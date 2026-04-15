Pan American Energy lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales

Con foco en la atracción y el desarrollo de talento joven, Pan American Energy (PAE) lanzó una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales, una iniciativa orientada a graduados y estudiantes próximos a graduarse que busquen insertarse en la industria energética, en un entorno dinámico, con desafíos concretos y oportunidades de aprendizaje continuo.

Según informó la compañía, desde la primera edición del programa, en 2018, más de 235 jóvenes ya formaron parte de esta propuesta, que apunta a sumar perfiles interesados en integrarse a equipos que lideran el desarrollo energético en la Argentina y la región.

La convocatoria está dirigida a jóvenes de carreras como Ingeniería, Ciencias de Datos, Finanzas, Economía, Física y Matemática, entre otras disciplinas, para incorporarse a las áreas de Operaciones Upstream, Downstream y áreas Corporativas. Bajo la premisa “Una nueva temporada en tu desarrollo comienza”, la empresa plantea una experiencia que busca conectar el talento joven con los principales desafíos del negocio.

Los interesados podrán inscribirse hasta el próximo 4 de mayo a través del sitio oficial del programa.

La iniciativa está dirigida a graduados y estudiantes próximos a graduarse

El programa comenzará en julio de 2026, tendrá una duración aproximada de un año y se desarrollará en distintas localidades del país donde la compañía tiene operaciones. Durante ese período, los participantes se integrarán a equipos que trabajan en proyectos estratégicos y podrán involucrarse activamente en iniciativas clave para la operación y el crecimiento de la compañía.

Además, atravesarán distintas instancias de desarrollo, entre ellas rotaciones por áreas, participación en proyectos, acompañamiento de tutores y mentoría de referentes senior.

De acuerdo con lo detallado por PAE, este enfoque busca potenciar las capacidades de los jóvenes profesionales y prepararlos para asumir, a futuro, posiciones de mayor responsabilidad dentro de la organización.

“En un contexto donde la industria energética evoluciona constantemente, en PAE buscamos jóvenes talentos que quieran impulsar esa transformación y ser protagonistas del futuro. Nuestro programa apuesta a formar profesionales integrales, con visión y liderazgo para anticiparse, desafiar lo establecido y dar forma a los retos que vienen”, afirmó Victoria Traverso, Gerente Corporativo de Atracción, Aprendizaje y Desarrollo de Talento de Pan American Energy.

Iniciativas de este tipo buscan tender un puente entre la formación académica y el ingreso al mundo profesional, al mismo tiempo que ponen el foco en el desarrollo de perfiles capaces de crecer dentro de organizaciones complejas y dinámicas. En ese marco, la apuesta de PAE por acompañar a jóvenes talentos desde el inicio de su recorrido no solo se inscribe en una lógica de formación, sino también en la necesidad de preparar profesionales con visión, capacidad de adaptación y herramientas para asumir los desafíos que plantea un sector en evolución constante.