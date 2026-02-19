3 razones clave para consultar a un médico por problemas de sueño

Ajustar la higiene del sueño y probar algunos trucos para la hora de dormir suelen ser buenas ideas. Pero a veces, mantener una hora de dormir constante o guardar el teléfono no es suficiente.

Hasta un 20 % de las personas tienen trastornos crónicos del sueño; sin embargo, la mayoría de los adultos nunca han hablado sobre el sueño con un médico de cabecera. “Los médicos no preguntan lo suficiente al respecto, y la gente no cree que sea un tema que merezca la pena consultar”, afirma el Dr. Lawrence Epstein, especialista en sueño del Hospital Brigham and Women’s de Boston.

Aunque los trastornos del sueño pueden parecer evidentes, a menudo son más sutiles de lo que se piensa y los expertos recomiendan estar atentos a ciertas señales de advertencia.

Algunas razones para consultar a un médico sobre el sueño

“Es normal tener una mala noche de sueño de vez en cuando, especialmente si hay un factor estresante claro como un examen importante o un proyecto laboral”, dice Philip Gehrman, director del laboratorio de Sueño, Neurobiología y Psicopatología de la Universidad de Pensilvania.

Sin embargo, los expertos dicen que hay tres razones principales para consultar a un médico y algunas formas de distinguir lo que es normal de lo anormal.

1. No puedo conciliar el sueño

Al estar en la cama uno puede sentir que la mente se acelera o que le cuesta ponerse cómodo. “Estos son posibles signos de insomnio y síndrome de piernas inquietas, una afección caracterizada por una necesidad incontrolable de mover las piernas”, explica el Dr. Gehrman. Si bien el estrés o la anemia pueden contribuir a ambas afecciones, a menudo no existe una causa común para estos trastornos del sueño.

Para obtener un diagnóstico oficial, es necesario presentar estos síntomas durante al menos tres meses. Pero sin duda se puede consultar a un médico antes, añade el Dr. Gehrman, especialmente si los síntomas empeoran o interfieren con la vida.

Recurrir con frecuencia al alcohol, Benadryl, cannabis o incluso melatonina (sin recomendación médica) para conciliar el sueño también puede ser motivo de preocupación, advierte Dayna Johnson, epidemióloga de la Facultad de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory. Si bien estos medicamentos pueden ayudar a conciliar el sueño rápidamente, pueden perjudicar la calidad del sueño y enmascarar un trastorno del sueño subyacente.

2. No puedo quedarme dormido

“Dormir no es un coma de ocho horas, y es normal despertarse varias veces, especialmente a medida que envejecemos”, explica la Dra. Brienne Miner, geriatra y especialista en sueño de Yale Medicine. Pero si estos despertares duran más de cinco a diez minutos o son molestos, podrían ser señal de un trastorno del sueño u otra afección médica, agrega.

Por ejemplo, en una encuesta a adultos de entre 65 y 80 años, los problemas de vejiga, la ansiedad y el dolor fueron las tres causas más comunes de dificultad para dormir, afirma Miner. Su tratamiento suele mejorar el sueño de los pacientes.

Algunos pacientes incluso experimentan parasomnias, o comportamientos inusuales como caminar, comer, gritar o agitarse mientras duermen. Si bien esto a veces puede ser inofensivo, especialmente en niños, podría interrumpir el sueño o causar lesiones, señala el Dr. Pahnwat Taweesedt, especialista en sueño de Stanford Health Care.

3. No puedo permanecer despierto durante el día

Es normal sentirse un poco somnoliento después del almuerzo, en una habitación oscura o en un sofá cómodo, pero sentir sueño regularmente en el trabajo, mientras se conduce o durante otras actividades importantes puede ser una señal de un problema más profundo, destaca Epstein.

La apnea del sueño, por ejemplo, es una afección en la que los pacientes dejan de respirar durante la noche. Quizás no recuerdan haber roncado, jadeado o incluso atragantado por la noche, pero sí tienen dolores de cabeza por la mañana y se sienten agotados durante el día.

Es normal sentirse un poco somnoliento después del almuerzo, en una habitación oscura o en un sofá cómodo, pero sentir sueño regularmente en el trabajo, mientras se conduce o durante otras actividades importantes puede ser una señal de un problema más profundo Shutterstock - Shutterstock

En casos raros, la somnolencia diurna también puede ser un signo de narcolepsia, que se caracteriza por “ataques de sueño” en los que la persona se queda dormida repentinamente durante unos segundos o minutos durante el día. Estos pacientes también tienden a tener dificultad para conciliar el sueño por la noche, explica Miner, aunque los ataques de sueño no están directamente relacionados con ello. Aunque la narcolepsia parece dramática, no siempre es evidente: los pacientes tienen que esperar entre 10 y 15 años para obtener un diagnóstico.

Cómo prepararse para su cita

La mayoría de los problemas de sueño pueden ser tratados por un médico de atención primaria o con una derivación a un especialista del sueño.

“Durante la cita, es conveniente ser específico sobre el problema de sueño, ya sea para conciliarlo, permanecer dormido o si se tiene somnolencia diurna”, aconseja Taweesedt. Sugiere también llevar un diario de sueño durante dos semanas antes, anotando a qué hora uno se despierta y se acuesta, así como llevar un registro de los medicamentos, ejercicio, consumo de alcohol y cafeína. Pero no hay que obsesionarse con registrar el sueño, ya que eso puede empeorar las cosas.

“Una buena idea es llevar a un acompañante: es posible que este haya notado síntomas que uno no”, dice Johnson. Los datos del monitor de sueño también pueden ser útiles, añade, aunque los dispositivos no siempre son precisos.

Finalmente, afecciones como la obesidad, la hipertensión arterial, la enfermedad renal y el párkinson suelen estar relacionadas con trastornos del sueño, y muchos medicamentos recetados afectan el sueño, explica Epstein. Por lo tanto, aconseja consultar con un médico sobre esto.

Aunque es útil, no es necesario tener todo perfectamente preparado antes de pedir cita. “Simplemente es importante ir”, enfatiza Johnson. .

Por Simar Bajaj.