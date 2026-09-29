Dafne Schilling, creadora del método Intención en Movimiento: “Con el baile y el movimiento liberamos endorfinas, transpiramos y nos sentimos mejor”

“Vamos a bailar, a disfrutar, a reír, y también nos vamos a sorprender de lo que somos capaces de hacer a través del juego, de la expresión y del movimiento”, asegura Dafne Schilling con la sonrisa vibrante que la caracteriza, y la frase suena como la invitación a una cita impostergable. Lo es. Se trata del cierre del Bienestar Fest el 25 de octubre a las seis de la tarde donde todo estará dado para que la renovación de la energía sea total. Organizado por LA NACION y OSDE el festival de bienestar más importante del año se realizará el sábado 24 y domingo 25 de octubre en el Hipódromo Palermo. Para acceder a más información sobre la agenda y dónde sacar las entradas hacé clic acá.

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El cierre del Bienestar Fest buscará reunir la energía de los dos días de festival en una celebración colectiva

Dafne es una emprendedora incansable del bienestar: instructora de yoga, bailarina y creadora del método Intención en Movimiento, una propuesta que fusiona yoga, danza y expresión corporal para ayudar a conectarnos con nuestras emociones.

“Intención en movimiento siempre busca que haya conexión entre las personas, que a través del baile, de dinámicas y juegos corporales podamos olvidarnos de la individualidad por un ratito y conectarnos todos como una misma tribu para expandir con nuestros cuerpos algo que es mucho mas grande que nosotros mismos: una energía y un momento en común”, cuenta. Y agrega que eso es muy poderoso, porque en esa conexión entre las personas “lográs realmente salirte de tu propio ego, de tu historia y narrativa y te sintonizás naturalmente con el amor, con la expansión, con el disfrute, con la alegría y con la felicidad”.

El método Intención en Movimiento combina baile, yoga y expresión corporal para promover la conexión entre las personas

En tiempos de pantallas y virtualidad, son muchos los estudios científicos que destacan la importancia que tiene la conexión con otros para el bienestar y la salud mental.

Un estudio realizado en la Universidad de Oxford, dirigido por el antropólogo evolutivo Robin Dunbar, por ejemplo, reveló que el movimiento sincronizado con otras personas aumenta la liberación de neurotransmisores vinculados al placer y la conexión social. “Esta es una práctica que genera conexión social. Hoy la soledad es uno de los agentes que más mata y desconecta a las personas. Además, a través del baile y el movimiento liberamos endorfinas, transpiramos y nos sentimos mejor. La música nos inspira y motiva, conduce el viaje en conjunto con el cuerpo, generando un mix sincronizado que se siente como si los cuerpos fueran un coro en movimiento”, comenta Dafne, que desde hace años organiza eventos de bienestar en los que crea experiencias únicas junto a diversos artistas.

Este tipo de experiencias hace que se liberen emociones, algo súper positivo para la emprendedora, para quien no hay nada más poderoso para el ser humano que sentirse parte de algo más grande que uno mismo.

La intención en común siempre es parte de la propuesta, y en este caso, hacer el cierre del Bienestar Fest es una gran motivación para Dafne: “Es un honor, porque se trata de captar toda la energía de los dos días de festival y celebrar todo lo que pudimos hacer: desde participantes hasta ayudantes, técnicos, todos. Eso es una intención re profunda, unirnos y celebrar haber venido, haber llegado hasta acá, a esta parte del año y celebrar esta intención que es el bienestar”, afirma, y señala que el bienestar debería ser algo que podemos entrenar a partir de hábitos que desarrollamos día a día. No se trata, dice, de grandes epopeyas, como irse a meditar a los Himalayas, sino de pequeñas decisiones cotidianas que nos permitan registrar qué necesitamos cambiar cuando hay algo adentro nuestro que nos está marcando que no va bien. En este sentido, destaca la importancia de un festival de este tipo, que reúne a diversos referentes de muy variadas disciplinas. “Hoy en día es muy poderoso tejer puentes y unir todas las disciplinas en un mismo lugar y en un mismo evento, para que la gente se lleve diferentes formas de sanar, de encontrarse con su cuerpo, mente y espíritu”, sostiene.