice, sino las “cosas reales” que dieron sentido al año. “Es la conversación que cambió algo, el momento tranquilo que te sorprendió, lo difícil que resultó ser importante, lo pequeño que fue más grande de lo que parecía”, explica.

He aquí una “pequeña cosa” que para mí fue más grande de lo que parecía: cada dos semanas, mi madre tiene una cita con el médico que dura unas horas. Mi padre la deja en casa, viene y comemos juntos.

Durante ese tiempo, he ido conociendo a mi padre de una forma que nunca conocí cuando era niña. Pruebo nuevas recetas con él —la sopa de salchichas y cebada fue un éxito masivo— y charlamos de cosas cotidianas. A veces opina sobre una columna que estoy escribiendo, o trae su caja de herramientas para apretar un pomo de puerta suelto. Nuestras visitas se han convertido en un ritual, y me han alegrado el año.

Le pedí a los expertos que compartan otras preguntas reflexivas que podrían servir de marco para pensar en el año que empieza. Elegí una o dos que te resuenen, escribí sobre ellas en tu diario o coméntalas con un amigo.

¿Cuándo te sentiste más alegre y despreocupado?

Valerie Tiberius, profesora de filosofía de la Universidad de Minnesota, sugirió que te preguntaras cuándo te has sentido verdaderamente feliz este año. Hacerlo, dijo, puede ayudarte a decidir cómo emplear tu tiempo en el futuro. ¿Fue con personas concretas o en un lugar que te encanta?

“Para mí, fue cuando estuve en la naturaleza, como en la orilla norte del lago Superior”, dijo.

Preguntandote cuándo te has sentido verdaderamente feliz este año puede ayudarte a decidir cómo emplear tu tiempo en el futuro Studio Romantic - Shutterstock

¿Qué te dio energía y qué te la drenó?

Un año no trata solo de lo que te ha ocurrido, sino también de cómo has respondido a lo ocurrido, dijo Deepika Chopra, psicóloga clínica y autora del libro de próxima publicación The Power of Real Optimism.

“Dos personas pueden vivir el mismo acontecimiento y salir de él de forma muy distinta”, dijo. Así que averiguar qué te nutrió y qué te agotó puede ayudarte a planificar una energía más positiva para el año que empieza.

Para Chopra, las fuentes de energía fueron ver música en vivo, crear un club de mahjong, leer por placer y mantener “conversaciones profundas y significativas con personas en las que confío”, dijo.

¿Qué parecía imposible, pero lo hiciste de todos modos?

Chopra dijo que reflexionar sobre los retos pasados te proporciona pruebas de tu propia resistencia, al tiempo que refuerza la autoeficacia, la creencia de que puedes superar obstáculos futuros. Y la investigación sugiere que esta creencia es un poderoso predictor de la confianza, la motivación y el optimismo, añadió.

La autoeficacia “se construye con pruebas, no con afirmaciones”, dijo Chopra. “Lo he visto en mi propia vida durante periodos en los que me sentía realmente insegura, en los que el camino a seguir no estaba claro”, añadió. “Lo que me llevó no fue la positividad, sino recordar momentos pasados en los que me adapté, aprendí y me recuperé”.

Reflexionar sobre los retos pasados te proporciona pruebas de tu propia resistencia Shutterstock

¿Qué hábito, si lo hicieras con más constancia, tendría un efecto positivo en tu vida?

A veces, cuando se acerca un nuevo año, “nos centramos en hacer cosas nuevas, pero olvidamos que probablemente estemos haciendo cosas buenas ahora mismo, pero de forma inconsistente”, dijo Anil Chacko, director del departamento de Psicología Aplicada de la NYU Steinhardt. Algunos ejemplos, dijo, serían intentar guardar el teléfono al volver a casa del trabajo y mantener un contacto regular con los amigos.

Un hábito que Chacko y su esposa piensan hacer más constante en 2026, dijo, es “dar un paseo después de cenar, que se supone que es útil para regular los niveles de azúcar en sangre y mejorar la digestión”.

Nos centramos en hacer cosas nuevas, pero olvidamos que probablemente estemos haciendo cosas buenas ahora mismo, pero de forma inconsistente Shutterstock

¿Qué intentaste controlar que en realidad estaba fuera de tu control?

Una de las “formas más rápidas de reducir tu carga mental”, dijo Chopra, es dejar ir las cosas que no puedes controlar. ¿Un ejemplo clásico? Las reacciones de los demás, dijo.

“Podés prepararte concienzudamente, comunicarte con claridad y actuar con integridad, pero no podés controlar cómo alguien interpreta o responde”, dijo. Pensá en algo que no hayas podido controlar este año, dijo, y dejalo ir.

¿Hay alguien a quien tengas que perdonar en 2026?

Aferrarse al enojo y al resentimiento puede consumir energía mental y emocional, dijo Anthony Chambers, psicólogo y director académico del Instituto de la Familia de la Universidad Northwestern. Decidir perdonar, añadió, no significa olvidar.

En cambio, es una “elección para dejar de permitir que una acción pasada controle nuestras emociones del presente”, dijo, y puede ser bueno para tu salud mental. Para ayudar a sus pacientes a empezar, Chambers recomienda con frecuencia el libro Forgiveness Is a Choice, de Robert Enright.

“El perdón te permite avanzar sintiéndote más libre y realizado en lugar de lleno de amargura”, dijo Chambers. “¿Y qué mejor manera de entrar en 2026 que tener una sensación de libertad?”.

Y he aquí una última pregunta que me sugirió mi padre durante una comida reciente: ¿Con qué frecuencia lo llamé en 2025, y cómo podría hacerlo aún más el año que viene?