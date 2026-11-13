Cinco lagunas y cascadas escondidas, el premio al final del sendero

Hay paisajes inolvidables que deslumbran a los visitantes recién al final de un sendero que atraviesa un bosque o las piedras de un arroyo rebosante de aguas frescas y cristalinas, en lo alto de un cerro o lo profundo de un valle. Desde las yungas del norte argentino y las sierras puntanas y cordobesas hasta las montañas de la Patagonia, hay cascadas y lagunas escondidas que todavía conservan una mística secreta y misteriosa.

Para encontrarlas hay que disponerse a la aventura, a veces en una caminata corta, siguiendo el sonido del agua o un camino poco transitado, que puede compartirse en familia durante los días soleados de la primavera y el verano. Otras veces, hay que practicar senderismo con un poco de dificultad, entre rocas y subidas, acompañados por un guía baqueano. Pero siempre la recompensa valdrá la pena, al descubrir espejos de agua de distintos colores, envueltos por la naturaleza.

Además, cuando las lagunas o las cascadas se llaman “Escondida”, brindan una sensación de misterio para descubrir, de sendero para transitar, de trekking para completar. A lo largo y ancho del país hay muchas de ellas, y otras que llevan nombres diferentes, pero también implican recorridos en bosques nativos, mesetas, sierras y montañas.

1. Cerca de El Chaltén, con vista al Fitz Roy

La primera propuesta justamente se llama cascada Escondida y está en el Parque Nacional Los Glaciares, muy cerca de El Chaltén. Para encontrarla, hay que caminar por un sendero que se bifurca hacia la laguna Capri y el Mirador del Fitz Roy, y luego se vuelve a juntar. Durante el primer kilómetro se ascienden unos 400 metros y, después de descansar en el Mirador Río de las Vueltas, se atraviesa un bosque de lengas con pájaros carpinteros negros.

A la izquierda se llega a la laguna y, caminando un kilómetro más, se descubre un paisaje inolvidable: la cascada enmarcada por el icónico macizo formado por el monte Fitz Roy y las agujas Saint Exupéry, Rafael Juárez, Poincenot, Mermoz y Guillaumet (que lo rodean de izquierda a derecha). El regreso se puede hacer por el Mirador del Fitz Roy, para completar una jornada inolvidable.

“El trekking a la cascada Escondida es lindísimo para quienes ya tienen alguna experiencia en la montaña; su dificultad es media debido al ascenso y la extensión de 9 kilómetros entre la ida y la vuelta”, aclara Matías Linich, integrante de la Comisión de Auxilio de El Chaltén.

La cascada Escondida del Parque Nacional Los Glaciares Gentileza

“Para familias con chicos o personas mayores recomiendo otras dos caminatas muy sencillas hasta el Chorrillo del Salto, muy visitado por su belleza impactante, o a la cascada Margarita, con acceso muy fácil”, agrega.

Al Salto del Chorrillo se llega desde el pueblo por un camino que remonta una pendiente sencilla y enseguida baja hasta el camino de ripio que desemboca en la ruta provincial 41 (por eso quienes tienen problemas de movilidad pueden visitarla en auto).

A la derecha parte una bicisenda y, poco después y a la izquierda, la senda peatonal atraviesa un bosque de ñires para acceder a la cascada del Arroyo del Salto, que cae unos 20 metros antes de su desembocadura en el río De las Vueltas y ofrece un espectáculo impactante.

A la cascada Margarita –que en la primavera tiene mucha agua de deshielo– se llega recorriendo solo los primeros 3,5 kilómetros del sendero de la Laguna Torre.

2. A dos mil metros, en las yungas jujeñas

Las tres lagunas más grandes de Yala –Desaguadero, Rodeo y Comedero– se encuentran entre cerros, vegetación frondosa y arroyos de aguas cristalinas en el Parque Provincial Potrero de Yala, que protege la biósfera de yungas, el bosque montano y el pastizal de neblina, a 28 kilómetros de San Salvador de Jujuy.

Su origen se relaciona con un deslizamiento de rocas enormes en la cuenca alta del río Yala hace 4.000 años, que provocó el cierre del drenaje de los arroyos Infiernillo y Coronillo, según coinciden los biólogos Lucio Malizia, de la fundación ProYungas, y Francisco Córdoba, del Instituto de Ecorregiones Andinas. Los motivos habrían sido movimientos tectónicos, un largo período de lluvias torrenciales o la combinación de los dos eventos, para mostrar hoy un paisaje abrumador por su belleza y biodiversidad.

A pocos kilómetros de San Salvador de Jujuy, entre cerros y vegetación frondosa, se destacan las lagunas de Yala Gentileza

El secretario de Turismo de Yala, Matías Puca, recomienda visitarlas con guías baqueanos y explica que desde la capital jujeña se toma la ruta nacional 9 camino a la Quebrada de Humahuaca a lo largo de 14 km –de los cuales 3,5 son de pavimento– hasta el pueblito de Yala. Y desde allí se sigue por la ruta provincial 4, un camino de ripio con muchas curvas. “En la primavera se transita fácilmente, mientras que en el verano hay que estar atentos a las lluvias –agrega–. La primera laguna, Desaguadero, pertenece al Ministerio de Ambiente y permanece cerrada para cuidar un piletón de piscicultura. Sin embargo, se puede vislumbrar desde lo alto del camino”.

Siguiendo el camino se llega a la laguna Rodeo, junto a la vieja hostería de 1950 con estacionamiento, ubicada a 2.300 metros de altura. Allí funciona hace casi dos años el restaurante y casa de té Lagunas de Yala, que ofrece deliciosa gastronomía especializada en truchas frescas criadas en la zona. “De aquí parten los lindísimos paseos para rodear la laguna, en 45 minutos, y llegar al antiguo corral de piedras, en media hora. Los visitantes pueden continuar la caminata por el sendero Bosque Montano hasta las lagunas Comedero, que tiene un gran mirador de madera, y Los Neques”, refiere Lucas Herrera, encargado del local.

3. En el corazón verde de Catamarca

La laguna Escondida es una de las más emblemáticas de Monte Potrero, en Paclín, en el corazón verde de Catamarca y enmarcada por la sierra de Gracián. “Se trata de un trail tranquilo de 6 kilómetros que pueden realizarse en poco más de 4 horas, disfrutando un paisaje de chaco serrano entre molles, quebrachales, tuscas y piquillines con sus florcitas amarillas. También se ven morteros, vestigios de los pobladores originarios”, relata Claudio Gabriel Moya, a cargo de los trekkings organizados por el municipio.

“Cruzamos la serranía y llegamos a la quebrada, caminando junto a acequias por donde baja el agua del cerro Gracián, que va a la red de agua potable y para riego. Desde el Pozo de Pájaro hay una pequeña trepada hasta lo más alto del cerro, donde se ven vistas panorámicas de La Merced, la cabecera departamental. Por grandes peñas empieza la aventura para llegar hasta la laguna Escondida, incluso entre hendiduras en las piedras”, agrega Moya. Allí, aunque muchos visitantes prefieren descansar y tomar mate, otros valientes se bañan en el agua verde turquesa, transparente, pero helada incluso en verano y de más de tres metros de profundidad.

La laguna Escondida es una de las más emblemáticas de Monte Potrero, en Paclín, en el corazón verde de Catamarca Gentileza

En la bajada se visitan otras dos cascadas de gran belleza, llamadas Pozo de los Tres y Pozo del Gaucho, muy profundo, en un paisaje de quebrada y yunga, más selvático, con helechos y musgo. Allí se pueden ver y escuchar pavas de monte, zorzales chalchaleros y otras aves nativas.

“Somos enamorados de esta zona a solo 55 km de la capital de la provincia, y la cuidamos mucho. Nos encanta recibir a los turistas respetuosos del ambiente, por eso los circuitos de senderismo en los lindísimos paisajes del cañón de Paclín, encajonado entre dos cordones montañosos en la ecoregión de las yungas, están siempre abiertos para que puedan recorrerlos libremente”, relata el director de Turismo de Paclín, Luis Carrizo. Y promete que durante esta primavera estarán listos los nuevos carteles que indican todos los caminos, para quienes prefieran hacer las caminatas de manera autoguiada.

4. Por un bosque y entre arroyos en Los Molles

La cascada del Aguilucho está tan escondida en la sierra de los Comechingones en Los Molles, San Luis, que hay que caminar a través del bosque autóctono para descubrirla junto a un guía habilitado. La partida es desde el Complejo Turístico El Talar, ubicado a 3 kilómetros de la rotonda de acceso a la localidad por la ruta provincial 1 (a unos 10 kilómetros desde Merlo), donde se puede pasar el día –y la noche– y estacionar el auto.

La caminata, que se extiende a lo largo de 4 kilómetros bordeando y atravesando el arroyo Los Molles, se puede disfrutar muy tranquilamente en unas seis o siete horas. El primer tramo discurre por una ecosenda sencilla y sin desnivel en un bosque con molles, talas y plantas aromáticas, hasta el arroyo, con pequeñas cascadas y ollitas.

En la sierra de los Comechingones, la cascada del Aguilucho Gentileza

La segunda mitad se camina sobre las piedras, por los atajos que solo conocen los guías baqueanos, rodeados de frutales florecidos de peras, duraznos, manzanas y almendras.

En la Quebrada del Aguilucho, el guía Ismael Elizalde propone prestar atención a los sonidos que regala la naturaleza, desde los cantos de jilgueros, zorzales negros, horneros, chingolos y reyes del bosque, hasta el tronar del agua en la cascada, que cae entre 13 y 15 metros a un piletón de mucha profundidad. En lo alto, no solamente vuelan los aguiluchos que le dan nombre al lugar, sino también cóndores y águilas moras.

5. Hacia Las Violetas, en Villa Giardino

La caminata hasta la cascada Las Violetas, en Villa Giardino –el Jardín de Punilla–, invita a un recorrido que pasa por algunos de sus lugares más emblemáticos, como el Camino de los Artesanos y la Confitería El Bosque.

Allí, al regreso, se pueden pueden comprar recuerdos elaborados por manos locales y degustar deliciosas tortas con té.

Soledad Bracamonte, de la Dirección de Turismo local, relata que la visita parte desde el Camino de los Artesanos, donde se ubican pequeños mercados, casas de té y cabañas. “Desde allí, un vado marca el comienzo de un sendero que transcurre entre árboles, al ritmo del canto de los pájaros y del agua del Arroyo Las Violetas, que serpentea entre las piedras. Subidas y bajadas se suceden mientras el paisaje del bosque serrano se transforma a cada paso: especies autóctonas y frutales dibujan una paleta de colores que acompaña el recorrido y convierte cada tramo en una pequeña postal”, promete.

Al final del sendero de ripio, entre piedras y vegetación tupida, aparece la cascada Las Violetas. En ese rincón tranquilo, el agua fresca y transparente y el ambiente natural recuperan su protagonismo y regalan brisa serrana, vistas maravillosas y descanso.

El camino se extiende por unos 4 kilómetros entre la ida y la vuelta, con una altura máxima de 1.246 metros y dificultad moderada. Hay dos maneras de realizarlo: en las visitas guiadas que organiza la Dirección de Turismo, que atraviesa campos privados con permiso de sus dueños, o de manera autoguiada sólo por la ribera del arroyo.

Por un camino de árboles y pájaros se llega a Las Violetas Gentileza

Informes y datos útiles

El Chaltén. Mail infotur@elchalten.gob.ar y whatsapp 2966 769216. El ingreso se abona previamente en la web www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia-austral/parque-nacional-los-glaciares/tarifas; $25.000 (residentes nacionales), $15.000 (estudiantes), $50.000 (extranjeros) y entrada gratuita para niños de hasta 6 años, jubilados y veteranos de Malvinas.

Mail infotur@elchalten.gob.ar y whatsapp 2966 769216. El ingreso se abona previamente en la web www.argentina.gob.ar/parquesnacionales/patagonia-austral/parque-nacional-los-glaciares/tarifas; $25.000 (residentes nacionales), $15.000 (estudiantes), $50.000 (extranjeros) y entrada gratuita para niños de hasta 6 años, jubilados y veteranos de Malvinas. Yala. Mails oityala@gmail.com y areasprotegidas@jujuy.gov.ar. Restaurante y casa de té Lagunas de Yala, abierto los viernes, sábados, domingos y feriados desde el mediodía hasta las 19 horas, @lagunasdeyala en Ig.

Mails y areasprotegidas@jujuy.gov.ar. Restaurante y casa de té Lagunas de Yala, abierto los viernes, sábados, domingos y feriados desde el mediodía hasta las 19 horas, @lagunasdeyala en Ig. Paclín. Más datos en @turismopaclinoko en Instagram o por whatsapp al 3834 03-5450.

Más datos en @turismopaclinoko en Instagram o por whatsapp al 3834 03-5450. Los Molles. Información en @losmollesturismo en Instagram, whatsapp 2664 32-8322. Guías Alek 2664 55-4575 e Ismael 11 6197-0481.

Información en @losmollesturismo en Instagram, whatsapp 2664 32-8322. Guías Alek 2664 55-4575 e Ismael 11 6197-0481. Villa Giardino. Mail hola@turismovillagiardino.gob.ar y whatsapp 03548 411978 (lunes a sábados de 8 a 15).

Recomendaciones

+ Manejar muy despacio en los caminos de acceso, para proteger a la fauna en su ambiente y disfrutar de los paisajes.

+ Caminar solamente por los senderos marcados y en silencio, para disfrutar de los sonidos que regala la naturaleza y no asustar a la fauna.

+ Para realizar senderismo se necesita calzado especial que no sea resbaladizo, pantalones largos y medias gruesas para evitar el roce con pastos e insectos, sombrero, protector solar, repelente, agua y cajita de primeros auxilios. También es aconsejable llevar vianda para el camino.

+ En los casos de reservas protegidas, está prohibido el acceso con mascotas, para cuidar tanto la fauna como la flora locales.

+ Excepto en los sectores especialmente habilitados e indicados, está prohibido hacer fuego.

+ Llevar de vuelta la basura que se pudo haber generado en el paseo.