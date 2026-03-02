Descansar sin descuidarse: la agenda de actividades que impulsaron el bienestar durante la temporada

Lejos de concebir el verano como un paréntesis en el cuidado personal, OSDE consolidó durante la temporada 2026 una propuesta orientada al bienestar integral, con iniciativas desplegadas en distintos puntos del país y especialmente en los destinos turísticos más importantes. El objetivo fue claro: acompañar a las personas también en vacaciones y reforzar la idea de que la salud se construye todos los días.

Bajo la premisa de que el bienestar se cultiva en la rutina cotidiana, las acciones de este verano se articularon en torno a ejes clave como la actividad física, la nutrición equilibrada, la salud emocional, los chequeos médicos preventivos y la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP). La propuesta buscó integrar cuerpo y mente, incluso en contextos de ocio.

En ese sentido, el descanso fue presentado no como una interrupción del autocuidado, sino como una oportunidad para reconectar. “Parar” también es parte fundamental de una vida saludable, destacando el valor del relax consciente y del equilibrio entre actividad y recuperación.

Durante enero y febrero, OSDE llevó adelante distintas actividades en la Costa Atlántica, con propuestas abiertas a la comunidad y pensadas para diferentes edades. La agenda combinó movimiento, aprendizaje y concientización con el fin de reforzar hábitos positivos y brindar herramientas concretas para el cuidado integral.

Una agenda completa, para todos

Entre las activaciones del verano, OSDE realizó:

Clínica de rugby en el parador Cocodrilo de Pinamar, con referentes del deporte, orientada a promover valores como el trabajo en equipo y la actividad física a lo largo de la vida.

“15 minutos para cuidar tu salud”, impulsada por Fundación OSDE en el centro de Pinamar, para fomentar los chequeos médicos preventivos.

Clínicas de surf en Mar del Plata junto al referente internacional Martín Passeri, enfocadas en el movimiento y la conexión con el entorno natural.

Caminata por la playa organizada con la Fundación Favaloro, con un fuerte mensaje de concientización sobre la salud cardiovascular.

Capacitaciones en RCP, uso de DEA y la maniobra de Heimlich, abiertas a la comunidad, para actuar ante emergencias.

Actividades deportivas diarias para niños, orientadas a la recreación sana y el aprendizaje a través del juego en espacios seguros.

Además de la Costa Atlántica

La propuesta también tuvo un alcance federal. A través de un calendario de carreras y maratones en distintos puntos del país, OSDE impulsó la superación personal en entornos naturales, reforzando un mensaje central: el descanso es parte del entrenamiento y un componente clave para alcanzar metas saludables y sostener el bienestar en el tiempo.

Las nuevas generaciones tuvieron un espacio propio con Flux, el nuevo plan joven de OSDE. Con presencia en paradores y spots exclusivos, combinó bienestar y tecnología a través de experiencias que invitaron a desconectar de la rutina, meditar y disfrutar del verano de manera consciente.

________________________________________________________

Content LAB es la unidad de generación de ideas y contenidos de LA NACION para las marcas con distribución en sus plataformas digitales y redes sociales. Este contenido fue producido para un anunciante y publicado por el Content LAB. La redacción de LA NACION no estuvo involucrada en la generación de este contenido.