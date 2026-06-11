Alquilaron una casa para ver el Mundial pasado y ahora vuelven a repetir la cábala: la locura de 20 amigos

En el Mundial de Qatar 2022, un grupo de diez amigos de Capital Federal cumplió un sueño que muchos desean: alquilaron una casa en Olivos exclusivamente para mirar los partidos. La llamaron “La Casa del Mundial” y se volvieron virales gracias a los asados y las fiestas futboleras que albergaron. Para esta nueva Copa del Mundo, redoblaron la apuesta y serán 20 los participantes de la vivienda, que esta vez está en Villa Urquiza. “La idea es compartir momentos y ver la mayor cantidad de partidos“, contó, a LA NACION, Agustín Slupski, uno de los organizadores.

Los amigos muestran todo su proyecto en redes sociales

A través de la cuenta @lacasadelmundial2026, que ya tiene más de 60 mil seguidores en Instagram, los amigos van contando el día a día de la organización para este nuevo Mundial. “Somos un grupo bastante grande, vamos a ser 20 en esta nueva experiencia”, detalló Agustín y precisó que muchos de los chicos tienen vínculo “desde el jardín, del colegio secundario y de la vida”.

Los amigos se juntan a ver los partidos de la Selección y otros tantos del torneo

La casa viral del Mundial 2022

En el Mundial pasado, donde Argentina logró la gloria máxima, este grupo de amigos alquiló una casa en Olivos y compartió en redes sociales toda la experiencia: hacían asados interminables y festejos alocados. Con el tiempo, muchos medios de comunicación se hicieron eco de la iniciativa. “Como fue en verano, alquilamos una casa que tenía parque, parrilla, pileta y la verdad que lo aprovechamos un montón. Lamentablemente, esa casa no la pudimos volver a alquilar porque se vendió y tuvimos que cambiar de locación, y adaptarnos a que ahora será en invierno”, comentó Agustín.

Al recordar esa experiencia, en la actualidad no saben cuántos asados hicieron durante el Mundial de Qatar. “Fue una barbaridad. La verdad es que se comieron muchos asados. Teníamos una carnicería amiga que nos mandaba productos para todos los partidos y se volvió una cábala”, rememoró.

Los asados fueron incontables en la casa que alquilaron en 2022 (Foto: Gentileza Agustín Slupski)

Ahora, los jóvenes —todos rondan los 32 años— alquilaron una casa en Villa Urquiza para vivir la experiencia mundialista. “Tiene quincho adentro y la vamos a ir armando con diferentes cosas para pasar estos 40 días de Mundial”, aseguró Agustín. En esta oportunidad, ninguno va a dormir en la propiedad. “Nos vamos a juntar para los partidos de Argentina y también vamos a hacer convocatorias para otros partidos. La idea es poder compartir momentos y ver la mayor cantidad de partidos”, explicó.

La nueva casa del Mundial 2026

El Mundial empezó con el partido entre México y Sudáfrica y los chicos ya lanzaron dos convocatorias para los próximos días: el encuentro de Estados Unidos vs Paraguay, que se juega este viernes a las 22, y para el partido del sábado a las 19 entre Brasil y Marruecos.

El grupo de amigos se muestra con ganas de iniciar un nuevo Mundial (Foto: Gentileza Agustín Slupski)

“Sinceramente, hasta hace pocos días no había nada armado. En principio, la idea era alquilar algo como para ver el primer partido de Argentina, pero después terminamos en esto de alquilar la casa para ver todo el Mundial”, reveló Agustín, que se mostró entusiasmado con esta nueva edición de “La Casa del Mundial” luego del éxito de la primera.

La experiencia pasada dejó marcas personales en el grupo. “Es una locura que podamos volver a hacerlo. Ya estamos más grandes, uno de los chicos ya fue papá y hubo dos muchachos de la banda que conocieron a las que hoy en día son sus novias en esa casa del Mundial. Una de esas parejas se está por casar”, contó el organizador.

Aprovecharon que el Mundial de 2022 se jugó en el verano de Argentina

Al igual que en 2022, los jóvenes irán compartiendo todo en Instagram y TikTok para que sus seguidores puedan vivir toda la experiencia de cerca. “Hay un equipo que está participando activamente de las redes sociales para mostrar lo que vamos a hacer. Ya sumamos mucho reconocimiento y mucha gente alienta a esta movida”, afirmó Agustín.

El Mundial: el momento de unión de los argentinos

Este grupo de amigos es un ejemplo de las locuras que hacen los argentinos cada vez que llega un Mundial. Cuando comienza la competición más importante del fútbol, en el país se respira un aire de unión y de entusiasmo que no se ve en otras ocasiones.

“Es un momento especial porque todo el país se junta por el mismo objetivo, algo que difícilmente se ve. Vamos todos por el mismo sueño”, destacó Agustín y se mostró confiado en que el conjunto dirigido por Lionel Scaloni pueda traer una nueva alegría.

Los amigos comparten un estrecho lazo que se potencia en estas ocasiones (Foto: Gentileza Agustín Slupski)

“Ya sabemos lo que es Messi, confiamos mucho en la Selección. Creemos que el equipo porque muchos futbolistas son los que jugaron la final contra Francia. Más allá del paso de los años, el equipo está muy consolidado, sabe a lo que juega y tenemos un recambio interesante que también hace que el equipo pueda igual funcionar”, analizó.

Más allá de lo futbolístico, la nueva edición de “La Casa del Mundial” refrenda el estrecho lazo que une a este grupo de jóvenes. “Es un momento muy especial, compartimos un montón de cosas. Somos un grupo muy unido, donde nos hemos acompañado en diferentes instancias en la vida: desde vacaciones de chicos hasta despedidas de soltero en la actualidad. Tuvimos una gran experiencia en el 2022 y no tenemos ninguna duda de que esta vez va a ser igual de buena”, concluyó Agustín.