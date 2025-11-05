El deporte desconocido que llegó de la mano de un suizo y se expande rápidamente

También conocido como unihockey, el floorball (pelota-piso), es un deporte de equipo, rápido y dinámico, que se juega mayormente en cancha cubierta y que ha ganado popularidad global gracias a su accesibilidad y a su similitud con el hockey, pero con reglas y equipamiento que minimizan el contacto físico y el riesgo de lesiones.

Su invención es un tema de debate hasta hoy. A pesar de los posibles orígenes en Norteamérica, la historia moderna del deporte se sitúa principalmente en Suecia a finales de la década de 1960, donde se formalizó. En 1979 se fundó el primer club de floorball del mundo, el Sala IBK, y en 1981 se escribieron las primeras reglas oficiales.

“Los países escandinavos (Suecia, Finlandia) y Suiza fueron quienes le dieron un reglamento preciso y una difusión más amplia, hasta que en la década del 80 se creó la Federación Sueca de Floorball”, detalla Pantaleón Riquelme, profesor de educación física e integrante de Codasports, Comisión de Deportes Alternativos dedicada a investigar, promover y difundir este tipo de deportes.

El floorball desembarcó en la Argentina en 2007 de la mano de Uli Reinmann, un geógrafo suizo que integró la selección nacional de su país. Primero aterrizó en México, y desde allí, comenzó a recorrer distintos países de Latinoamérica con la misión de difundir el deporte por el continente. Al llegar a Buenos Aires contactó a Ricardo Acuña, presidente y fundador Codasports Argentina y Cadalt (Consejo Argentino de Deportes Alternativos), para presentar el deporte en el primer congreso de deportes alternativos que se realizó a finales de ese mismo año en el Cenard, frente a un grupo de profesores de educación física interesados en este deporte.

En cada país que visitaba, Uli evaluaba si había potencial para su desarrollo y dejaba un set de palos (sticks) y pelotas de floorball para que el deporte se siguiera expandiendo. “En la Argentina armó una gran base para que el floorball se conociera y creciera. De hecho estuvimos a punto de armar una selección argentina para disputar un torneo internacional, pero por tratarse de un deporte amateur no logramos concretar ese sueño. De todas maneras, desde entonces el floorball ha sido acogido por muchos deportistas locales con ganas de practicarlo”, evoca Pantaleón los primeros pasos del deporte en Argentina.

Por lo pronto, el floorball se juega en una cancha similar a la de hockey sobre hielo, aunque con piso y en zapatillas. La pelota puede ser rebotada en una pared que tiene una altura de 50 cm, por lo tanto es raro que haya saque de arco o laterales. Como los arcos se encuentran dentro de la cancha, está permitido jugar por detrás de los ellos.

“Si bien los sticks son similares a lo de hockey sobre patines, la dinámica de juego es más parecida a la del hockey sobre césped. Por otro lado, la pelota es una esfera aunque mucho más liviana, de plástico, con agujeros y hueca por dentro, lo que permite que sea menos peligroso que el resto de los hockeys”, amplia Pantaleón.

En ese campo de juego, y con esos materiales, se enfrentan dos equipos con cinco jugadores de campo y un arquero: “Actualmente, se está difundiendo bastante la versión más urbana de tres vs tres. El objetivo es marcar más goles en el arco contrario que el equipo adversario, en el lapso total de tres tiempos de 20 minutos efectivos por periodo, con un descaso de 10 minutos entre tiempo y tiempo”, precisa.

Reglas básicas

El floorball se caracteriza por un reglamento simple que promueve un juego fluido, rápido y sin contacto.

Jugadores : dos equipos de cinco jugadores de campo y un arquero. El número máximo de jugadores en la planilla por partido suele ser de 17. Los cambios de jugadores son ilimitados y se realizan sin detener el juego.

: dos equipos de cinco jugadores de campo y un arquero. El número máximo de jugadores en la planilla por partido suele ser de 17. Los cambios de jugadores son ilimitados y se realizan sin detener el juego. Terreno de juego: se juega en una pista cubierta (madera o suelos plásticos) rectangular con dimensiones recomendadas para competición internacional de 40 x 20 metros, rodeada por una valla de 50 cm de altura con esquinas redondeadas. Los arcos miden generalmente 160 cm de ancho x 115 cm de alto.

se juega en una pista cubierta (madera o suelos plásticos) rectangular con dimensiones recomendadas para competición internacional de 40 x 20 metros, rodeada por una valla de 50 cm de altura con esquinas redondeadas. Los arcos miden generalmente 160 cm de ancho x 115 cm de alto. Duración del juego: un partido estándar se juega en tres periodos de 20 minutos cada uno, con dos descansos entre ellos. El tiempo es efectivo, es decir, se detiene cada vez que el árbitro toca el silbato. En categorías juveniles o recreativas, la duración puede reducirse, por ejemplo, a dos períodos de 15 minutos.

un partido estándar se juega en tres periodos de 20 minutos cada uno, con dos descansos entre ellos. El tiempo es efectivo, es decir, se detiene cada vez que el árbitro toca el silbato. En categorías juveniles o recreativas, la duración puede reducirse, por ejemplo, a dos períodos de 15 minutos. Restricciones con el stick: está prohibido levantarlo por encima de la rodilla, incluso para detener la pelota, golpear o inmovilizar el stick del adversario, jugar la pelota estando en el suelo o lanzando el stick.

está prohibido levantarlo por encima de la rodilla, incluso para detener la pelota, golpear o inmovilizar el stick del adversario, jugar la pelota estando en el suelo o lanzando el stick. Restricciones con la pelota y el cuerpo : está permitido golpear o dirigir la pelota con ambos lados del stick, con el pie, el pecho, o detenerla con el pie para dirigirla hacia el propio stick. Está prohibido detener la pelota con la mano o la cabeza o hacer un pase con el pie.

: está permitido golpear o dirigir la pelota con ambos lados del stick, con el pie, el pecho, o detenerla con el pie para dirigirla hacia el propio stick. Está prohibido detener la pelota con la mano o la cabeza o hacer un pase con el pie. Zona de gol: el portero no lleva stick. Puede tocar, sujetar o dirigir la pelota con cualquier parte del cuerpo, pero no puede salir de su zona de gol, delimitada por un semicírculo de 1,5 metros de radio. Los jugadores de campo tienen prohibido entrar en la zona de gol. Si lo hace un atacante, es golpe franco (tiro libre); si lo hace un defensor, es penal.

el portero no lleva stick. Puede tocar, sujetar o dirigir la pelota con cualquier parte del cuerpo, pero no puede salir de su zona de gol, delimitada por un semicírculo de 1,5 metros de radio. Los jugadores de campo tienen prohibido entrar en la zona de gol. Si lo hace un atacante, es golpe franco (tiro libre); si lo hace un defensor, es penal. Faltas: las infracciones se sancionan con un tiro libre. Las faltas más graves, como el contacto físico ofensivo, pueden sancionarse con un penal y/o expulsión temporal o permanente. El lanzamiento del penal se realiza desde un punto situado a siete metros de la línea de gol.

En cuanto al equipamiento, para los jugadores de campo, los requerimientos básicos son el stick (fabricado en plástico o material compuesto ligero de hasta 95 cm, con un mástil redondo y una pala curvada) y una pelota esférica de unos 72 milímetros de diámetro, hueca, ligera y fabricada en plástico, con 26 agujeros. El arquero no utiliza stick, pero si un equipo de protección que incluye pantalones largos, camiseta de manga larga, rodilleras, coquilla, guantes y, un casco/careta.

“Según los registros de Codasports, más de 1000 deportistas son federados en floorball en el país, y el crecimiento es meteórico”, asegura el presidente de la Comisión de Deportes Alternativos, y desde su implementación, asegura haber capacitado a más de 9 mil docentes. Para facilitar el uso en las escuelas, en muchos casos se reemplaza el stick original por uno alternativo.