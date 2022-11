De Walt Disney a Elon Musk. Los cinco hábitos que adoptan quienes logran cumplir los objetivos que se proponen

escuchar

El anhelo de una vida exitosa es un deseo que comparten todas las personas que habitan este mundo. En este sentido, se sabe que la vida es un transcurrir de “altos y bajos” y que, antes del éxito, algunas de las personas con más logros del mundo experimentaron un fracaso épico, otras han dejado bien en claro que el éxito no se trata solo de tener dinero o conseguir fama sino sentirse pleno en todos los aspectos. Como consecuencia, a menudo se pasa por alto el camino que los llevó allí. Un recorrido que casi nunca es lineal, que cuenta con curvasm obstáculos y por supuesto aprendizajes.

“El éxito no es definitivo y el fracaso no es fatal: es el coraje de continuar lo que cuenta”, esta cita fue dicha por Winston Churchill y la misma pone en perspectiva el ciclo de vida de cualquier persona que se plantea ser exitosa. Experimentar el fracaso en algunos momentos de la vida puede incluso ser fructífero para tomar más valor y volver a intentar aquello que no funcionó.

Un caso concreto e inspirador es el de Walt Disney, quien cuando arrancó su carrera laboral, un antiguo jefe que tuvo en un periódico le dijo que “le faltaba imaginación y no tenía buenas ideas”. Sin inmutarse, Disney decidió no hacerle caso y pasó a crear el ícono cultural que lleva su nombre. “Creo que es importante tener un buen fracaso cuando eres joven porque te hace consciente de lo que te puede pasar. Por eso, nunca he tenido miedo en toda mi vida cuando he estado cerca del colapso y las crisis”, reflexionó el exitoso empresario sobre esa anécdota. Al mismo tiempo que compartió los hábitos que adoptan aquellas personas que tienen éxito en lo que emprenden.

Es que quienes logran cumplir los objetivos, aseguran que la organización es clave, también establecer plazos. A continuación, uno por uno los hábitos que ayudaron a Jeff Bezos, creador de Amazon y al propio Walt Disney a “lograr lo que soñaban”.

1. Desarrollar una rutina

Desarrollar una agenda organizada y mantenerla en el tiempo es fundamental porque ordena y permite ir cumpliendo los objetivos paso a paso. Una de las personalidades que pregona una rutina diaria es Anna Wintour: en su caso comienza temprano, generalmente entre las 4 am y las 5:30 am, lee los diarios británicos y estadounidenses. Después, por lo general juega al tenis y emprende su día de trabajo. Sus tardes generalmente están reservadas para reuniones fuera de la oficina, almuerzos con diseñadores, eventos de planificación o reuniones fuera de la oficina. Luego, a las 5 p. m., emprende el regreso a su casa. “A la noche vuelvo a sumergirme en el trabajo y cumplo con mis pendientes diarios para que nadie se quede esperando mis devoluciones”, relató la reconocida editora de moda.

En este punto Bezos ha revelado en más de una ocasión cómo mantiene el foco en lo que hace: abordando solo una cosa a la vez. “Cuando ceno con amigos o familiares, me gusta hacer lo que sea que esté haciendo. No me gusta hacer múltiples tareas. Si estoy leyendo mi correo electrónico, quiero estar leyendo mi correo electrónico”. Elon Musk, el fundador de Tesla, SpaceX, Neuralink y The Boring Company está en la misma categoría de ‘triunfadores enfocados’.

2. Levantarse temprano

En el best seller “Cambie sus hábitos, cambie su vida”, Thomas C. Corley explica que las personas exitosas se diferencian por levantarse a primera hora de la mañana. Casi el 50 por ciento de los millonarios encuestados por Corley dijeron levantarse de la cama al menos tres horas antes de comenzar su jornada laboral es clave. Muchos de ellos utilizan el tiempo libre para abordar proyectos personales, planificar su día o hacer tiempo para hacer ejercicio.

3. Escribir

Cuando se le preguntó sobre las cosas que lleva a donde quiera que vaya, Sir Richard Branson el empresario multimillonario británico creador de la marca Virgin y dueño del grupo homónimo con más de 300 compañías, destacó que aunque puede resultar ridículo, lo más importante es llevar siempre un pequeño cuaderno encima. “Nunca podría haber creado Virgin Group sin esos pocos trozos de papel”, confesó. Adquirir un hábito diario de escritura tiene múltiples beneficios. Por un lado, poner los objetivos por escrito aumenta las probabilidades de lograrlos y por otro, mejora la claridad y el enfoque de las ideas.

4. Relacionarse con personas inspiradoras

“Eres tan exitoso como aquellos con los que te asocias frecuentemente”, dice Corley en su libro. Relacionarse con emprendedores exitosos, personas que tengan historias de vida fuertes y hayan logrado el éxito, familiares y amigos que inspiren, es fundamental. “Unirse a grupos de personas que comparten su misma carrera o intereses personales”, sugiere el autor aunque aclara que “los exitosos también se esfuerzan por limitar su exposición a personas tóxicas y negativas”.

5. Practicar la meditación

El estrés es normal y en algunos casos hasta saludable. Pero el estrés crónico que agobia el cuerpo físico, mental y emocionalmente, afecta la creatividad y la generación de nuevas ideas. De hecho está comprobado que aquellos que meditan con frecuencia y han aprendido la valiosa habilidad de sumergirse en el momento presente tienen mayores tasas de éxito en las finanzas y en las relaciones.