Innovación: Medifé y Sanatorio Finochietto fueron anfitriones de la séptima edición del Harvard Hackathon

Fueron dos jornadas intensas. Profesionales, estudiantes y emprendedores se reunieron en Buenos Aires con un objetivo común: repensar el sistema de salud a partir del uso de nuevas tecnologías. La séptima edición del Hackathon de salud digital impulsado por Harvard Health Systems Innovation Lab se desarrolló en simultáneo en 36 países, con más de 50 hubs y más de 12 mil inscriptos a nivel global.

Todos los detalles de la séptima edición del Harvard Hackathon

En la Argentina, una de las sedes más importantes de América Latina, la iniciativa contó con la participación de Medifé y el Sanatorio Finochietto, anfitriones del evento y responsables de coordinar uno de los hubs locales. Para ambas empresas, esta vinculación representa un reconocimiento la trayectoria en innovación médica y tecnología centrada en las personas. Pero también implica asumir una responsabilidad: la de aportar una mirada local y sumar la experiencia clínica e institucional que caracteriza a ambas instituciones a una conversación global.

El evento reunió perfiles diversos: desde médicos y especialistas en salud hasta expertos en tecnología, negocios y análisis de datos. Esa convergencia, uno de los rasgos distintivos del Hackathon, permitió articular conocimientos clínicos con herramientas digitales y enfoques innovadores.

¿Qué es un Hackathon? El término surge de la unión de Hacker y Maratón. Es un evento intensivo de colaboración, en el que equipos multidisciplinarios trabajan por un tiempo limitado para desarrollar soluciones tecnológicas enfocados en resolver retos específicos.

Durante los dos días del encuentro, 10 equipos interdisciplinarios preseleccionados trabajaron de manera colaborativa para ultimar detalles de su presentación. Los participantes abordaron problemáticas reales vinculadas a la atención médica, la gestión de datos y la eficiencia del sistema, con el foco puesto en generar soluciones aplicables y escalables.

Los profesionales de Sanatorio Finochietto y Medifé participaron como mentores, con perfiles técnicos, médicos y de negocio. Su acompañamiento fue continuo a lo largo de todo el evento: desde el inicio del trabajo sobre los desafíos planteados hasta las instancias de feedback previas a la presentación final ante el jurado.

La consigna de esta edición —“Construyendo sistemas de salud de alto valor: aprovechando la Inteligencia Artificial”— atravesó cada una de las propuestas desarrolladas.

Los anfitriones perfectos

Siempre ligados a la innovación, Medifé y Sanatorio Finochietto fueron anfitriones. “La idea de participar en el Hackathon surge de una convicción estratégica que venimos construyendo hace tiempo: la innovación en salud no puede quedar encerrada dentro de las instituciones. Necesita abrirse, conectarse con el talento emergente, con la academia, con otras formas de pensar los problemas. Cuando nos acercamos al Harvard Health Systems Innovation Lab y entendimos la dimensión y el rigor de lo que estaban construyendo a nivel global, la decisión fue clara”, explicó Aníbal Troisi, CEO de Medifé y Sanatorio Finochietto. “Ser anfitriones de este encuentro nos consolida como referentes regionales en innovación en salud, igualando el nivel de instituciones de trayectoria global”, resumió.

Contra reloj: el momento más esperado

Hacia el cierre, los equipos presentaron sus proyectos frente a un jurado especializado, integrado por referentes del ámbito clínico, tecnológico y de negocios, en una instancia que puso a prueba tanto la solidez de las ideas como su capacidad de síntesis.

El jurado durante la deliberación (de izq a der.): Andrés Anania (Director del Hub Argentina de HSIL), Gustavo Rey (Ingenia Co-Founder & Executive Director), Claudia Tejedor (CIO/CTO, Medifé y Sanatorio Finochietto), Alejandro Schejtman (Director Médico, Sanatorio Finochietto) y Aníbal Troisi (CEO, Medifé y Sanatorio Finochietto). Florencia Daniel

Cada grupo contó con apenas tres minutos para exponer su propuesta: debieron identificar el problema a resolver dentro del sistema de salud, presentar una solución basada en inteligencia artificial, explicar su funcionamiento técnico y detallar el impacto esperado.

Aníbal Troisi felicita a los 4 integrantes del equipo Luuma, ganador del primer premio del Hackathon 2026. Florencia Daniel

Tras la deliberación a puertas cerradas, el jurado seleccionó al equipo ganador del hub local y distinguió a dos semifinalistas. El proyecto que obtuvo el primer puesto, LUUMA, presentó un proyecto que apunta a resolver un problema estructural del sistema de fertilidad: la falta de acompañamiento inteligente durante el tratamiento.

El equipo Luuma: Demián Glujovsky, Nicolás Kobilsky, Facundo Bertranou y Gastón Rossi.

Como ganador, se aseguró la participación en una instancia global, donde competirá con equipos de otros países y podrá ingresar a un programa internacional de incubación impulsado por Harvard.

La experiencia volvió a confirmar el valor de estos espacios para transformar ideas en soluciones concretas y fortalecer un ecosistema de innovación con impacto real en el sistema de salud.

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